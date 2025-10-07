Cultura

Cómo se escribe según la RAE: verse las caras no es verse cara a cara

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Por Armando Montes

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La locución verse las caras implica enfrentamiento o riña , por lo que no debe confundirse con verse cara a cara , que señala un encuentro en persona.

En las recientes noticias sobre reuniones de diversos líderes, no ha sido raro ver cruces entre ambas formas, como en estos ejemplos: «Preparan una reunión bilateral entre EE. UU. y Rusia, tras la que podrían verse las caras con el presidente de Ucrania» o «Trump y Netanyahu se ven las caras en la Casa Blanca para presentar su plan».

Según aclara el Diccionario de estudiante , de la Real Academia Española, verse las caras significa ‘encontrarse para pelear o enfrentarse’ , como en «Nos veremos las caras ante el juez». Por su parte, el Diccionario de la lengua española ofrece la siguiente definición para verse las caras una persona con otra : ‘avistarse para manifestar vivamente enojo o para reñir ’.

En cambio y según la primera de las obras citadas, cara a cara es ‘en presencia de la persona o las personas en cuestión’ . Dado que los ejemplos del comienzo se refieren a encuentros en persona de los líderes con el propósito de conversar y llegar a acuerdos , este sería el giro más apropiado, no verse las caras .

Por ello, habría sido mejor escribir «Preparan una reunión bilateral entre EE. UU. y Rusia, tras la que podrían verse cara a cara con el presidente de Ucrania» y «Trump y Netanyahu se ven cara a cara en la Casa Blanca para presentar su plan».

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Los dioses del antiguo Egipto toman el Met de Nueva York

La muestra ‘Divine Egypt’ reúne más de 200 piezas, que incluye préstamos del Louvre, para explorar la complejidad y diversidad de las deidades del antiguo Egipto a través de arte nunca antes visto en Estados Unidos

Los dioses del antiguo Egipto

Bienalsur se expande en Europa: animales híbridos, performances participativas y desapariciones financieras

Obras que cuestionan la esencia humana, acciones colectivas y relatos de artistas que cruzan fronteras. Una red global que transforma museos y espacios públicos en escenarios de experimentación y debate

Bienalsur se expande en Europa:

“La gente feliz, o sea, exitosa, es más linda”: Gisela Gilges muestra que triunfar no era lo que pensabas

En un audiolibro gratuito, la coach explica cómo los logros invisibles, lejos de los trofeos, moldean el triunfo personal. Se trata de una serie disponible para escuchar

“La gente feliz, o sea,

Ser mamá después de los 40: diez casos bien diferentes y un mismo amor

Silvina Quintans y Patricia Iacovone reunieron testimonios de mujeres que decidieron su maternidad a esa edad. Cómo fue el proceso y ¿valió la pena?

Ser mamá después de los

Por qué “Una batalla tras otra” es la película del año

La nueva película de Paul Thomas Anderson, inspirada en la novela de Thomas Pynchon, ha conquistado a la crítica y al público con sus persecuciones épicas, humor ácido y un elenco de lujo encabezado por DiCaprio y Del Toro

Por qué “Una batalla tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ropa sucia” y “amenazas”: la

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de octubre

Martín Lousteau, en La Entrevista Informal: “Tenemos un severo problema en la educación preuniversitaria y en muchas cosas estamos empeorando”

Prostituían a sus hijas por comida y droga: qué dice la denuncia que reveló el caso

Se vende Burger King en la Argentina: cuál es la empresa que avanza en las negociaciones para quedarse con la operación local

INFOBAE AMÉRICA
Así atraparon a una pandilla

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

Las transferencias millonarias a España de socios de fondo ganadero que estafaron clientes en Uruguay en plena crisis

TELESHOW
Tensa devolución de Soledad Pastorutti

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”