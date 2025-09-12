Toronto es una vidriera de películas que buscan convocar en los cines frente al avance del streaming

El Festival Internacional de Cine de Toronto destaca por su público entusiasta y su influencia en la temporada de premios

Cualquiera te dirá que lo que hace especial al Festival Internacional de Cine de Toronto son sus audiencias. No son únicamente profesionales de la industria, como ocurre en Cannes o Venecia, sino espectadores más bulliciosos y entusiastas, con sus propios rituales, como gruñir como piratas ante la advertencia de piratería que se proyecta antes de cada función.

Esa energía genuina de los cinéfilos siempre ha hecho de TIFF un buen termómetro no solo para lo que podría triunfar durante la temporada de premios de Hollywood, sino también para lo que conectará con el público. Sin embargo, puede que no haya una especie más en peligro de extinción en la industria cinematográfica actual que el tipo de éxito popular que prospera en Toronto.

Más que en la mayoría de los años, el festival de este año, que concluye este fin de semana, ha sido una verdadera arca para los náufragos del Hollywood actual: dramas impulsados por estrellas, comedias para la gran pantalla, películas orientadas a adultos sin el más mínimo rastro de franquicia. Todas lucharon para llegar a la pantalla en primer lugar. Pero para muchas de estas películas, la lucha por llegar al público apenas comienza.

Uno de los destacados fue Roofman, de Derek Cianfrance, una historia real más extraña que la ficción sobre un hombre de Carolina del Norte (Channing Tatum) encarcelado por robar decenas de McDonald’s entrando por los techos. Escapa de prisión y, en lugar de intentar huir de las autoridades, se esconde durante semanas en un Toys ‘R’ Us. Cianfrance, el cineasta de realismo crudo detrás de Blue Valentine y The Place Beyond the Pines, utiliza la historia como un examen divertido y curiosamente emotivo del materialismo de las grandes superficies. Paramount la estrenará el 10 de octubre.

Películas como 'Roofman' (foto), 'Wake Up Dead Man' y 'The Lost Bus' luchan por llegar a las salas de cine antes de pasar al streaming

“Cuando la estaba ofreciendo, mucha gente decía: ‘Ya no hacemos películas como esta’”, dijo Cianfrance. “Así que es realmente difícil. Es una de las razones por las que hay tantos créditos de producción al principio de la película. Tuve que conseguir apoyo de todas partes para poder hacerla.”

Grandes y pequeños éxitos

La industria cinematográfica viene de un verano que quedó dolorosamente por debajo de las expectativas. Las ventas de entradas en la taquilla de Norteamérica entre mayo y el Día del Trabajo sumaron unos 3.670 millones de dólares, según Comscore, muy por debajo de la temporada de más de 4.000 millones de dólares que antes era automática. Se pueden señalar numerosas razones para ello, como la disminución del atractivo de las películas de superhéroes o que KPop Demon Hunters, de Sony Pictures Animation, el mayor éxito del verano, se estrenó en Netflix y no en cines.

Pero también es cierto que Hollywood, centrado principalmente en lograr grandes éxitos, necesita desesperadamente algunos pequeños éxitos también.

Este año, TIFF estuvo lleno de buenos candidatos, aunque algunos de ellos se dirigirán a plataformas de streaming. Eso incluye el deliciosamente gótico y sorprendentemente sincero whodunit ambientado en una iglesia Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, de Rian Johnson, al que Netflix dará un estreno en cines de dos semanas a pesar de la fuerte afinidad de su director por las salas.

Y The Lost Bus, de Paul Greengrass, una película de catástrofes para la era del cambio climático, también tendrá dos semanas rápidas en cines antes de llegar a Apple TV+. Protagonizada por Matthew McConaughey como un conductor de autobús que rescata niños durante el incendio Camp Fire de 2018, la película de Greengrass captura visceralmente el incendio de rápida propagación, así como el paisaje seco y listo para arder del que surgió.

Pero incluso una breve exhibición en cines puede ser una victoria difícil. Hedda, de Nia DaCosta, una elegante adaptación de Ibsen ambientada en la década de 1950 y protagonizada por Tessa Thompson, se estrenará en cines el 22 de octubre antes de pasar a Prime Video una semana después.’

“Literalmente, tres meses después de que se aprobara, la gente decía ‘Esta película ya no se haría’”, dijo DaCosta. “Estábamos con Orion Pictures, un estreno completo en cines, y luego llegaron las huelgas. Estuvimos esperando. Tuvimos que luchar para que la película siguiera viva. Sobrevivimos, pero la consecuencia fue la ventana de exhibición en cines y luego Prime Video. Sentimos ese cambio en la industria. Pero estoy muy orgullosa de que hayamos podido hacerla.”

“La gente pone garantías en sus contratos, como que tiene que ser en cines”, añade. “A los estudios no les importa. Se lo hicieron a (Christopher) Nolan. Pueden hacérselo a cualquiera de nosotros.”

La industria cinematográfica enfrenta una caída en la taquilla y busca éxitos más allá de los grandes blockbusters. Un caso es el de "Hedda" (foto)

El destino de las comedias

Cuando Aziz Ansari estrenó su debut como director, Good Fortune, hizo referencia a esa realidad en su presentación. “Comedia original para cines”, dijo Ansari. “Esas son tres palabras que dan miedo en nuestra industria en este momento.”

Good Fortune, que Lionsgate estrenará el 17 de octubre, es un poco torpe a veces, pero su sátira sobre la economía de los trabajos temporales no está fuera de lugar, ni tampoco la interpretación de Keanu Reeves como un ángel dulce pero propenso a los errores. Ansari interpreta a un hombre llevado a la indigencia cuyo ángel guardián no oficial (Reeves), extralimitándose, intercambia su vida con la de un hombre mucho más rico (Seth Rogen).

Fue una de las dos películas en TIFF que intentaron recuperar el tipo de comedia de alto concepto de antaño. La otra fue Eternity, de David Freyne. Está ambientada en una estación de paso del más allá de diseño retro, donde los muertos eligen una eternidad en la que vivir. Joan (Elizabeth Olsen) se ve obligada a elegir entre pasar su vida después de la muerte con su esposo de 65 años (Miles Teller) o con su primer esposo, que murió luchando en Corea (Callum Turner). De nuevo, los (más o menos) ángeles guardianes encargados de guiar a cada alma —Da’Vine Joy Randolph y John Early— se roban el espectáculo.

Eternity, inspirada en A Matter of Life and Death, y casi con seguridad la película más tradicional que A24 haya estrenado, intentará, al igual que Good Fortune, encontrar un público para la comedia que en su mayoría ha quedado relegado al streaming. Pero los gustos siempre están cambiando. Donna Langley, directora de Universal Pictures, lo señaló en su charla en el festival.

Las comedias originales como 'Good Fortune' (foto) y 'Eternity' intentan recuperar espacio en la pantalla grande

“Estamos viendo el cambio en el terror”, dijo Langley, quien señaló a “directores de autor que se están volcando al terror”. “No es el terror que conocimos en la última década.”

El destino, como ocurre en Eternity y Good Fortune, pronto tendrá la última palabra para la cosecha de éxitos populares de este año, en busca de público que compre entradas. Algunas señales son ominosas. El año pasado, el ganador del Premio del Público del festival —el galardón más observado de TIFF y normalmente un indicio seguro de nominación a mejor película— fue para la adaptación de Stephen King The Life of Chuck. La película de Mike Flanagan no tenía distribución en ese momento, y cuando Neon finalmente la estrenó en junio, The Life of Chuck pasó mayormente desapercibida. Fue un recordatorio de que el éxito en Toronto ya no garantiza nada.

“Películas-películas”

Algunos están tomando la distribución en sus propias manos. Black Bear Pictures, la productora detrás de Sing Sing, del año pasado, anunció que distribuirá una de las películas más comentadas de TIFF: Christy, de David Michôd, protagonizada por Sydney Sweeney como la boxeadora Christy Martin. Black Bear cofinanció Christy, al igual que otros dos destacados de TIFF: Train Dreams, de Clint Bentley, una adaptación de Denis Johnson que fue un éxito en Sundance, y Tuner, de Daniel Roher.

Productoras independientes como Black Bear apuestan por la distribución propia de películas destacadas en TIFF, como es el caso de "Train Dreams", de Clint Bentley (foto)

Tuner, que se proyectó sin distribución asegurada, está protagonizada por Leo Woodall (The White Lotus) como un afinador de pianos con un oído perfecto que, tras la enfermedad de su socio y figura paterna (Dustin Hoffman), utiliza su don para abrir cajas fuertes. Es un thriller criminal vibrante y —como tantas películas en TIFF— el tipo de película que supuestamente ya no se hace. Y, sin embargo, películas como Tuner sí se hacen, de alguna manera, y seguirán encontrando la forma de hacerse, siempre que el público acuda a verlas.

“Alguien escribió: ‘Esta película es muy película-película’”, dijo Roher en el estreno, citando una reseña. “Y pensé: Así es. Esa era la intención.”

Fuente: AP

[Fotos: Reuters/ Carlos Osorio; John Wilson/ Netflix © 2025 y Cortesía de Sundance Institute/ Adolpho Veloso]