Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Es fácil pensar en Hermann Göring, la mano derecha de Adolf Hitler, y en los demás miembros del alto mando nazi condenados por crímenes de lesa humanidad y sentenciados a muerte en el tribunal internacional de los juicios de Núremberg de 1946, como monstruos.

Lo difícil, sin embargo, es pensar en él como un hombre, y además, como un hombre intensamente y escalofriantemente carismático.

Si olvidamos cuán humanos eran estos oficiales, cuán absolutamente bajas eran sus motivaciones para exterminar a los judíos —el deseo de poder, querer acumular riqueza, un odio puro e infundado—, perdemos la clave de cómo evitar que vuelva a suceder. O de cómo esa propagación del odio y el auge del fascismo podrían estar ocurriendo de nuevo, ahora mismo.

Ese es el mensaje urgente de Nuremberg, escrita y dirigida por el guionista y director estadounidense James Vanderbilt, que recibió una ovación de pie prolongada tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (El caballero a mi lado no paraba de gritar: “¡Guauuuuuuu!”) Este thriller de ritmo ajustado, ambientado en la cárcel y en la sala del tribunal, está impregnado de la meticulosa investigación histórica de Vanderbilt y se basa en El nazi y el psiquiatra, bestseller de no ficción de Jack El-Hai publicado en 2013. Protagonizada por Russell Crowe como Göring y Rami Malek como el teniente coronel Douglas Kelley, el psicólogo del ejército asignado para evaluarlo mientras espera el juicio por crímenes de guerra, en una ciudad donde Hitler celebró mítines masivos para el Tercer Reich.

Russell Crowe interpreta a Göring en un papel que destaca el carisma de los líderes nazis, cuestionando la naturaleza del mal

La película, cuyo estreno en cines está previsto para el 7 de noviembre, se siente muy actual, con su mirada sobre cómo las personas comunes pueden ser capaces de cometer males indecibles. “El recordatorio de que son seres humanos, y que tomaron estas decisiones colectivamente porque era lo que podían permitirse, es algo muy aterrador”, dice Crowe en las notas de producción proporcionadas a la prensa.

Como Reichsmarschall Göring, Crowe es alternativamente imponente y aterrador, misteriosamente divertido y cálido: un hábil manipulador social que atrae a Kelley, el personaje de Malek, a su red de mentiras. Que los espectadores tampoco sean inmunes a los encantos de este arquitecto impenitente del Holocausto puede hacer de esta una de las interpretaciones más escalofriantes de un nazi jamás vistas en pantalla. Es un regreso poderoso de Russell Crowe, quien, al menos para este oído no germanoparlante, habla un alemán impecable durante al menos los primeros 20 minutos de la película de dos horas y media.

“Göring era alguien a quien la gente describía como la primera persona a la que invitarías a una cena”, dijo Malek durante la sesión de preguntas y respuestas. “Así que pensé, imagina estar en la misma habitación con esa persona, y luego también el aspecto dispar de que sea un nazi, ¿verdad?”

La actuación de Crowe muestra a Göring como un manipulador social y arquitecto del Holocausto

La misión de Kelley es, primero, asegurarse de que los nazis estén psicológicamente aptos para ser juzgados y que no intenten escapar del juicio suicidándose, como ya habían hecho Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler. Pero la investigación también abordaba la naturaleza misma del mal, y qué podría llevar a los hombres a cometer tales atrocidades.

Su conclusión impopular, que llevó a que fuera marginado por el resto de su carrera profesional, fue que no había nada particularmente especial en los nazis. “¿Qué hace a los alemanes diferentes de nosotros?”, pregunta el personaje de Malek en la película. No parece dirigido a otro personaje, sino al público.

Vanderbilt eligió a Crowe porque sabía que quería a una estrella carismática para interpretar a Göring. Crowe acababa de terminar de interpretar a Roger Ailes en la miniserie The Loudest Voice en 2019 (por la que ganó el Globo de Oro) y leyó el guion de camino a casa a Australia. Respondió de inmediato, se sumergió en la investigación y lo anunció públicamente como su próximo proyecto incluso cuando la financiación se venía abajo. Esa investigación terminaría durando cinco años.

James Vanderbilt (centro) junto a las estres de su película: Rami Malek (izq.) y Russell Crowe (der.), antes del estreno de "Núremberg" en el Festival de Toronto

Aprendió que Göring provenía de la alta burguesía alemana y había sido un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, famoso en toda Alemania. Que era un hombre de apetitos increíbles, desde su adicción a las pastillas hasta su mansión llena de arte y joyas robadas a víctimas judías del Holocausto. Que fundó la Gestapo como Ministro del Interior de Prusia y firmó la orden de Reinhard Heydrich para un “plan integral para la Solución Final de la Cuestión Judía”, dando cobertura legal al Holocausto. Y que afirmaba que su antisemitismo era meramente práctico, para su propio beneficio.

“La distancia que tienes que tomar respecto a tu propia humanidad para decir algo así es asombrosa”, afirma Crowe en las notas de producción. El Göring que quería interpretar no era abiertamente agresivo, sino simplemente insensible al horror, capaz de decir (y hacer) cosas malvadas de una manera increíblemente casual.

“Es una sesión de preguntas y respuestas corta, ¿verdad?”, dijo en tono de broma, cuando le preguntaron cómo había logrado interpretar al personaje durante la sesión de preguntas y respuestas. “Bien, entonces tendremos que reunirnos mañana por la mañana. Probablemente llevará unas dos horas responder a esa pregunta. Así que traigan unos sandwiches y algo para beber, y si tienen problemas de baño, por favor vayan antes de que empecemos”.

Russell Crowe en el Festival de Toronto: "El guion está realmente bien escrito", declaró

Luego se puso serio, describiendo la actuación con este elenco, que incluye a Michael Shannon, John Slattery, Richard E. Grant y Leo Woodall (The White Lotus), como entrar en un salón del Viejo Oeste, donde cada persona es un pistolero dispuesto a hacer exactamente lo necesario para sobrevivir el día. Cuenta que se arriesgó con Vanderbilt, simplemente por la calidad del guion. “La escritura era magnífica”, afirma. “Y la gente seguía diciendo: ‘Pero el dinero se cayó tres veces. ¿Cómo te mantuviste en el proyecto?’ Es como, ‘Sí, he estado en esto el tiempo suficiente para saber que cuando algo está realmente bien escrito, es un buen... comienzo. Así que te aferras a eso’”.

La película llegó a Toronto con cierto escepticismo. Esta es solo la segunda incursión de Vanderbilt como director, luego de Conspiración y poder (2014), protagonizada por Cate Blanchett y Robert Redford, sobre la controversia que terminó con la carrera del presentador de noticias Dan Rather. (Fue además el guionista de Zodiac de David Fincher y El sorprendente hombre araña, pero ha estado trabajando en esta película durante 13 años). Los tráilers son de un reconocible pulido hollywoodense, lo que sugiere o bien una candidata a los Oscar dirigida a los votantes mayores de la Academia, o un thriller en el que los estadounidenses realmente logran vencer al villano. Y Crowe no había tenido un buen papel en el cine en tanto tiempo que resultó una grata sorpresa recordar que es un gran actor.

Para esta película, el director imaginó un drama de cámara sobre el duelo mental entre dos hombres en una celda, que, en ocasiones, lo es. Pero tras 13 años revisando archivos, investigando a Kelley y los 218 días de los juicios de Núremberg, fue ampliando el alcance. Menciona en las notas de prensa que aspiraba a algo como sus películas favoritas basadas en hechos reales, como JFK de Oliver Stone y Apolo 13 de Ron Howard, que logran informar y contar una historia apasionante.

El elenco de "Núremberg" incluye a Rami Malek, Michael Shannon y John Slattery

El filme también profundiza en la importancia de los juicios de Núremberg en establecer un tribunal internacional para procesar crímenes de guerra, cuando aún no existía jurisprudencia ni precedentes legales. El mundo nunca antes había llevado a juicio público a todo el liderazgo de un país para responder por atrocidades indescriptibles. Y lo hace con algo de ligereza gracias a Michael Shannon como el juez de la Corte Suprema Robert H. Jackson, fiscal principal de los juicios de Núremberg, quien en un momento logra que el papa los apoye públicamente, tras señalar que la Iglesia Católica fue una de las primeras entidades mundiales en reconocer formalmente la legitimidad del régimen de Hitler. “¿Acabas de chantajear al papa?”, le pregunta su asistente.

Las mismas imágenes del Holocausto mostradas durante el juicio de Göring se ven aquí, presentadas con la narración original y sin música. Vanderbilt pidió al elenco que no viera nada de eso antes. En cambio, instaló cuatro cámaras en la sala para captar sus reacciones mientras las experimentaban. “Guardamos un momento de silencio y luego rodamos”, relata. “Y fue un día realmente duro, pero creo que fue muy importante para todos nosotros, para honrar lo que había sucedido”.

Vanderbilt reveló que había trabajado tanto tiempo en la película para honrar a sus abuelos, que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero el director, de 49 años, también pensaba en sus hijos. “Crecí escuchando historias sobre [la guerra] y tenía amigos que perdieron familiares en el Holocausto, así que para mi generación, para mí, era algo vivo”, expresó luego de la función. “Era algo que podía tocar. Sentía que era algo tangible y que realmente había sucedido”.

Ahora sus hijos apenas pueden comprender el Holocausto, y mucho menos este capítulo de seis meses de la historia entre el final de la guerra y la ejecución del alto mando nazi. “Es casi como hablarles de la Revolución en Estados Unidos”, continuó. “El pasado se aleja cada vez más de nosotros, así que nuestros esfuerzos aquí esta noche son para hacer que ese pasado vuelva a cobrar vida, porque hay mucho que podemos aprender de él”.

