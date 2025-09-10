Premios Konex de la Música Popular Argentina: estos son los 100 elegidos y los 10 “inolvidables”

Los Premios Konex seleccionaron como destinatarios a las figuras más sobresalientes de la música popular argentina correspondientes al período 2015-2024, reconociendo a cinco representantes en cada una de las veinte categorías definidas: Solista de Tango, Conjunto de Tango, Solista de Folklore, Conjunto de Folklore, Solista de Jazz, Conjunto de Jazz, Solista de Rock, Conjunto de Rock, Solista de Pop, Conjunto de Pop, Tropical, Urbano, Alternativo/Nuevo, DJ/Electrónica, Melódico/Romántico, Infantil, Solista Instrumental, Autor/Compositor, Productor Artístico y Arreglador/Orquestador. La entrega de los cien Diplomas al Mérito se realizó la noche del martes 9 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex.
Esta es la lista completa de reconocimientos.
1. Solista de Tango
Lidia Borda
Juan “Tata” Cedrón
José Colángelo
Julieta Laso
Hugo Rivas
<br>
2. Conjunto de Tango
Diego Schissi Quinteto
Nicolás Ledesma Orquesta
Orquesta del Tango de Buenos Aires
Quinteto Lumière
Trío Lavallén - Estigarribia- Cabarcos
<br>
3. Solista de Folklore
José Luis Aguirre
Raly Barrionuevo
Nadia Larcher
Soledad Pastorutti
Nahuel Pennisi
4. Conjunto de Folklore
Arbolito
Don Olimpio
Dos Más Uno
Duratierra
Los Manseros Santiagueños
5. Solista de Jazz
Roxana Amed
Yamile Burich
Hernán Jacinto
Ricardo Lew
Ligia Piro
<br>
6. Conjunto de Jazz
ARGENTUM jazz quinteto
Bourbon Sweethearts
Escalandrum
Swing Summit Trío
Trío Sin Tiempo
<br>
7. Solista de Rock
Pedro Aznar
Marilina Bertoldi
David Lebón
Hilda Lizarazu
Dante Spinetta
8. Conjunto de Rock
Divididos
El Mató a un Policía Motorizado
Eruca Sativa
La Renga
Los Espíritus
9. Solista de Pop
María Becerra
Lali Espósito
Zoe Gotusso
Nicki Nicole
Tini Stoessel
10. Conjunto de Pop
Babasónicos
Conociendo Rusia
El Kuelgue
Miranda!
Usted Señalemelo
11. Tropical
La Delio Valdez
La Konga
Angela Leiva
Pablo Lescano
Luck Ra
12. Urbano
Cazzu
Duki
Trueno
Wos
YSY A
13. Alternativo/Nuevo
Ainda
Bandalos Chinos
CA7RIEL y Paco Amoroso
Feli Colina
Dillom
14. DJ/Electrónica
Hernán Cattáneo
Ignacia
Peces Raros
Tremor
Javier Zuker
15. Melódico/Romántico
Silvina Garré
Dany Martin
Marcela Morelo
Luciano Pereyra
Abel Pintos
16. Infantil
Canticuénticos
Magdalena Fleitas
Los Raviolis
Pim Pau
Topa
17. Solista Instrumental
Pablo Agri
Hilda Herrera
Franco Luciani
Daniel Maza
Manu Sija
18. Autor/Compositor
Lisandro Aristimuño
Vero Bellini
Juana Molina
Fito Páez
Lilián Saba
19. Productor Artístico
Bizarrap
Juan Blas Caballero
Nico Cotton
Fabián “Tweety” González
Lucy Patané
20. Arreglador/Orquestador
Gerardo Gardelin
Nora Sarmoria
Gustavo “Popi” Spatocco
Leo Sujatovich
Lito Vitale
Los inolvidables
Figuras fallecidas
Ramón Ayala
Rosario Bléfari
Sergio Denis
Horacio Fontova
Rodolfo García
Manolo Juárez
Chico Novarro
Palo Pandolfo
Atilio Stampone
Jaime Torres
[Fotos: Gustavo Gavotti]