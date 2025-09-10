Cultura

Premios Konex de la Música Popular Argentina: estos son los 100 elegidos y los 10 “inolvidables”

La gala celebró a figuras sobresalientes de la música nacional, abarcando géneros como tango, folklore, rock y pop, en una noche especial en la Ciudad Cultural Konex

Los Premios Konex seleccionaron como destinatarios a las figuras más sobresalientes de la música popular argentina correspondientes al período 2015-2024, reconociendo a cinco representantes en cada una de las veinte categorías definidas: Solista de Tango, Conjunto de Tango, Solista de Folklore, Conjunto de Folklore, Solista de Jazz, Conjunto de Jazz, Solista de Rock, Conjunto de Rock, Solista de Pop, Conjunto de Pop, Tropical, Urbano, Alternativo/Nuevo, DJ/Electrónica, Melódico/Romántico, Infantil, Solista Instrumental, Autor/Compositor, Productor Artístico y Arreglador/Orquestador. La entrega de los cien Diplomas al Mérito se realizó la noche del martes 9 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex.

Esta es la lista completa de reconocimientos.

1. Solista de Tango

Lidia Borda

Juan “Tata” Cedrón

José Colángelo

Julieta Laso

Hugo Rivas

<br>

2. Conjunto de Tango

Diego Schissi Quinteto

Nicolás Ledesma Orquesta

Orquesta del Tango de Buenos Aires

Quinteto Lumière

Trío Lavallén - Estigarribia- Cabarcos

<br>

3. Solista de Folklore

José Luis Aguirre

Raly Barrionuevo

Nadia Larcher

Soledad Pastorutti

Nahuel Pennisi

4. Conjunto de Folklore

Arbolito

Don Olimpio

Dos Más Uno

Duratierra

Los Manseros Santiagueños

5. Solista de Jazz

Roxana Amed

Yamile Burich

Hernán Jacinto

Ricardo Lew

Ligia Piro

<br>

6. Conjunto de Jazz

ARGENTUM jazz quinteto

Bourbon Sweethearts

Escalandrum

Swing Summit Trío

Trío Sin Tiempo

<br>

7. Solista de Rock

Pedro Aznar

Marilina Bertoldi

David Lebón

Hilda Lizarazu

Dante Spinetta

8. Conjunto de Rock

Divididos

El Mató a un Policía Motorizado

Eruca Sativa

La Renga

Los Espíritus

9. Solista de Pop

María Becerra

Lali Espósito

Zoe Gotusso

Nicki Nicole

Tini Stoessel

10. Conjunto de Pop

Babasónicos

Conociendo Rusia

El Kuelgue

Miranda!

Usted Señalemelo

11. Tropical

La Delio Valdez

La Konga

Angela Leiva

Pablo Lescano

Luck Ra

12. Urbano

Cazzu

Duki

Trueno

Wos

YSY A

13. Alternativo/Nuevo

Ainda

Bandalos Chinos

CA7RIEL y Paco Amoroso

Feli Colina

Dillom

14. DJ/Electrónica

Hernán Cattáneo

Ignacia

Peces Raros

Tremor

Javier Zuker

15. Melódico/Romántico

Silvina Garré

Dany Martin

Marcela Morelo

Luciano Pereyra

Abel Pintos

16. Infantil

Canticuénticos

Magdalena Fleitas

Los Raviolis

Pim Pau

Topa

17. Solista Instrumental

Pablo Agri

Hilda Herrera

Franco Luciani

Daniel Maza

Manu Sija

18. Autor/Compositor

Lisandro Aristimuño

Vero Bellini

Juana Molina

Fito Páez

Lilián Saba

19. Productor Artístico

Bizarrap

Juan Blas Caballero

Nico Cotton

Fabián “Tweety” González

Lucy Patané

20. Arreglador/Orquestador

Gerardo Gardelin

Nora Sarmoria

Gustavo “Popi” Spatocco

Leo Sujatovich

Lito Vitale

Los inolvidables

Figuras fallecidas

Ramón Ayala

Rosario Bléfari

Sergio Denis

Horacio Fontova

Rodolfo García

Manolo Juárez

Chico Novarro

Palo Pandolfo

Atilio Stampone

Jaime Torres

[Fotos: Gustavo Gavotti]

Los Premios Konex reconocieron a 100 figuras clave de la música popular argentina del período 2015-2024

