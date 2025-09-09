La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El nuevo mural de Banksy será retirado del histórico tribunal Royal Courts of Justice en Londres

El nuevo mural del escurridizo artista callejero Banksy, que muestra a un juez golpeando a un manifestante desarmado con un martillo, será retirado de la pared exterior de uno de los tribunales más emblemáticos de Londres, informaron las autoridades.

El mural apareció el lunes y representa a un manifestante tendido en el suelo sosteniendo una pancarta salpicada de sangre, mientras un juez con peluca tradicional y toga negra lo golpea con un mazo. Banksy publicó una foto de la obra en Instagram, su método habitual para autenticar sus trabajos. El pie de foto decía: “Royal Courts Of Justice. London.”

El lunes, agentes de seguridad cubrieron la obra con láminas de plástico negro y dos barreras metálicas, y estaba custodiada por dos oficiales y una cámara de seguridad. Debido a que el edificio de estilo neogótico victoriano tiene 143 años, el mural será retirado teniendo en cuenta su importancia histórica, según HM Courts and Tribunals, la agencia del Ministerio de Justicia responsable de la administración de los tribunales civiles, de familia y penales en Inglaterra y Gales.

El edificio, protegido por su valor histórico, obliga a la remoción cuidadosa del mural según las autoridades

“El Royal Courts of Justice es un edificio catalogado y HMCTS está obligado a mantener su carácter original”, indicó en un comunicado. Los edificios catalogados se consideran los edificios y sitios históricos más significativos del país y están protegidos por ley.

Aunque la obra no hace referencia a una causa o incidente en particular, activistas la interpretaron como una alusión a la prohibición del grupo Palestine Action por parte del gobierno del Reino Unido. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres que desafiaba la prohibición. Defend Our Juries, el grupo que organizó la protesta, afirmó en un comunicado que el mural “retrata poderosamente la brutalidad desatada” por la prohibición gubernamental. “Cuando la ley se utiliza como herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue la disidencia, la fortalece”, decía el comunicado.

Los tribunales han intervenido en el caso de Palestine Action, con jueces que inicialmente rechazaron la solicitud de la organización para apelar la prohibición. Posteriormente, un juez del Tribunal Superior permitió que la apelación siguiera adelante, aunque ahora el gobierno está impugnando esa decisión.

Banksy comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos. Su obra suele comentar sobre cuestiones políticas, y muchas de sus piezas critican la política gubernamental sobre migración y guerra.

Una corredora pasa frente a una reproducción de un mural de Banksy afuera del Zoológico de Londres, el domingo 18 de agosto de 2024

Banksy también ha creado numerosas obras en Cisjordania y la Franja de Gaza a lo largo de los años, incluyendo una que muestra a una niña realizando un cacheo corporal a un soldado israelí, otra que muestra a una paloma con chaleco antibalas y un manifestante enmascarado lanzando un ramo de flores. Diseñó la casa de huéspedes “Walled Off Hotel” en Belén, que cerró en octubre de 2023.

El verano pasado, Banksy captó la atención de Londres con una colección temática de animales, que concluyó con un mural de un gorila que parecía sostener la puerta de entrada al Zoológico de Londres.

Durante nueve días consecutivos, criaturas creadas por Banksy —desde una cabra montés encaramada en un contrafuerte de un edificio hasta pirañas rodeando un puesto de guardia policial y un rinoceronte montando un coche— aparecieron en lugares insólitos de la ciudad.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Simon Gardner; REUTERS/Toby Melville; AP /Brian Melley]