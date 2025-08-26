Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Un hito en el mercado de coleccionismo deportivo ha quedado registrado tras la venta de la tarjeta deportiva más cara jamás subastada, que alcanzó USD 12,9 millones. Este monto sitúa a la pieza al nivel de obras de arte de renombre internacional, como un Basquiat vendido en Hong Kong el año pasado o un boceto de Leonardo da Vinci subastado en 2021.

La protagonista de esta transacción es la única copia existente de la “Logoman Card” de Michael Jordan y Kobe Bryant, perteneciente a la exclusiva serie “Upper Deck Exquisite Collection” de la temporada 2007-2008. Esta tarjeta incorpora los logotipos de los uniformes de la NBA y las firmas verificadas de ambos jugadores, considerados leyendas del baloncesto. El lote fue adjudicado a uno de los 82 postores que participaron en la Summer Platinum Night Sports Auction de Heritage Auctions.

La relevancia de la venta fue subrayada por Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage, quien afirmó que el resultado refleja dos factores: “Primero, esta es la mejor tarjeta de baloncesto moderno del mundo, y segundo, Heritage Auctions ofrece a nuestros clientes la mejor plataforma para lograr resultados récord mundiales con sus objetos de colección raros”.

Crédito: Heritage Auctions/HA.com

Hasta este evento, el récord para una tarjeta deportiva coleccionable lo ostentaba una pieza de béisbol de 1952 de Mickey Mantle, legendario jugador de los New York Yankees fallecido en 1995, que se vendió en 2022 por USD 12,6 millones también en Heritage Auctions.

En la subasta de este año, otros objetos vinculados a Mantle superaron cifras millonarias: una camiseta firmada y utilizada en 1960 alcanzó USD 5,2 millones, mientras que otra tarjeta de intercambio se vendió por USD 1,3 millones.

El interés y el valor alcanzados por la tarjeta de Bryant y Jordan se producen en un contexto de debate sobre quién es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, una discusión en la que ambos nombres suelen figurar en los primeros puestos.

Jordan, de 62 años, disputó 15 temporadas en la NBA entre 1984 y 2003, logrando seis campeonatos con los Chicago Bulls. Bryant, fallecido en 2020 a los 41 años, desarrolló una carrera de 20 años con los Los Angeles Lakers desde 1996 hasta 2016, fue seleccionado 18 veces al All-Star y conquistó cinco campeonatos de la NBA con el equipo californiano.

Tarjeta de 1952 de Mickey Mantle de la colección de Thomas Newman.

La autenticidad de las firmas es un elemento central en el valor de las tarjetas de intercambio, en un mercado donde abundan los autógrafos falsos, disputados o no verificados. En este caso, la tarjeta cuenta con la certificación de autenticidad de ambas firmas y destaca por la singularidad de reunir a dos jugadores que nunca compartieron equipo, pero cuyas trayectorias permanecen estrechamente vinculadas.

Jesse Craig, especialista en tarjetas de intercambio y fundador de la plataforma de coleccionismo de alta gama Acquir, explicó a Yahoo Sports que el atractivo de la tarjeta reside, al menos en parte, en la relación entre ambos deportistas: “Bryant modeló su juego a partir de Jordan, y esos dos son el primer y segundo jugador favorito (en el hobby). Así que, en ese sentido, es muy especial”.