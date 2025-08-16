Cultura

Ivana Müller trae su experiencia teatral radical al escenario de Arthaus Central

La propuesta de Ivana Müller que transforma a los asistentes en protagonistas y desdibuja los límites entre escenario y público, se presentará del 9 al 14 de septiembre en el centro cultural del microcentro porteño

La obra 'We Are Still Watching' de Ivana Müller llega a Buenos Aires con una propuesta participativa única.

“Todos hablan en primera persona y todos, de una forma u otra, se involucran, aunque nadie haya leído antes el texto ni sepa qué va a pasar”. Esta premisa, que desafía la frontera tradicional entre público y escenario, define el núcleo de We Are Still Watching, la obra de la coreógrafa y dramaturga Ivana Müller que llega a Buenos Aires bajo la programación del club de artes escénicas Paraíso Club.

El espectáculo, que se presentará entre el 9 y el 14 de septiembre en Arthaus Central, propone una experiencia radical: la audiencia se convierte en protagonista, y la obra se reinventa en cada función a partir de la interacción de quienes asisten. La creación de We Are Still Watching es fruto de un proceso colaborativo entre Ivana Müller, la coreógrafa Andrea Bozic, el artista y director teatral David Weber-Krebs y el dramaturgo Jonas Rutgeerts.

'We Are Still Watching' se presentará del 9 al 14 de septiembre en Arthaus Central

La propuesta de We Are Still Watching se aparta de la convención escénica al delegar la interpretación en los propios espectadores. Cada noche, una comunidad efímera se forma entre los asistentes, quienes asumen roles y participan activamente en el desarrollo de la pieza. Esta dinámica convierte a la obra en un organismo vivo, mutable, donde el texto y la acción se transforman según la composición y las decisiones del público.

El estreno de We Are Still Watching en Buenos Aires representa el segundo lanzamiento internacional del año para Paraíso Club, una comunidad autogestiva dedicada a las artes escénicas que ha consolidado un modelo singular: cada mes, presenta una nueva obra de teatro, danza o performance, acompañada de desmontajes, talleres, debates y actividades sociales que buscan integrar a la audiencia en la construcción artística. La membresía, que equivale al valor de una entrada de teatro independiente, permite a los socios acceder a todas las propuestas y participar de un espacio donde el público deja de ser mero espectador para convertirse en agente activo del hecho artístico.

El público se convierte en protagonista en cada función de 'We Are Still Watching', redefiniendo la experiencia teatral

La función inaugural de We Are Still Watching tendrá lugar el 9 de septiembre a las 20 hs. en Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA), con funciones adicionales los días 10 y 11 a las 20.30 hs., y el 12, 13 y 14 a las 18 y 20.30 hs. El espectáculo cuenta con el respaldo del programa Orillas Nuevas, impulsado por el Institut français d’Argentine en colaboración con la Fundación Williams y la Fundación Medifé.

El recorrido profesional de Ivana Müller abarca más de una década de investigación y experimentación en torno a las políticas del espectáculo, la participación y la relación entre intérprete y espectador. Sus obras han sido presentadas en festivales y teatros de Europa, Estados Unidos y Asia, y ocasionalmente en espacios de arte visual, como la Bienal de Venecia en 2015. En su trabajo, Müller explora la noción de valor, la representación y el papel de la imaginación, cuestionando los límites de la participación y el sentido mismo de lo espectacular.

[Fotos: prensa Paraíso Club]

