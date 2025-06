La crisis del Instituto Smithsonian refleja una pulseada por el control de la cultura estadounidense

El Smithsonian enfrenta recortes presupuestarios y presiones políticas que amenazan su independencia y futuro

Cuando la National Portrait Gallery (NPG, por sus siglas en inglés, Galería Nacional de Retratos) fue creada mediante una ley del Congreso en 1962, la legislación autorizante definía el retrato como “semejanzas pintadas o esculpidas”. Además, cuando se refería a los futuros directores de ese museo, que forma parte del Instituto Smithsonian, utilizaba exclusivamente pronombres masculinos. “Su nombramiento y salario”, decía el texto, serían determinados por el Consejo de Regentes del Smithsonian.

Catorce años después, el Congreso enmendó la legislación original para ampliar la definición de retrato, incluyéndose fotografías y “reproducciones de estas realizadas por cualquier medio o proceso”. A medida que la NPG construyó su colección y amplió su misión, quedó claro que muchos estadounidenses nunca tendrían sus imágenes pintadas o esculpidas —principalmente estadounidenses que no eran blancos, hombres y ricos— pero que, no obstante, eran esenciales para contar la historia de Estados Unidos, su historia y su cultura.

Kim Sajet, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir la NPG en 2013, fue contratada para continuar lo que esa legislación enmendada había iniciado en 1976. Amplió la definición de retrato y expandió el alcance de las personas consideradas dignas de representación en la galería de retratos de la nación. Actualmente, los visitantes encuentran retratos pintados, fotografías, impresiones con inyección de tinta, esculturas, videos, piezas ensambladas, recortes de papel y videos. Mujeres, personas de color y aquellos que se identifican como LGBT son vistos con mayor regularidad en las galerías del museo.

Kim Sajet, primera mujer directora de la NPG, expandió la representación de minorías y diversidad en la galería

La semana pasada, el presidente Donald Trump intentó despedir a Sajet, continuando con un ataque a la dirección de instituciones culturales de alto nivel, lo que ya había llevado al despido de Deborah Rutter, la primera mujer en dirigir el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, y Carla Hayden, la primera mujer en liderar la Biblioteca del Congreso.

Donald Trump no ofreció ninguna razón de peso para el despido de Sajet, utilizando solo una variación de su declaración de rechazo para líderes que no le gustan: según publicó en Truth Social, ella es “una persona altamente partidista y una fuerte defensora de DEI” (Diversidad, Equidad e Inclusión). Cuando fue contratada, el Smithsonian celebró el amplio rango cultural y las raíces diversas de Sajet como ciudadana holandesa nacida en Nigeria, educada en Australia y con sólidas raíces profesionales en organizaciones culturales estadounidenses. Los esfuerzos por caricaturizar su gestión como partidista u obsesionada con diversidad o cuestiones de identidad son incompatibles con su historial de programación tradicional y desarrollo de colecciones, que incluye la adquisición de la fotografía más antigua de un presidente estadounidense (un daguerrotipo de 1843 de John Quincy Adams) y exposiciones como la consistente muestra de 2023 sobre colonialismo, 1898: Visiones y revisiones imperiales de EEUU.

No está claro si Trump tiene la autoridad para despedir a Sajet, y un portavoz del Smithsonian dijo: “No tenemos comentarios en este momento” cuando se le preguntó si todavía es la directora del museo. A pesar de recibir fondos federales, el Smithsonian es independiente del poder ejecutivo, y sus directores de museos son contratados por el Consejo de Regentes. Sin embargo, el esfuerzo de Trump por destituir a Sajet presenta una crisis existencial para el Smithsonian: si el presidente logra remover a una líder clave que no está acusada de mala conducta profesional o personal, efectivamente controlará el contenido y la misión de toda la institución.

El Presidente de EEUU Donald Trump, retratado en en la Casa Blanca el 6 de junio de 2025

Esto también representa una prueba crucial de liderazgo para el secretario del Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, quien está negociando recortes presupuestarios potencialmente devastadores en el Congreso, incluyendo la eliminación de financiamiento para el futuro Museo Nacional del Latino Estadounidense. Si el cargo de Sajet como directora del NPG se convierte en una ficha de negociación, entonces todo lo que hace el Smithsonian —incluido su compromiso de contar la verdad sobre la historia, la ciencia y el arte— será negociable.

El Smithsonian tiene un largo y lamentable historial de ceder ante los críticos, incluidos cambios en exposiciones por presión de activistas y miembros del Congreso. El ex secretario G. Wayne Clough, censuró en 2010 una exposición de retratos que incluía personas LGBT después de la presión de activistas cristianos conservadores. Clough obligó a los curadores del museo a retirar un solo video, del artista gay y activista del SIDA David Wojnarowicz, lo que en realidad hizo que la exposición fuese más popular cuando se presentó en Brooklyn y Tacoma, Washington.

Marcha de protesta contra los cambios del gobierno de Donal Trump en el Kennedy Center en Washington, D.C., el 8 de marzo de 2025.

El precedente para esa invasión de la independencia editorial se había establecido al menos desde 1995, cuando el Museo Nacional del Aire y el Espacio censuró una exposición sobre el Enola Gay, el avión que lanzó la primera bomba atómica. La controversia del Enola Gay, que se centró en la oposición de algunos veteranos a un análisis curatorial equilibrado sobre el motivo y la necesidad del lanzamiento de la bomba, dañó a la institución, pero también ayudó a fomentar una resistencia generalizada y duradera contra la censura y la intromisión en el contenido en toda la organización.

Pero esos ejemplos solo fueron incendios menores en comparación con la destrucción que seguiría a un nuevo precedente: el derecho del presidente de los Estados Unidos a dictar contrataciones y contenidos. Los esfuerzos continuos de Trump por ejercer control sobre las artes escénicas, el sector de los museos y la narrativa histórica estadounidense más amplia han sido audaces y destructivos. Las ventas por suscripción en el Centro Kennedy han disminuido un 36% con respecto al año pasado, y grupos comunitarios de artes y humanidades en todo el país están sufriendo la pérdida de subvenciones pequeñas pero esenciales por parte de organizaciones como el Fondo Nacional para las Artes, el Fondo Nacional para las Humanidades y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.

Históricamente, el Smithsonian ha cedido ante presiones externas, pero la situación actual representa un desafío mayor

A diferencia de enfrentamientos previos con el Congreso, que involucraron exposiciones particulares y se limitaron a algunos temas controvertidos, Trump está utilizando su agenda anti-DEI como una llave maestra para ejercer un poder transformador sobre el Smithsonian. Si tiene éxito, no se detendrá con la remoción de Sajet, quien fue contratada porque los líderes del Smithsonian y la nación en general alguna vez estuvieron comprometidos con contar una historia más rica e inclusiva del pueblo estadounidense.

El Smithsonian actualmente busca un nuevo director para el Museo de Arte Americano y necesitará encontrar uno para el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana también. Si Sajet es removida, ese será el tercer puesto importante por llenar. ¿Qué líder de museo calificado y respetado aceptaría estos trabajos sabiendo que Trump tiene la última palabra sobre exposiciones, contrataciones y publicaciones?

Durante los últimos cuatro meses, las personas que siguen el ataque de la administración a la infraestructura federal de artes y cultura se han preguntado periódicamente: ¿Es este el momento de la verdad? ¿Determinará la última orden ejecutiva o publicación en redes sociales del presidente el futuro y la independencia de los Fondos Nacionales para las Artes y las Humanidades, el Smithsonian, el Servicio de Parques Nacionales, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas? ¿Es este el punto de inflexión hacia un control autoritario genuino?

Fachada del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en Washington, D.C.

Este lunes, el Consejo de Regentes del Smithsonian llevará a cabo una de sus cuatro reuniones anuales programadas regularmente, y el futuro de Sajet seguramente será uno de los principales temas de debate. Será tentador para los regentes intentar algún tipo de compromiso, encontrar un camino intermedio que apele al presidente y preserve al Smithsonian de mayores daños. Pero no hay buenas opciones, solo peores. Una confrontación directa entre el Smithsonian y Trump probablemente llevaría a una prolongada batalla en el Congreso y quizás en los tribunales. Pero medidas de compromiso, como reasignar a Sajet a otro puesto dentro del Smithsonian, podrían solo envalentonar a Trump para futuros y aún más destructivos ataques.

No hay camino intermedio. La conciliación no funcionará. El destino del Smithsonian ahora está en manos de Bunch y los regentes, y el precedente que establezcan resonará en todas las instituciones en Estados Unidos que, como el Smithsonian, están dedicadas al “incremento y la difusión del conocimiento.”

