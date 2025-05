Willem Dafoe lidera la Bienal de Teatro de Venecia con un homenaje al arte experimental

Willem Dafoe y Simonetta Solder presentarán "No title (an experiment)" en la Bienal de Teatro de Venecia

Willem Dafoe está regresando a sus raíces teatrales. Aunque muchos lo reconocen por su carrera en el cine (filmó más de 150 películas), el actor estadounidense de 69 años comenzó en el teatro experimental. En 1980, cofundó la compañía Wooster Group en Nueva York y trabajó con ella durante más de dos décadas. Ahora, Dafoe asume un nuevo desafío como director artístico de las ediciones 2025 y 2026 de la Bienal de Teatro de Venecia, según informó The New York Times.

La Bienal de Teatro de Venecia, que se inaugura este sábado y se extiende hasta el 16 de junio, contará con la presencia de figuras conocidas para Dafoe. El actor rendirá homenaje a compañías de teatro vanguardistas que lo influenciaron y que fueron prominentes hace 50 años en la edición de 1975 del festival. Entre ellas se encuentran el Odin Teatret de Dinamarca y Thomas Richards, anteriormente del Workcenter Grotowski. Además, Elizabeth LeCompte, directora de larga data del Wooster Group y ex pareja de Dafoe, recibirá el León de Oro por su trayectoria.

Bajo el lema “El teatro es cuerpo. El cuerpo es poesía”, la Bienal también dará la bienvenida a una mezcla de directores europeos que Dafoe describió como “maestros modernos”, entre ellos Romeo Castellucci y Milo Rau, así como a artistas emergentes. Willem Dafoe explicó que su nombramiento como director artístico surgió de una simple llamada telefónica de Pietrangelo Buttafuoco, presidente de las Bienales de Venecia, quien le propuso el cargo.

El protagonista de Pelotón y van Gogh en la puerta de la eternidad no dudó en aceptar el desafío: “El teatro ha sido fundamental en mi desarrollo como artista”, afirmó. Y agregó que el teatro le enseñó a actuar y a encontrar placer en su trabajo, destacando la importancia de escapar de un tipo de actuación egocéntrica. En su misión para la Bienal, Dafoe busca cuestionar el papel del cuerpo del artista en el teatro, enfatizando que el teatro va más allá de crear imágenes bellas; se trata de corazones latiendo y personas prestando atención.

El actor también participará en un espectáculo titulado No Title, un experimento performativo inspirado en el dramaturgo estadounidense Richard Foreman, quien falleció en enero. Dafoe informó que el espectáculo es un homenaje a Foreman, basado en una grabación que realizaron juntos, donde leyeron en voz alta frases escritas en tarjetas, creando conversaciones y llevando al público a un viaje mental.

(Foto: REUTERS/Mina Kim)

A pesar de su apretada agenda cinematográfica, el actor ha estado asistiendo más al teatro, especialmente con su nuevo rol en Venecia. Sin embargo, admitió que no ha estado en el escenario en los últimos años y que siente nervios antes de actuar, tanto en teatro como en cine. “Tengo miedo escénico antes de una obra de teatro y de las películas, todo el tiempo. Antes de empezar algo, tu mente se vuelve loca y, si lo permites, puedes sentirte inseguro. No conozco a ningún actor que se precie de tal que no lo tenga. Pero una vez que te pones en movimiento, en el ritmo de las cosas, entonces el mundo se desvanece”.

En cuanto al contexto político en Italia, Dafoe es consciente de las críticas hacia el gobierno de Giorgia Meloni por su supuesta intervención estatal en las artes. No obstante, afirmó que no ha sentido ninguna interferencia en la programación de la Bienal de Teatro y que su nombramiento refleja una apertura y deseo de innovación por parte de las autoridades. “Nadie me ha dicho ‘No puedes hacer eso’. Han sido muy generosos conmigo, y creo que nombrarme significó una especie de apertura. Demostró el deseo de innovar y no quedarse en lo mismo, o simplemente confiar en las viejas relaciones”.