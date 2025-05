El disparatado y peligroso mundo de las empresas tecnológicas para padres ansiosos

El libro del día: "Second Life: Having a Child in the Digital Age" (Segunda Vida: Tener un Hijo en la Era Digital), Amanda Hess

Hace aproximadamente 450 años, un cirujano-barbero francés (dos profesiones que a menudo se solapaban en esa época) publicó un volumen enciclopédico asombrosamente incorrecto titulado Sobre Monstruos y Maravillas, en el que explicaba por qué algunos bebés nacían con anomalías.

El autor, Ambroise Paré, enumeró cinco causas. Las primeras cuatro estaban agrupadas en conceptos duales; la última se presentaba de manera independiente. Estas eran: la gloria o la ira de Dios, un exceso o una falta de esperma y, finalmente, la imaginación. Este concepto —la idea de que el poder de la imaginación materna puede influir físicamente en la formación de la descendencia— se remonta a la antigüedad.

En su excepcional nuevo libro, Second Life: Having a Child in the Digital Age (Segunda Vida: Tener un Hijo en la Era Digital), Amanda Hess contrasta las ideas propuestas por este excéntrico francés con la información más precisa que los padres de hoy tienen sobre las condiciones congénitas. Mientras un feto aún se encuentra en sus primeras semanas de formación, los padres ahora pueden obtener numerosos datos sobre la salud del corazón del bebé, su género y su vulnerabilidad a ciertos tipos de cáncer. Imagina el impacto que todo este conocimiento tiene en la imaginación de las madres contemporáneas.

Ambroise Paré por Jean-Baptiste Bertrand

En “Segunda Vida”, Hess, crítica general para The New York Times, combina impecablemente el escepticismo tecnológico, la crítica cultural y las memorias personales. Analiza empresas tecnológicas oportunistas que venden los datos de tu futuro bebé al mejor postor, comunidades en línea autoritarias y peligrosas que prometen liberación, monitores de bebés con inquietantes luces rojas que los niños pequeños llaman “el ojo”, y empresas de pruebas genéticas acusadas de dar falsos positivos que alteran la vida de los futuros padres. Sin ser alarmista, Hess aborda este mundo variado, manipulador, engañoso y, a veces, absurdo, con bromas ingeniosas y una firme determinación.

Los futuros padres son excepcionalmente vulnerables, epistemológicamente hablando. Tienen que aprender mucho. Hay una línea de tiempo. Las apuestas son altas. Y Hess es una analista sagaz y acérrima sobre cómo toda esta información llega a los padres. (Es un testimonio del estilo de Hess que su malhumorada agudeza esté tan bien dirigida que resulta encantadora). Nunca hemos tenido más información que ahora, y pronto tendremos aún más. Sin embargo, este conocimiento no tranquiliza ni satisface.

De hecho, puede hacer que los padres se sientan aún más ansiosos por obtener incluso más información. La representación de esta condición, quizás, sea Owlet: una banda de monitoreo que se coloca en el pie de un bebé dormido para verificar sus signos vitales. Se usa con más frecuencia, como escribe Hess, no para atender la salud del bebé, sino para tratar “una condición parental: la ansiedad”.

Owlet, banda de monitoreo que controla la frecuencia cardíaca (Owlet Smart Sock)

Uno de los mayores dones de Hess como crítica cultural y social es su curiosidad sobre las particularidades de este momento, combinada con una filosofía de “plus ça change” (“cuanto más cambian las cosas, más siguen igual”). Al estudiar una edición temprana del famoso manual de crianza del Dr. Spock, El libro del sentido común del cuidado del bebé y el niño, Hess encuentra que sus principios son muy similares al enfoque de “crianza respetuosa” que es popular hoy en día.

Hess conversa con una amiga usuaria de Owlet que dice que, décadas antes, su propia madre se inclinaba sobre las barras de la cuna para asegurarse de que su hija, siendo una recién nacida dormida, aún estuviera respirando. Las mismas preocupaciones prevalecían, pero al menos el Owlet habría salvado su espalda.

Hess no reprende a quienes monitorean obsesivamente sus embarazos y a sus bebés dormidos, ni desestima estas preocupaciones como irracionales. En la semana 29 de su embarazo, gracias a una ecografía de rutina, supo que su hijo nacería con una condición genética llamada síndrome de Beckwith-Wiedemann.

Imagen de una ecografía (©ALEXANDER RATHS)

Los bebés con este síndrome suelen tener lenguas muy grandes, lo que puede dificultar la respiración y la alimentación, y requieren un monitoreo activo. A raíz de esa experiencia, Hess escribe con una simpatía calmada y sin sentimentalismos hacia cualquiera que sienta la necesidad de aliviar sus preocupaciones obteniendo más información sobre su hijo, incluso si ese conocimiento invita a temores nuevos y desconocidos.

Hess también es consciente de cómo la información puede abrumar, y de cómo algunos pueden explotar nuestro deseo de saber un poco menos o de saber algo completamente distinto. Esto se ejemplifica de manera prominente en su curiosidad sobre el movimiento del parto libre (free-birth), que rechaza cualquier prueba, como ecografías, o intervención durante el parto por parte de un médico o una partera. Esta doctrina, que se opone a la información y glorifica la intuición, es quizá el contrapunto al exceso de datos que se aborda en este libro.

La fascinación de Hess por este movimiento la lleva a un festival de parto libre llamado Matriarch Rising. Allí se enfrenta a un ejemplo aterrador de “plus ça change” en la forma de una quiropráctica que promociona una filosofía médica de orígenes antisemitas y que interpreta las enfermedades de los bebés como resultado de —¿lo adivinaste?— la imaginación materna.

Imagen del Instagram de Matriarch Rising

Más tarde, Hess, con su característico y confrontador sarcasmo, deja un comentario en el Instagram de esta mujer, pidiéndole consejo sobre cómo curar el síndrome de Beckwith-Wiedemann de su hijo. (Hess y su pareja optaron por una cirugía recomendada por los médicos). ¿Desea Hess obtener conocimiento de esta mujer? Puedo adivinar con confianza que no. Lo que quiere, en cambio, es poner a prueba la disposición de esta mujer para difundir desinformación, para comprobar hasta qué punto esta quiropráctica llevará sus teorías frente a una condición extrema. La quiropráctica responde que el estado psicológico de Hess durante su embarazo había causado el síndrome de su hijo. En el siglo XVI, un cirujano-barbero habría estado de acuerdo.

En este libro sobre el conocimiento, uno de los momentos más impactantes y bellos llega en un “Interludio” cerca de la mitad del texto. Hess declara que, por el resto del libro, debido a una broma interna que desarrolla con el lector, se referirá a su hijo como Alma. Hace esta elección, primero, para evitar publicar el verdadero nombre de su hijo. Y segundo, escribe: “porque el personaje bebé que aparece en estas páginas no es exactamente mi hijo. He intentado y fallado en capturarlo con mis palabras. Lo he observado más de cerca que a cualquier otra persona, y aun así se retuerce y escapa de mi alcance”. En un libro sobre cómo sabemos lo que sabemos, esta parece una nota perfecta: muchas de las cosas que no podemos saber con certeza son las más dignas de nuestra atención.

Fuente: The Washington Post