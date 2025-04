Bruce Springsteen sorprende con siete discos y 83 canciones ocultas durante décadas

Video promocional de "Tracks II: The Lost Albums", la colección de grabaciones encontradas de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen planea desbloquear un tesoro de su música: siete álbumes “perdidos” que abarcan 35 años, incluidos temas de country e influencias “noir” de mediados del siglo.

El cantante anunció en Instagram el lanzamiento de Tracks II: The Lost Albums para el 27 de junio y presentó un avance de una canción en las plataformas de streaming. Los fanáticos de Springsteen han rumoreado durante mucho tiempo sobre la existencia de esta música, y el artista había insinuado previamente su reserva de material inédito. Este mega lanzamiento incluirá 83 canciones grabadas entre 1983 y 2018, de las cuales 74 no se habían escuchado antes.

Tapa de la edición múltiple de Bruce Springsteen, que será publicada a fines de junio de 2025

“A menudo leía sobre mí en los años 90 como si hubiera tenido algún período perdido o algo así. Y realmente, realmente, estuve trabajando todo el tiempo”, dijo Springsteen en el video promocional de la monumental edición. “Durante la pandemia, lo que hice durante ese tiempo fue terminar todo lo que tenía en mi archivo.”

Junto con el anuncio, Springsteen lanzó la canción “Rain in the River” de uno de los álbumes, Perfect World, que su sitio web describe como con un “sabor preparado para arenas al estilo de la E Street Band”. Majestuosa, enérgica y evocando los ejemplos más vibrantes de la década de 1980 del cantante, la canción encuentra The Boss invocando un motivo familiar para lamentar, entre otras cosas, un amor que se desvaneció como la lluvia.

El proyecto estará disponible en plataformas de streaming y se ofrecerá como un conjunto de nueve LP por 350 dólares y como un conjunto de siete CD por 300 dólares, con un diseño distintivo para cada disco. Los conjuntos incluyen un libro de 100 páginas, encuadernado en tela y de tapa dura, con fotos de archivo, notas de cada álbum perdido y una introducción al proyecto escrita por Springsteen, según un comunicado de prensa. Conjuntos complementarios, en dos LP por 40 dólares o un CD por 15 dólares, incluirán 20 de los mejores temas de toda la colección.

Tapa del single "Perfect World", primer adelanto de "Tracks II: The Lost Albums"

El lanzamiento pretende ofrecer contexto sobre la composición y grabación casera de Springsteen durante estos 35 años.

“La capacidad de grabar en casa siempre que quisiera me permitió explorar una amplia variedad de direcciones musicales,” dijo el músico de 75 años. El comunicado de prensa también menciona que “a lo largo del conjunto, esa experimentación sonora toma la forma de trabajo para bandas sonoras de películas (para un filme que nunca se realizó) en Faithless’, combinaciones de country con pedal steel en ‘Somewhere North of Nashville’, relatos ricos de la frontera en ‘Inyo’ y un tono orquestal inspirado en el noir de mediados de siglo en ‘Twilight Hours.‘”

“He tocado esta música para mí y para amigos cercanos durante años,” comentó Springsteen. “Me alegra que finalmente tengan la oportunidad de escucharla. Espero que la disfruten.”

Fuente: The Washington Post