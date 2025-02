Del Renacimiento a Elon Musk: cómo la tecnología es una herramienta de control desde hace cinco siglos

El proyecto de Kate Crawford y Vladan Joler analiza la relación entre tecnología y poder desde el año 1500

Según Kate Crawford, la invención de la perspectiva artificial durante el Renacimiento transformó la manera en que las personas perciben el mundo y a sí mismas, un fenómeno que, a su juicio, se repite con la inteligencia artificial en la actualidad. Esta idea es clave en Calculating Empires, el proyecto que ha desarrollado junto a Vladan Joler y que analiza la relación entre tecnología y poder desde el año 1500.

La obra cartografía cómo la tecnología ha servido como herramienta de control, desde la imprenta y la navegación de largo alcance, que facilitaron la expansión colonial, hasta la medición del cuerpo y las emociones como mecanismos de discriminación y sometimiento.

En el corazón del mapa de Calculating Empires aparecen la computación de Von Neumann, que redefinió el siglo XX, y la Revolución Industrial, pero también procesos más sutiles, como la evolución de la ortopedia para “corregir” cuerpos y emociones.

Crawford explica que las emociones fueron vistas históricamente como indicadores morales, clasificadas en función de la bilis del cuerpo, hasta que en el siglo XX pasaron a ser medidas, calculadas y, finalmente, monetizadas. “Desaparece el concepto de emoción como fenómeno natural inherente a la experiencia humana”, afirma la académica, señalando cómo este proceso ha llevado a la proliferación de contenidos de psicología en redes sociales.

Proyecto "Calculating Empires" en la Fundación Prada IG __katecrawford__/

El proyecto ha requerido nueve años de trabajo y ha sido financiado por la Fundación Prada. En 2024 recibió el Premio de la Unión Europea S+T+ARTS de Innovación en Ciencia y Tecnología. Su versión original, en blanco sobre negro, se exhibirá a partir del 21 de febrero en Matter Matters. Diseñar con el mundo, una exposición en el Museu del Disseny-Dhub de Barcelona. Antes, la obra se estrenó en España dentro de Máquinas digitales. Tecnología, industria, sociedad, la muestra curada por Pablo de Soto en el centro LABoral de Gijón.

El trabajo de Crawford y Joler tiene antecedentes en proyectos anteriores. Su primera colaboración fue Anatomy of an AI System, un análisis detallado del altavoz inteligente de Amazon que forma parte de las colecciones del MoMA y del Victoria & Albert Museum. Además, Joler ha desarrollado diagramas visuales como The Facebook Algorithmic Factory, explorando el impacto de las plataformas tecnológicas. Crawford, por su parte, ha publicado Atlas de la IA (Ned, 2023), donde examina la cadena de suministro de la inteligencia artificial y su impacto ambiental y social.

Más allá del ámbito artístico, Joler se encuentra actualmente vinculado a la crisis política en Serbia. Desde su puesto en la Universidad de Novi Sad, ha seguido de cerca las protestas estudiantiles iniciadas tras el colapso del tejado de la estación de tren de la ciudad, que causó 15 muertes en noviembre de 2024. El 31 de enero de 2025, día de la inauguración de Calculating Empires en Gijón, miles de estudiantes marcharon desde Belgrado a Novi Sad, exigiendo responsabilidades políticas. La movilización culminó con el bloqueo de los tres puentes de la ciudad y la dimisión del primer ministro Milos Vucevic.

Kate Crawford y Vladan Joler (IG __katecrawford__)

A diferencia de otros movimientos como la Primavera Árabe o el 15M, este fenómeno presenta una característica inusual: un vacío informativo. Ni los medios ni las redes sociales han dado seguimiento detallado a los acontecimientos. Joler sugiere que los activistas han cambiado su actitud hacia la comunicación digital, organizándose a través de aplicaciones encriptadas como Viber y Signal, evitando la exposición a los algoritmos. En lugar de viralizar contenido en línea, han priorizado la presencia física en asambleas y manifestaciones.

Los estudiantes han adoptado estrategias de seguridad, formando brigadas de protección que resguardan tanto la integridad física como el silencio del movimiento, evitando la manipulación mediática. También han rechazado influencias externas, incluso de ONG. “Es un movimiento altamente político en su objetivo de derrocar a un gobierno corrupto, pero protegen un espacio deliberadamente no político”, explica Joler a El País. Su desenlace es incierto, y él mismo reconoce que los mapas elaborados junto a Crawford no pueden prever el comportamiento de la sociedad.

La obra Calculating Empires aborda precisamente esta tensión entre tecnología y poder. Como reflexiona Crawford, “el futuro es completamente desconocido, pero también es raro, bonito, extraño y aterrador, todo al mismo tiempo”.