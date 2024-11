Del podcast al escenario: las obras cumbres de Charly García son revisitadas por Sebastián Furman

Sebastián Furman presenta "La canción sin fin", homenaje a los tres primeros discos solistas de Charly García

Sebastián Furman es pianista, compositor y docente, pero sobre todo es un erudito devoto de Charly García. Como tal, fue creador y conductor del podcast La canción sin fin, estrenado en tiempos de pandemia. Con el paso del tiempo, el programa se convirtió en un pequeño fenómeno cultural (ya supera el millón de reproducciones) por su precisión en el análisis musical y conceptual. Furman realiza ahí un depurado análisis de la producción, el contexto y los sonidos de las canciones de los tres primeros discos solistas de García, para muchos sus obra cumbre: Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano Bar (1984).

Pasado el tiempo del confinamiento, el podcast -producido junto a Futurock-, pasó a convertirse en un show que repasa aquellos discos, con sus arreglos originales. Ya ha recorrido algunas ciudades del interior argentino y vuelve a presentarse en Buenos Aires, este domingo 24 en el Teatro Coliseo. “No es una banda tributo, es un espectáculo donde ponemos la lupa en el análisis de las canciones que integran esos tres álbumes. Nadie imita a nadie”, le dice convencido Furman a Infobae Cultura.

—¿Quién es Charly García en tu vida? ¿Por qué elegiste estos discos para el podcast y ahora para versionar en vivo?

—Charly es una persona que me enseñó música a través de sus canciones cuando era chico. Ya desde la primaria atravesado por Sui Generis como muchos chicos en Argentina y luego me acompañó durante mi adolescencia con las canciones de Seru Giran o La Máquina de hacer pájaros contándome la historia argentina a través del arte y poniéndole nombre a mis sentimientos. Es uno de los estandartes del cancionero argentino y como músico me enseñó mucho.

Esos discos los elegí porque ahí inicia su etapa solista. Son un antes y un después en su vida y en la Argentina (1982 a 1984). Con su música también nos cuenta esos años de transición política y social, y su propia transición produciendo tres álbumes tan diferentes entre sí y tan personales al mismo tiempo.

—¿No tenés miedo al prejuicio que puede haber sobre las “bandas que versionan”. Hay una mirada, tal vez prejuiciosa, pero despectiva ¿Qué pensas al respecto?

—El tema es que La canción sin fin no es una banda tributo. Es un espectáculo donde ponemos la lupa en el análisis de las canciones que integran tres álbumes, lo hacemos en vivo con una banda impresionante, con participación del público y recursos de video que ayudan a contar una narrativa. Incluso tocando nos tomamos nuestras licencias, si bien mantenemos casi todos los arreglos originales, también hay espacio para la improvisación.

Y por otro lado, nadie imita a nadie.

Igualmente, pienso que el prejuicio es un problema del que lo tiene y no nuestro. Si vienen a ver el show o escuchan el podcast rápidamente verán que la propuesta es muy diferente.

—Escuchaste La lógica del escorpión me imagino. ¿Qué te pareció y más importante, que opinás de las distintas miradas de evaluación que hubo, desde la glorificación hasta los que lo califican de “patético”?

—La glorificación o el ´hateo´ son dos caras de lo mismo y creo que ninguna conduce a nada constructivo. A mi me emocionó que Charly saque un disco nuevo. Me hizo feliz y al escucharlo la pasé muy bien. Compartí una opinión extensa en mis redes, pero en resumen, le encuentro cosas muy logradas (los dos primeros temas me parecen buenísimos), y su búsqueda por la ironía, la diversión con los sonidos, las citas a sus ídolos (y a él mismo incluído), y que haya tocado muchos de los instrumentos, además de cantar, me parece muy meritorio.

Incluso con su poca voz creo que es un gesto muy antiepocal y acertado que no haya usado autotune o efectos para ¨mejorarla¨, la crudeza siempre lo caracterizó y no veo por qué tendría que cambiar. Además, ¿quién puede criticar a Charly García? Eso me parece patético.

