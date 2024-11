Uno por uno: quiénes son los Premios Konex 2024 de Letras que se entregarán el 12 de noviembre

María Moreno ganó el Konex de Brillante

Un jurado presidido por María Teresa Andruetto. eligió los ganadores de los Premio Konex de Letras 2024. Novela, Cuento, Ensayo Literario, Crónica, Traducción, Labor Editorial, Teatro, Infantil, Juvenil, Biografías, Memorias y Diarios, y los Ensayos (Filosófico, sobre Artes, Político, Antropológico y Sociológico). Y el más importante, el Konex de Brillante: en las anteriores ediciones lo obtuvieron Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Héctor Tizón, Abelardo Castillo y Ricardo Piglia.

Novela: Periodo 2014-2017: Gabriela Cabezón Cámara

Gabriela Cabezón Cámara (Europa Press)

Nació el 04/11/1968. Premio Konex de Platino 2024. Trabajó en múltiples oficios, desde vender seguros de auto en la calle hasta la docencia en la carrera Artes de la Escritura en la UNA, pasando por el periodismo cultural. Entre sus publicaciones se encuentran las novelas y nouvelles La Virgen Cabeza (2009), Le viste la cara a dios (2011), Romance de la Negra Rubia (2014) y Las aventuras de la China Iron (2017). Su versión en inglés, The adventures of China Iron, estuvo en la Short List del International Booker Prize del 2020. Su versión en francés, fue shortlisted para el Prix Medicis en lengua extranjera 2021. Su obra fue traducida a once lenguas. Su nueva novela, Las niñas del Naranjel, recibió el premio Ciutat de Barcelona 2023.

Novela: Periodo 2018-2020: Daniel Guebel

Daniel Guebel (Crédito: Santiago Saferstein)

Nació el 20/08/1956. Premio Konex de Platino 2024. Publicó las novelas Arnulfo o los infortunios de un príncipe, La Perla del Emperador (Premio Emecé y Segundo Premio Municipal de Literatura), Los Elementales, Matilde, Cuerpo Cristiano, El Terrorista, Nina, El perseguido, La vida por Perón, Carrera y Fracassi, Derrumbe, Mis escritores muertos, El caso Voynich, Ella, Las mujeres que amé, El absoluto (Libro del Año por La Nación, premio de la Academia Argentina de Letras a la mejor obra de ficción del trienio 2013-2016 y los premios Nacional y Municipal de Literatura), El hijo judío (Premio de la Crítica al mejor libro argentino de creación literaria 2018 por la Fundación El libro), Enana blanca, Un crimen japonés, El rey y el filósofo y La mujer del malón. Además, publicó los libros de cuentos El ser querido, Los padres de Scherezade, La carne de Evita, Genios destrozados y Tres visiones de las mil y una noches, y el ensayo literario autobiográfico Un resplandor inicial. Con Sergio Bizzio, escribió las obras teatrales La china y El amor, y la novela El día feliz de Charlie Feiling. Fue traducido al inglés, francés e italiano. Coordina talleres literarios. Columnista del diario Perfil.

Novela: Periodo 2021-2023: Carlos Gamerro

Carlos Gamerro

Nació el 16/05/1962. Premio Konex de Platino 2024. Autor de las novelas Las Islas (1998), Cardenio (2016) y La jaula de los onas (2021), entre otras. Sus ensayos incluyen Ulises. Claves de lectura (2008), Ficciones barrocas (2010), Facundo o Martín Fierro (Premio de la Crítica de la Fundación el Libro, 2015) y Siete ensayos sobre la peste (2022). Tradujo Hamlet, El mercader de Venecia, Romeo y Julieta y Macbeth de William Shakespeare. En 2007 fue Visiting Fellow en la Universidad de Cambridge y en 2008 y 2019 participó del International Writing Program de la Universidad de Iowa. En 2011 se estrenó en el Teatro Alvear su obra teatral Las Islas y en 2024 en el TGSM su versión de Eduardo II de Christopher Marlowe, en ambos casos con la dirección de Alejandro Tantanian. En 2023 fue designado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuento: Quinquenio 2014-2018: Samanta Schweblin

Samanta Schweblin (Crédito: Télam)

Nació el 08/03/1978. Premio Konex 2014. Premio Konex de Platino 2024. Cuentista y novelista. Autora de las novelas Distancia de rescate y Kentukis, y de los libros de cuentos El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca y Siete casas vacías. Su obra fue traducida a más de cuarenta idiomas. Ganó, entre otros, los premios del FNA, Casa de las Américas, Shirley Jackson, José Donoso e International Book Award y fue tres veces finalista del International Booker Prize. Distancia de rescate fue llevada al cine por la directora Claudia Llosa y su cuento Mujeres desesperadas fue adaptado a ópera y representado en el Teatro Colón. Algunos de sus cuentos fueron publicados en revistas como The New Yorker, Harper’s Magazine y McSweeney’s, y obtuvieron, entre otros, los premios Haroldo Conti, Juan Rulfo y O’Henry. Reside en Berlín, donde escribe y da clases de escritura creativa.

Cuento: Quinquenio 2019-2023: Mariana Enriquez

Mariana Enriquez (EFE/ Alejandro Prieto)

Nació el 06/12/1973. Premio Konex de Platino 2024. Es periodista y docente. Durante 2021 fue Directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes. Publicó las novelas Bajar es lo peor (1995), Cómo desaparecer completamente (2004) y Este es el mar (2017), los libros de cuentos Los peligros de fumar en la cama (2009), Las cosas que perdimos en el fuego (2016) y Un lugar soleado para gente sombría (2024), las crónicas de viajes Alguien camina sobre tu tumba (2013), el perfil La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo (2014) y los libros ilustrados Ese verano a oscuras (2019) y El año de la rata (2020). En 2019 su novela Nuestra parte de noche recibió el Premio Herralde. En 2021 editó su obra periodística en El otro lado y en 2023 el memoir Porque demasiado no es suficiente. Ese mismo año estrenó No traigan flores. Su obra fue traducida a más de veinte idiomas.

Poesía: Quinquenio 2014-2018: Diana Bellessi

Nació el 11/02/1946. Premio Konex 2004 y 2014. Premio Konex de Platino 2024. Estudió filosofía en la UNL, y entre l969 y 1975 recorrió a pie el continente. Coordinó talleres de escritura en cárceles de Buenos Aires, experiencia encarnada en el libro Paloma de contrabando (1988). Publicó diversas antologías y Tener lo que se tiene. Su poesía reunida fue publicada en 2009 en el libro Tener lo que se tiene, que reúne once libros publicados entre 1981 y 2009. Luego, publicó Pasos de baile (2014) y Fuerte como la muerte es el amor (2018). Autora de los ensayos Lo propio y lo ajeno (1996, 2006), La pequeña voz del mundo (2011-2023), Zavalla, con Z (2012-2018) y La piedra es el poema (2015). Obtuvo la Beca Guggenheim (1993) y Beca Trayectoria en las Artes de la Fundación Antorchas (1996). Recibió los premios Trayectoria en Poesía del FNA (2007); Fundación El Libro al Mejor Libro Año 2009 (2010); XXXII Internacional de Poesía Ciudad de Melilla (España, 2010); y Nacional de Poesía (2011). Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Poesía: Quinquenio 2019-2023: Horacio Zabaljáuregui

Nació el 10/05/1955. Premio Konex de Platino 2024. Poeta, editor y docente. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro del consejo de redacción de la revista de poesía Último Reino y de Extra Revista de Poesía. Publicó Fragmentos Órficos (1981), Mención del concurso Coca-Cola en las Artes y las Ciencias en 1980, Fondo Blanco (1989), La última estación del mundo (2001), Querella (2006), América (2014), Mención en el Premio Nacional de Poesía 2011-2014 y Yo era un cuadro (2022). Jurado del concurso de poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2006. Es editor de la colección de poesía en el Fondo de Cultura Económica. Fue jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Poesía II en la carrera de Artes de la Escritura en la UNA, donde dicta un seminario sobre traducción de poesía y es docente en la Diplomatura en Artes del Libro.

Ensayo Literario: Nora Domínguez

Nació el 24/08/1951. Premio Konex de Platino 2024. Doctora en Letras y Profesora Consulta (UBA). Investigadora y crítica literaria. Fue Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Integra el Comité de la Revista Mora. Recibió las Becas Guggenheim (2008) y Tinker (University of Columbia, 2021). Fue profesora visitante en universidades de Chile, Leiden, Toulouse, Barcelona, Granada y Jerusalén. Publicó De donde vienen los niños. Maternidad y escritura en la cultura argentina (2007, 2° Premio FNA), El revés del rostro. Figuras de la exterioridad en la cultura argentina (2021, Premio LASA-Southern Corn, Humanidades) y Traer el mundo al mundo. Panoramas (2024, Vera Cartonera). Co-editó compilaciones sobre escritoras argentinas. Co-dirige la colección Historia feminista de la literatura argentina (EDUVIM), cuyo primer título se publicó en 2020.

Ensayo Filosófico: Eduardo Grüner

Nació el 30/09/1946. Premio Konex 2004. Premio Konex de Platino 2024. Jurado Premios Konex 2014. Premio Nacional de Ensayo 2011. Sociólogo, ensayista y crítico cultural. Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Profesor titular de Antropología del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Entre sus últimas publicaciones, Iconografías malditas, imágenes desencantadas y La obsesión del origen. Después de “Heidegger”, ¿se puede escribir “Adorno”? (2017), The Haitian Revolution - Capitalism, Slavery, and Counter-Modernity (2019), Lo sólido en el aire. El eterno retorno de la crítica marxista (2021) y La tentación del desastre (2023). Publicó numerosos libros en coautoría, prologó libros de Sartre, Foucault, Jameson y Zizek, entre otros, y escribió un centenar de ensayos en publicaciones locales e internacionales.

Ensayo Sobre Artes:

Andrea Giunta

Nació el 05/05/1960. Premio Konex 2004, 2006, 2016. Premio Konex de Platino 2024. Escritora y curadora. Investigadora superior del CONICET. Doctora en Filosofía y Letras de la UBA, donde es profesora titular concursada de Arte Latinoamericano y Arte Contemporáneo. Recibió las becas Guggenheim, Getty y las Cátedras Rudolf Arnheim (Humboldt Universitat, 2021) y Tinker (Universidad de Columbia, 2017). Sus últimos libros de ensayo de arte son ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? (2014), Escribir las imágenes (2011), Objetos mutantes (2010), Poscrisis (2009), Vanguardia, internacionalismo y política (con cinco ediciones entre 2001/ 2015), Feminismo y arte latinoamericano (2018, 9ª ed. 2023), Puisqu’il fallait tout repenser (2021), Contra o cânone (2022), The political body (2023), Diversidad y Arte Latinoamericano (2024). Curadora en Jefe de la Bienal Mercosur (2020) y co curadora de Radical Women. Latin American Art, 1960-85 (Brooklyn Museum, Nueva York, 2017) y Rosana Paulino. Amefricana (Malba, 2024). Miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Graciela Speranza

Nació el 29/05/1957. Premio Konex de Platino 2024. Ensayista, narradora y guionista de cine. Es Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires donde enseñó Literatura Argentina y profesora en el Departamento de Artes de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus ensayos traman diálogos entre la literatura y el arte para reflexionar sobre el mundo contemporáneo. Entre otros libros, publicó los ensayos Fuera de campo, Atlas portátil de América Latina (finalista del Premio Anagrama de Ensayo), Cronografías, Lo que no vemos lo que el arte ve, y dos novelas, Oficios ingleses y En el aire. En 2002 recibió la beca Guggenheim, fue Tinker Visiting Professor en la Universidad de Columbia y profesora visitante en la Universidad de Cornell. Colaboró en Crisis, Página 12, Clarín y La Nación. Desde 2003 dirige con Marcelo Cohen la revista de letras y artes Otra parte.

Ensayo Político: Roberto Gargarella

Nació el 14/09/1964. Premio Konex 2014 y 2016. Premio Konex de Platino 2024. Abogado y sociólogo. Doctor en Derecho por la UBA (1991) y la Universidad de Chicago (1993). Realizó estudios de post-doctorado en el Balliol College de Oxford, bajo supervisión de Joseph Raz (1994). Investigador Superior del CONICET, Profesor Titular en la UBA, Profesor Visitante en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y en la Universidad Torcuato Di Tella. Recibió una beca Harry Frank Guggenheim y una beca John Simon Guggenheim, y en 2023 recibió una Beca (Advanced) por el European Research Council. Fue distinguido con doctorados Honoris Causa por las universidades de Valparaíso (2019), Cochabamba (2023) y Tucumán (2024). Dictó clases en EE.UU., Italia, España, Inglaterra, Noruega, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Nueva Zelanda, entre otros países. Se especializó en la comparativa del Constitucionalismo Americano. Publicó más de 20 libros en inglés, castellano y portugués, incluyendo The Legal Foundation of Inequality: Constitutionalism in the Americas, 1776-1860 (Cambridge University Press, 2010), 200 Years of Latin American Constitutionalism (Oxford University Press, 2013), Por una justicia dialógica (Siglo XXI Buenos Aires, 2014), Latin American Constitutionalism (Oxford University press 2020) y The Law as a Conversation Among Equals (Cambridge University Press 2023).

Ensayo Antropológico y Sociológico: Rita Segato

Nació el 14/08/1951. Premio Konex de Platino 2024. Master of Arts y Ph.D., Queen’s University of Belfast. Profesora Emérita de la Universidad de Brasilia e Investigadora Sénior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Brasil). Titular de la Cátedra de Pensamiento Incómodo en la UNSAM. Fue profesora visitante de la Universidad de Princeton. Dictó seminarios de posgrado en universidades de Latinoamérica y Europa. Ganadora de los premios Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales CLACSO 50 Años (2018), Premio Daniel Cosío Villegas do Colégio de México (2020), Premio Franz Fanon de la Caribbean Philosophical Association (2021), Prêmio LASA/OXFAM Martin Diskin Memorial Lectureship por la trayectoria y contribución a los Derechos Humanos (2024) y varios Doctorados Honoris Causa, como el otorgado por la Universidad de Salamanca. Actuó como experta y perito en Tribunales en defensa de los derechos de las mujeres en diferentes países. Entre sus últimos libros: Escenas de un Pensamiento Incómodo; Expuesta a la Muerte. Ensayos sobre la Pandemia; La Crítica de la Colonialidad en Ocho Ensayos y una Antropología por demanda; La Guerra contra las Mujeres; Contra-pedagogías de la Crueldad; La Nación y sus Otros; Santos y Daimones. El Politeísmo afro-brasileiño y la tradición arquetipal, con obras traducidas al español, inglés, francés, italiano, alemán, griego y, en breve, en turco.

Teatro: Quinquenio 2014-2018: Mauricio Kartun

Nació el 17/11/1946. Premio Konex de Platino 2004, 2014 y 2024. Premio Konex 1994. Dramaturgo y director. Escribió cerca de treinta obras teatrales, entre ellas, Chau Misterix, Sacco y Vanzetti, El partener, La Madonnita, El niño argentino, Ala de criados, Salomé de chacra, Terrenal. Pequeño misterio ácrata y La vis cómica. Dirige y monta además sus piezas. Creador de la carrera de Dramaturgia de la EMAD, fue titular de las cátedras de Creación Colectiva y Dramaturgia en la UNICEN y de Escritura Teatral en la UNMa. Dictó innumerables talleres y seminarios tanto en su país como el extranjero. Se desempeñó, en varias oportunidades, como curador del Festival Internacional de Buenos Aires. Jurado en decenas de concursos de dramaturgia. Sus textos teatrales y teóricos fueron publicados en más de un centenar de ediciones nacionales y extranjeras. Sus obras y montajes obtuvieron importantes premios, como el Primer Premio Nacional de Literatura Dramática, el Primer Premio Municipal de Teatro, el Gran Premio de Honor Argentores, el Gran Premio a la Trayectoria del FNA, Teatro del Mundo, Podestá, Léonidas Barletta, María Guerrero, Teatro XXI, Pepino el 88, Florencio Sánchez, Trinidad Guevary y el ACE de Oro, entre otros.

Teatro: Quinquenio 2019-2023: Vivi Tellas

Nació el 03/10/1955. Premio Konex de Platino 2024. Directora de teatro y curadora. Es la creadora de Biodrama, un proyecto teatral sobre biografías escénicas. Fellow de la Universidad de Princeton por Consejo de Humanidades. En el marco de Biodrama dirigió una serie de archivos vivos con intérpretes no profesionales: Mi mamá y mi tía, Tres filósofos con bigotes, Cozarinsky y su médico, Las personas, Los amigos. Un biodrama afro, entre otros. Estuvo a cargo de la dirección artística del Teatro Sarmiento, parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Es oradora en TedxRíoDeLaPlata. Publicó el libro Biodrama: Proyecto Archivos que reúne sus primeras seis obras documentales. Su más reciente producción fue Bodas de Sangre de Federico García Lorca, realizada en colaboración con Guillermo Kuitca en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Infantil:

Pablo Bernasconi

Nació el 06/08/1973. Premio Konex de Platino 2024. Diseñador gráfico (UBA) y docente. Ilustrador, autor integral y creador de mágicas metáforas visuales, es un artista inclasificable capaz de lograr creaciones llenas de humor y profundidad. Tiene publicados más de 45 libros. Realizó exhibiciones individuales y grupales de su obra en muchos países. Fue el responsable de las ilustraciones críticas en la página 2 de la edición dominical de La Nación por más de 10 años. Muchas de sus imágenes aparecieron en revistas y periódicos de todo el mundo como The New York Times, Wall Street Journal, Rolling Stone y Times. Entre sus últimos libros publicados se destacan Retratos, Burundi, Mentiras y Moretones y La verdadera explicación. Recibió importantes premios, tales como Los Destacados de ALIJA en varias ocasiones, Medalla de Oro en la Society for News Design, fue finalista del Hans Christian Andersen (IBBY) en 2018 y candidato al ALMA en 2021 y 2022, entre otros. Su muestra Finales, exhibida en los principales museos de la Argentina, fue vista por 150.000 personas. Actualmente exhibe la muestra itinerante El infinito, cruzando arte y ciencia. Su obra ha sido traducida a quince idiomas.

María Cristina Ramos

Nació el 05/05/1952. Premio Konex de Platino 2024. Es escritora, docente y editora. Publicó más de setenta libros para niños y jóvenes en Argentina, México y España, algunos traducidos al portugués, al coreano y al chino.En 2016, recibió el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Azul la cordillera, Mientras duermen las piedras, Mañanas de zorzal, La luna lleva un silencio, El mar de volverte a ver, Gato que duerme, Barcos en la lluvia, Dentro de una palabra, Desierto de mar y otros poemas, Del amor nacen los ríos, relatos y leyendas de la Patagonia, son algunos de sus títulos. Para mediadores de lectura publicó Aproximación a la narrativa y a la poesía para niños y la Colección La casa del aire, literatura en la escuela. En 2020 y en 2022, integró la short list del Premio Internacional Hans Christian Andersen.

Juvenil: Inés Garland

Nació el 01/11/1960. Premio Konex de Platino 2024. Trabaja como escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Sus libros para adultos, jóvenes y niños fueron traducidos a varios idiomas, y sus cuentos forman parte de antologías en diferentes lenguas. Con su novela Piedra, papel o tijera fue la primera autora hispanoparlante en ganar, en 2014, el Deutscher Jugenliteraturpreis, uno de los premios más prestigiosos de literatura en Europa. Lilo, su novela para niños fue premiada en España, elegida por la Fundación Cuatrogatos, forma parte de la lista White Raven 2020 y recibió el premio Strega 2023. De la boca de un león, también fue premiada en España, forma parte de los seleccionados de Alija y la Fundación Cuatrogatos. Hace años que es invitada por las escuelas para hablar con sus lectores en Argentina y en el resto de Latinoamérica.

Biografías, Memorias y Diarios: María Moreno (quien además ganó el Konex de Brillante)

Nació el 07/05/1947. Premio Konex de Brillante 2024. Es narradora y crítica cultural con interés en la investigación en los feminismos y los disidentes sexuales. Se inició como periodista en el diario La Opinión. Fue secretaria de redacción del diario Tiempo Argentino donde creó el suplemento La Mujer. Dirigió los suplementos La cautiva en la revista Fin de Siglo y La mujer Publica en la revista Babel. Fundadora de la revista a Alfonsina, primer periódico feminista del período democrático y editora fundadora de El Teje, primer periódico travesti. Entre sus obras figura la novela El affair Skeffington (novela); El petiso orejudo (no ficción); los ensayos A Tontas y a locas; El fin del sexo y otras mentiras; Subrayados, leer hasta que la Muerte nos separe; Vida de vivos (entrevistas); La comuna de Buenos Aires, relatos al pie del 2001 (crónicas); Oración (Carta a Vicki y otras elegíaspolíticas). Con el aval de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno coordina un taller de crónica periodística en el Módulo 2 del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza. En 2016 la editorial Random House publicó su autobiografía Black out considerado el libro del año por diversas encuestas periodísticas y Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires. Fue titular de la cátedra de Retórica en la Carrera de Artes de la Escritura de la Universidad de las Artes y de Crónica en la Maestría de feminismo y política de género de UNTREF. Tiene, entre otros, el Premio Iberoamericano Manuel Rojas, el Premio Revista Ñ a la Trayectoria y la beca Gugghengeim para investigar sobre política y sexualidad en las militancias de los años setenta que cumplió con su libro Oración (Carta a Vicki y otras elegíaspolíticas). A su avanzada edad planea sus memorias sobre su experiencia como disca transfeminista tituladas ¿Quién te va a mirar?.

Crónica: Leila Guerriero

Nació el 17/02/1967. Premio Konex de Platino 2024. Premio Konex 2014. Jurado Premios Konex 2017. Periodista. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y Europa, como El País, de España; Piauí, de Brasil; Gatopardo, de México; L´Internazionale, de Italia; Granta, del Reino Unido, entre otros. Es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo. Publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Una historia sencilla, Plano americano, Opus Gelber. Retrato de un pianista, La otra guerra, Zona de obras y La llamada. En 2010, su texto El rastro en los huesos recibió el premio CEMEX+FNPI. En 2019 recibió el premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo Cultural y Político, otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña. Algunos de sus libros fueron traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, sueco, danés y polaco.

Traducción: Guillermo Piro

Nació el 16/08/1960. Premio Konex de Platino 2024. Publicó poesía, cuentos, novelas y ensayos. Desde hace años está abocado a la reedición de las obras de Héctor A. Murena. Desde 1993 se ocupa de introducir en la Argentina y traducir los libros inéditos de Juan Rodolfo Wilcock escritos en italiano. Integró el consejo de redacción del Diario de Poesía y el consejo de dirección de la revista Confines. Tradujo del italiano, entre otros, a Roberto Benigni, Emilio Salgari, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Andrea Zanzotto, Carlo Maria Cipolla, Enrico Brizzi, Federico Fellini, Paolo Rossi, Melissa P. y Ermanno Cavazzoni. Del alemán a Arno Schmidt y a Robert Walser. Del francés a Jean-Marie G. Le Clézio, a Giacomo Casanova, a René Daumal, a Michel Vianey, a Louis-Ferdinand Céline y a Frédéric Vitoux. En 2001 obtuvo el segundo premio nacional de literatura por su novela Versiones del Niágara (Tusquets, 2000), y en 2024 el Premio de la Crítica dela Feria del Libro por su novela El náufrago sin isla (Interzona). Actualmente es editor de Cultura del Diario Perfil.

Labor Editorial:

Ediciones Ampersand

Fundada el 11/12/2012 por Ana Mosqueda, surge con la intención de poner en valor los oficios y las problemáticas del libro y de la lectura. Premio Konex de Platino 2024. Su catálogo se construyó a partir de trabajos de autores imprescindibles para la Historia social de la cultura escrita como Armando Petrucci, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier así como investigaciones locales sobre historia de la lectura y la edición en América latina. A medida que la editorial creció fue incorporando diversas colecciones que resultaron un aporte fundamental para la cultura visual, la historia intelectual y los estudios de moda. Con distribución en México, Chile, Uruguay y Perú y oficinas en España, en estos años Ampersand se ha consolidado como un sello de referencia tanto para el ámbito académico como para el público en general.

EDUVIM - Editorial Universitaria de Villa María

Fundada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María el 08/06/2008. Premio Konex de Platino 2024. Sus primeros 2 títulos aparecieron en junio de ese año. Su proceso de internacionalización comenzó muy tempranamente. En la actualidad tiene un catálogo de más de 560 títulos. Desde 2022 la mayoría de sus ediciones también se encuentran en formato digital. Más de 120 títulos ya se encuentran en Acceso Abierto y contribuyen a la promoción y la divulgación de la ciencia en los principales portales y repositorios del mundo. Su catálogo se caracteriza por una amplia bibliodiversidad que incluye títulos académicos, divulgación científica, ficción, teatro, poesía y libros ilustrados. Sus colecciones se venden en librerías y quioscos y abarcan a públicos que van de los 3 años en adelante. En su catálogo existen colecciones de referencia tales como: Obras Completas de José Hernández, Historia comparada de la literatura argentina brasileña y en curso, la edición en 5 tomos de Historia Feminista de la Literatura Argentina. Algunos de sus títulos fueron traducidos al francés, alemán, italiano, árabe, sueco e inglés.

Además, el Konex de Honor a una figura sobresaliente fallecida en la última década: Luis Chitarroni. El Konex Mercosur a una personalidad de gran relevancia para la región: Ailton Krenak. Además, las Menciones Especiales fueron para AHIRA (Archivo Histórico de Revistas Argentinas), el programa televisivo Los Siete Locos y el Programa Sur. Y una Mención Especial a una personalidad por su sobresaliente trayectoria: Antonio Requeni.