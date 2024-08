Pedro Almodóvar, Sean Baker y Mati Diop, los directores estrella del Festival de Nueva York

El español Pedro Almodóvar, el estadounidense Sean Baker y la franco-senegalesa Mati Diop, figuras centrales del Festival de Nueva York

El Festival de Cine de Nueva York dio a conocer el martes la programación principal de su 62 edición, con selecciones que incluyen Anora, de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro, La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, y Dahomey, de Mati Diop.

Treinta y tres largometrajes compondrán el cartel central del festival anual presentado por Film at Lincoln Center. La programación principal es especialmente internacional este año, con películas procedentes de 24 países y 19 directores que debutan en la sección más prestigiosa del festival.

El festival, como ya se había anunciado, arrancará el 27 de septiembre con Nickel Boys, de RaMell Ross, adaptación de la novela de Colson Whitehead ganadora del Premio Pulitzer en 2019. Almodóvar, en su 15ª aparición en la programación principal de Nueva York, presentará La habitación de al lado, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton, como pieza central del festival. Blitz, de Steve McQueen, sobre el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial, será la película de clausura.

“La habitación de al lado”, de Pedro Almodóvar, es una adaptación de la novela de Sigrid Nunez (Europa Press)

Varias películas premiadas en el Festival de Cannes de mayo se estrenarán en Estados Unidos o Norteamérica. Además de Anora, se trata de Grand Tour, de Miguel Gomes, ganadora del premio al mejor director de Cannes; All We Imagine as Light, de Payal Kapadia, ganadora del Gran Premio; On Becoming a Guinea Fowl, de Rungano Nyoni, destacada en Un Certain Regard; y The Seed of the Sacred Fig, del cineasta iraní disidente Mohammad Rasoulof, que huyó de su país para estrenar su película.

“La ambición del festival es reflejar el estado del cine en un año determinado, lo que a menudo significa también reflejar el estado del mundo”, declaró Dennis Lim, director artístico del festival, en un comunicado. “Lo más destacable de las películas de la programación principal -y de las demás secciones que anunciaremos en las próximas semanas- es el grado en que ponen de relieve la relación del cine con la realidad. Son recordatorios de que, en manos de sus profesionales más vitales, el cine tiene la capacidad de contar con el mundo, intervenir en él y reimaginarlo”.

Sean Baker, ganador en Cannes 2024 por su película "Anora" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier).

También se proyectarán Oh, Canada, de Paul Schrader, con Richard Gere y Jacob Elordi, Atrapados por las mareas, del cineasta chino Jia Zhangke, y The Shrouds, de David Cronenberg, así como un par de películas destacadas de las proyecciones paralelas de Cannes: El drama sobre la Guerra Civil estadounidense The Damned, de Roberto Minervini, y la elegía sobre el béisbol Eephus, de Carson Lund.

También llega a Nueva York, Hard Truths, de Mike Leigh; The Brutalist, de Brady Corbet, protagonizada por Adrien Brody en el papel de un arquitecto y superviviente del Holocausto; y el estreno mundial de My Undesirable Friends Parte I - Last Air in Moscow”, de Julia Loktev, un documental sobre el periodismo independiente en la Rusia de Putin.

Dos cineastas tienen un par de películas en la programación principal. Tanto By the Stream como A Traveler’s Needs, del director surcoreano Hong Sangsoo, se estrenarán en el festival, mientras que el documentalista chino Wang Bing presentará la segunda y tercera entrega de su trilogía Youth, Youth (Hard Times) y Youth (Homecoming).

Fuente: AP