Almodóvar en “la cúspide de sus poderes”: llega a Nueva York su nueva película, con Julianne Moore y Tilda Swinton

Almodóvar en “la cúspide de sus poderes”: estrena en Nueva York su nueva película, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton (Foto: Europa Press)

En un anuncio que ha emocionado a Pedro Almodóvar y a sus seguidores, la próxima película del destacado director español, La habitación de al lado, se presentará como la obra central del Festival de Cine de Nueva York (NYFF). Según informó este jueves la organización del evento, el filme no solo marcará el debut de Almodóvar en el cine en inglés, sino que también será una de las cintas más esperadas de la temporada cinematográfica.

La película, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia a finales de agosto, donde competirá por el León de Oro. Posteriormente, se exhibirá ante el público estadounidense el 4 de octubre durante una gala en la 62 edición del NYFF. “Estoy encantado por esta noticia”, declaró Almodóvar, quien mencionó que fue muy especial grabar en la sala Alice Tully Hall del Lincoln Center, un lugar cargado de recuerdos para el director y que espera seguir atesorando en el futuro.

Esta no es la primera vez que Almodóvar está presente en el NYFF. Su debut en este festival se remonta a 1988 con la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Desde entonces, ha participado en quince ediciones previas, convirtiéndose en uno de los cineastas más emblemáticos del evento. “Muy pocos cineastas tienen una asociación tan estrecha con el Festival de Cine de Nueva York como Pedro Almodóvar”, comentó el director artístico del festival, Dennis Lim. “Es un verdadero placer presentar su primer largometraje en inglés como obra central de la selección de este año”, añadió Lim.

Filmado en la icónica sala Alice Tully Hall, "La habitación de al lado" se destaca por su narrativa conmovedora (Foto: Europa Press)

La habitación de al lado es una adaptación de la novela ‘What Are You Going Through’ de Sigrid Nunez. En esta cinta, Almodóvar redefine su fascinación por las vidas de las mujeres, capturando la esencia de Manhattan y el norte de Nueva York con un afecto embelesado. La trama se centra en Ingrid (interpretada por Julianne Moore) y Martha (interpretada por Tilda Swinton), dos mujeres que fueron muy amigas en su juventud y que se reencuentran años después en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Según la productora El Deseo, esta historia se convierte en un relato de amistad y redención que promete conmover a los espectadores.

La película ha generado expectativas por la colaboración de alto calibre entre Moore y Swinton, ambas actrices reconocidas en el ámbito internacional. Almodóvar, en una declaración recogida por EFE, destacó: “Fue muy emocionante para mí grabar en un lugar que tiene tantos recuerdos entrañables para mí, y donde espero seguir atesorándolos en un futuro no tan distante”.

El NYFF ha sido una plataforma importante para Almodóvar a lo largo de los años, con un récord de nueve películas presentadas en eventos de gala. La admiración que la organización siente por el director se refleja en los comentarios de Dennis Lim, quien describió La habitación de al lado como “la obra de un artista en la cúspide de sus poderes: una película sabia, con exquisita actuación y dolorosamente bella que se siente perfectamente calibrada para este momento”.

El cineasta español declara su emoción por estrenar en lugares emblemáticos de Nueva York (EFE / Juanjo Martín)

Almodóvar vuelve a demostrar su maestría cinematográfica y su capacidad de reinventarse con cada proyecto. “Estoy encantado por la noticia” aseguró el director, mostrándose esperanzado en conservar la conexión especial que ha tenido con el festival durante décadas.

El estreno de La habitación de al lado en el NYFF será un evento significativo tanto para Almodóvar como para sus fanáticos. La sala Alice Tully Hall se convertirá en testigo de esta celebración del arte y la cultura cinematográfica, donde se espera una cálida acogida y muchas críticas positivas.

Pedro Almodóvar sigue consolidando su legado en el cine internacional con cada nueva entrega. Su capacidad para capturar las emociones humanas y plasmar historias conmovedoras, junto con su estilo inconfundible, hacen que cada estreno sea una ocasión especial y esperada.

(Con información de EFE)