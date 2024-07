Will Butler, de Arcade Fire a Broadway con una obra sobre las internas de una banda de rock

El elenco de la obra teatral "Stereophonic" interpreta la canción “Masquerade”, de Will Butler

La tarea era desalentadora: escribir una canción para un momento de trascendencia en el escenario. Debe ser algo divertido y emocionante para una banda de cinco integrantes. Y tiene que estar hecha de manera que justifique que el público permanezca sentado en sus asientos durante dos horas antes de escucharlo. Y, oh, es plausible que sea un éxito de rock de 1976. Ese fue el trabajo que enfrentaron el cantautor Will Butler y los arreglistas musicales de sólo una de las canciones que adornan la obra Stereophonic, que arrasó en los Premios Tony tras ganar como “Mejor obra de teatro”, “Mejor director” (Daniel Aukin), “Mejor actor de reparto “ (Will Brill) y “Mejor diseño de sonido” (Ryan Rumery).

“Es como, ‘Está bien, hay muchas cosas en las que pensar, pero probémoslo y lo probamos’”, dice Butler, quien dejó Arcade Fire en 2022 y tiene una nueva banda, Sister Squares. Stereophonic es una historia del dramaturgo David Adjmi sobre una banda similar a Fleetwood Mac a mediados de los años 70, mientras grababa música durante un año que cambió su vida, con divisiones personales que se abrían, se cerraban y luego se reabrían.

La música que acompaña al drama incluye temas rockeros como “Masquerade” y “Drive”, pero también fragmentos y demos a medida que la banda reelabora las melodías. Es una maravillosa porción de rock clásico y funky para una banda ficticia que se convirtió en real sobre el escenario. “Estaba tratando de meterme en sus cabezas. También pasé gran parte del tiempo intentando hacer una gran canción, lo cual es una tarea bastante difícil. Y luego, con suerte, una gran canción puede soportar muchas interpretaciones: ese es el sueño”, dice Butler.

Sarah Pidgeon, Juliana Canfield y Tom Pecinka grabando la música de "Stereophonic" (Foto: Julieta Cervantes/O&M/DKC via AP)

Butler estaba conectado con Adjmi a través de un amigo en común y se conocieron en un restaurante hace unos 10 años. Butler acababa de mudarse a Nueva York y le intrigaba escribir para teatro. Fue una reunión relajada y se llevaron bien: los dos hablaron sobre Moby Dick durante una hora. Adjmi aún no había escrito ni una palabra de Stereophonic. Tenía el título, un concepto vago y quería que se ambientara en un estudio de grabación.

Durante los siguientes cinco años, Butler presentó demos “aleatorios”, como una canción que alguien podría escribir si escuchara a Phil Spector todo el día o una inspirada en 1973 en San Francisco. Una vez que apareció el guion, Adjmi se apoyó en Butler para llenar los huecos de la canción. En un momento, Diana, una joven cantautora, tocaba nerviosamente una nueva melodía para su controlador novio, el guitarrista y líder de facto de la banda.

¿Cómo sonaría? Podría haber sido una inspirado en Stevie Nicks, o más bien un viaje místico al estilo de Joni Mitchell o un enfoque tipo “Heart of gold” de Neil Young. Butler escribió muchas opciones, algunas de las cuales terminaron en el debut homónimo de su nueva banda en 2023. Intentó darles a los músicos una historia sonora. Probablemente escucharon a Nina Simone y a los grupos de chicas mientras crecían. Probablemente escucharon a Glenn Gould y la música folk que cambió de Peter, Paul & Mary a Bob Dylan.

En la vida real: Flettwood Mac, la banda cuya historia flota en el aire de "Stereophonic" (Foto: Shutterstock)

Butler le da crédito a todo el equipo (Adjmi, el diseñador de sonido Ryan Rumery, el orquestador y director musical Justin Craig y el director Daniel Aukin) por refinar y refinar las canciones. “La música que siempre he hecho es simplemente una forma de arte colaborativo muy profunda. Y el teatro, por su naturaleza, es profundamente colaborativo”, dice. “Todos íbamos a apoyarnos unos a otros y no iba a haber una jerarquía. Simplemente íbamos a profundizar en esto y trabajar en ello hasta que estuviera bien”.

Butler también pudo ayudar al elenco a comprender cómo son las largas horas en un estudio de grabación y ayudó con detalles técnicos, como que a un ingeniero le puede llevar 15 segundos rebobinar una pieza musical, pero dejó la escritura en paz. “El mundo emocional es completamente exacto a mi experiencia. Estuve en una banda con mi hermano y su esposa durante 20 años, y ahora estoy en una banda con mi esposa y su hermana”, dice. “Es como si lo miras y piensas: ‘¡Odio esta obra!’ Es demasiado real, así que el panorama emocional es completamente exacto”.

Reunir un elenco de actores que pudieran convertirse en una banda de rock fue una tarea completamente diferente. El espectáculo necesitaba un verdadero baterista, ya que ni siquiera un año de lecciones sería suficiente. Encontraron un baterista y actor en Chris Stack. Encontraron un bajista competente en Will Brill y un buen guitarrista en Tom Pecinka. Para las dos integrantes femeninas de la banda, tuvieron suerte con Juliana Canfield y Sarah Pidgeon, quienes tocaron el piano cuando eran niñas y tenían voces crudas y encantadoras.

El elenco de "Stereophonic" en tocando en vivo en la ceremonia de entrega de los Premios Tony 2024 (Foto: REUTERS/Brendan Mcdermid)

“Tuvimos mucha suerte con nuestras voces. El primer día de ensayo, Tom Pecinka, Juliana Canfield y Sarah Pidgeon cantaron juntos, y yo dije: ‘Está bien, todo va a funcionar’. Sonaba como si hubieran estado cantando juntos durante una década, y fue simplemente hermoso“, cuenta Butler. Pidgeon dice que la experiencia ha sido unificadora y los actores ahora se sienten como una banda, ensayando todos los días y viendo cómo sus egos se desvanecen. Incluso se le pidió a la banda que tocara en la fiesta de lanzamiento del álbum más reciente de Butler.

“Todas las noches me siento como una atleta, como una practicante de snowboard con trucos en la que intento hacer piruetas y giros para conseguir mi puntuación más alta y necesito mantener el aterrizaje”, dice el músico. Butler, que tiene un Grammy por The Suburbs de Arcade Fire y una nominación al Oscar por trabajar en la película Her de Spike Jonze, ahora se encuentra con la fama del teatro de Nueva York. Admite que estaba un poco escéptico después de que el espectáculo debutó en el teatro off Broadway Playwrights Horizons y los productores quisieron llevarlo al centro de Manhattan.

“No dije esto en la habitación en ese momento, pero en mi cerebro pensé: es tu dinero”, dice, riendo. “Que sea un éxito pero es un placer muy absurdo. Simplemente locura”.

Fuente: AP