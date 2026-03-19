Maternidad, emociones y amistad: la obra “Secretos de un vínculo” convierte la crianza en poesía y teatro

Sin duda la experiencia personal de la maternidad me atravesó con una fuerza arrolladora, instalándome múltiples preguntas, dudas e incertezas. Me tomó de la mano, se instaló en mi alma, iluminando mi vida profesional como un faro que señalaría para siempre un rumbo apasionado.

Con una gran lupa de aumento me sumergí en el vínculo madre-hijo para develar sus inagotables misterios. “Su Majestad el Vínculo”, esa pequeña gran joya a ser descubierta con cada hijo.

Y me di cuenta que estábamos muy solas en esta enorme tarea de ser “constructoras de infancia”.

Las convoqué, me respondieron y así surgieron los grupos de madres que desde hace más de 30 años nos reúnen alrededor de un fogón común de dudas, ansiedades y miedos que atraviesan nuestro día a día con hijos. Un consultorio, un círculo de mujeres y un pizarrón fueron el puntapié inicial para albergarnos a la hora de la siesta.

Desde allí espiamos nuestro frenético quehacer diario, tomamos distancia, nos despegamos de la inmediatez del día a día para ganar distancia y ver mejor. Abandonamos la visión microscópica y con telescopio en mano tomamos conciencia del trayecto de vida que estamos transitando.

Una y otra vez nos decimos: “Estamos construyendo infancia”. Esto que hacemos cada día es crear, tramo a tramo, la infancia de nuestros hijos. Aquello que podía parecer intrascendente, cambiar pañales o levantar juguetes del piso, cobra entonces otra dimensión. La leche caliente de cada mañana, el camino recorrido al colegio, el olor a sopa, la torta recién salida del horno, los sonidos amorosos o agresivos, el aire que se respira tenso o distendido, todo queda archivado, cada gesto y cada palabra decantan en historia de vida, en infancia.

El mero hecho terrenal cobra alas y se eleva porque comprendemos que esas acciones simples y cotidianas van constituyendo mundos internos, recuerdos, identidades, vínculos humanos, las madres vamos urdiendo un ADN emocional dentro de cada hijo, un gen que actúa fuera de la célula, pero tan determinante para su futuro como la doble hélice que nos guía desde dentro.

Natali Aboud y Adriana Grande

Cada anécdota simple, nuestro pan con manteca cotidiano, está allí para ser pensada y comprendida. Así en simultáneo surge la necesidad de definir conceptos, herramientas solidas que respaldarán la próxima vivencia. Anécdota y concepto, vasos comunicantes que se enriquecen mutuamente porque la anécdota desnuda se convertiría en una sucesión hueca de hechos sin posibilidad de aprendizaje. Y los conceptos teóricos sin arraigo en la vivencia, serian volutas de humo que no hallan realidad donde encarnarse.

Cuanta delicadeza y profundidad son necesarias para embellecer el vínculo porque no será lo mismo:

calmar que angustiar

cuidar que violentar

proteger que asfixiar

pujar que retener

Hacer y ser historia para nuestros hijos nos devuelve una dimensión trascendente que nos regala plenitud, porque sabemos que la adultez es, en gran medida, un eco de la infancia.

Los miedos y ansiedades se fueron transformando en recursos útiles y entonces nace la necesidad imperiosa de compartirlos, de difundir tantos conceptos que pueden llevar claridad donde reina la confusión o paz donde prima la inquietud.

Así nació mi libro “Secretos de un Vínculo” luego titulado “Emociones de la Maternidad”.

Y ahora como un devenir natural el libro “Emociones de la Maternidad” se convierte en escenario, luces y cuatro actrices nos dicen ¡arriba el telón! regalándonos la magia del teatro para que una vez más formemos grupo y la fibra intensa de la maternidad nos recorra a todas, conservando el mismo anhelo genuino de acompañarnos y compartir juntas el pan de la maternidad.

Desde el primer encuentro con Natali Aboud (ella es la directora y es madre) la comprensión fue total. Desde esa piedra fundacional fuimos construyendo la obra que hoy nos emociona cada vez que vemos la maternidad transformada en cuerpo, poesía y teatro!! No hay egos, todas y cada una aportamos a un bien común mayor que es nuestra obra “Secretos de un Vínculo”.

La confianza y el clima de intercambio se enriquecieron con los relatos de cada una de las actrices sobre su identidad de ser madres e hijas, oportunidad que Natali no perdió, incorporando momentos de intimidad que tanto enriquecen la obra.

Un logro maravilloso es el aporte estético de la escenografía y el vestuario que estudio Tribu y Florencia Tellado supieron imprimirle, elevando el contenido y el mensaje de la obra.

Y termino con la frase final que vuelve a poner el acento allí donde se hace imperioso ponerlo: “embellecer cada vinculo amoroso es la mejor forma de celebrar lo humano”.

--------

Trabajar con Adriana siempre fue un placer para mí. Desde el primer momento se mezclaron el trabajo y la vida personal. Mientras escribíamos y pensábamos ideas, también hablábamos de la experiencia de criar, y yo le preguntaba cuestiones relacionadas con la crianza de mi hija, que en ese momento tenía tres años. Trabajar en la obra fue para mí una forma de poner en palabras miles de sensaciones que aún no podía nombrar. Fue un acto de creación y, a su vez, de autoobservación y sanación.

La pieza, bada en el libro “Emociones de la Maternidad”, se presenta en el Border Teatro

En una primera instancia empezamos a trabajar en la adaptación del libro Emociones de la maternidad para transformarlo en un lenguaje teatral. Como todo proceso creativo, pasamos por muchas transformaciones desde la primera versión hasta lo que es hoy la obra. Cuando tuvimos un texto que ya nos parecía posible de llevar a escena, armamos un casting en el que convocamos a diferentes actrices. Muchas de ellas eran madres, otras estaban puérperas y una estaba embarazada.

En los ensayos pasaba que la primera media hora se transformaba en un grupo de crianza coordinado por Adriana: cada una planteaba dudas o contaba lo que estaba viviendo, y desde este estado se armaban las escenas. La vida y el proceso de ensayo se entrelazaron tanto que la obra incorpora vivencias personales de las actrices; incluso en el video que aparece en la obra se puede ver a los hijos de cada una interactuando frente a cámara. Por lo tanto, el texto original mutó mucho: fue el punto de partida para que surgieran las escenas.

Después hubo un gran trabajo con la escenografía a cargo de Estudio Tribu y de vestuario por Florencia Tellado. La obra no solo busca contar desde la palabra y los cuerpos, sino también desde lo visual: ofrecer una experiencia onírica, lejos del mundo doméstico.

Así llegamos a esta obra, que muestra a un grupo de amigas madres atravesando un proceso de autoconocimiento en relación a la crianza de sus hijos. Exponen sus miedos, se preguntan cómo se hace y se responden con herramientas proporcionadas por el libro. La obra confirma que, cuando compartimos y pensamos juntas, todo se vuelve mucho más llevadero y amable que en soledad.

*Reestreno de Secretos de un vínculo de la Doctora Grande", dirigida por Natali Aboud, 21 de marzo a las 16hs, en Border Teatro, Godoy Cruz 1838, Palermo - CABA. Próximas funciones: Sábado 28 de marzo 16hs y Sábado 4 y 11 de abril 16hs.