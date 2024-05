“No hace falta verte, campeón”: Teatro Ciego celebra la pasión futbolística

No hace falta campeón

El próximo sábado 1 de junio estrena No hace falta verte, campeón en la sede Susini de Teatro Ciego, ubicada en Villa Crespo. Esta obra propone una experiencia única para el espectador, que se sumergirá en la oscuridad para vivir la pasión del fútbol a través de los ojos de alguien que nunca ha visto un partido: Facundo, el director de Teatro Ciego y ferviente fanático del fútbol.

Facundo utiliza relatos personales y fragmentos de documentales y radio para transmitir su conexión con el fútbol, y centra su narrativa en la figura de Lionel Messi y la euforia de la selección argentina campeona en 2022. La producción desafía las expectativas tradicionales del teatro y crea un ritual compartido que destaca cada palabra, sonido y aroma.

“Esta obra no solo celebra el fútbol y la pasión argentina, sino que también testimonia la superación de límites percibidos. Es una invitación a sentir y vivir la emoción del fútbol, aunque no se pueda ver. La tercera estrella bordada es la prueba de que no hace falta ver para sentir la emoción y la pasión del fútbol argentino”, afirma Facundo, quien sueña con conocer en persona a Lionel Messi.

Facundo, director del Teatro Ciego, lidera la nueva obra sobre la pasión futbolística

Sobre Facundo

En su adolescencia, fue bajista en diversas bandas del under porteño. Inició su formación actoral en 2010 en la Escuela de Teatro de Buenos Aires con Raúl Serrano, simultáneamente ingresó a Teatro Ciego como actor. Desde 2017, dirige artísticamente la compañía. Participó en producciones como la serie División Palermo (Netflix) y la película Amor sin Sentido (Vix). En 2022, dirigió la obra Odd Man Out en Bristol (EEUU) para Teatro Ciego.

Sobre Teatro Ciego

Con más de quince años de trayectoria, es una compañía que cuenta historias en completa oscuridad. Posee dos sedes: en Palermo, donde se presentan obras como A ciegas gourmet, Mi amiga la oscuridad, Odd man out, Noche sensorial y Sonido 360; y en Villa Crespo, donde actualmente está en cartel Mujererío, voces y cuerpo - Resonando en la oscuridad, junto a actividades especiales para escuelas.

Teatro Ciego resalta una nueva percepción de la realidad y potencia los demás sentidos y promueve la participación de personas con discapacidad visual en todas sus actividades.

Estreno: 1 de junio, funciones, sábados a las 21:00.

Teatro Ciego, Sede Susini, en Susini 2280, Villa Crespo, C. A. B. A.

Imágenes: Teatro Ciego