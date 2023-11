Foro por la Diversidad Cultural, un espacio para conversar y combatir la soledad

“Hoy hay muy pocos espacios para conversar”, dice Paloma Schachmann. “Creo que estamos en un momento de mucha soledad. Hay que seguir tratando de generar espacios que sirvan para combatir eso, sobre todo para que sean espacios donde la gente puede venir y contar cómo se siente y qué es lo que piensa y generar debates respecto a estas cosas que nos tocan tan de cerca”.

Te puede interesar: Murió Horacio Malvicino, pionero del jazz moderno y compañero musical de Piazzolla

Schachmann es clarinetista, directora de cine y gestora cultural. Este jueves se desarrolla un encuentro que ella misma organiza: el Foro por la Diversidad Cultural, que será de 18 a 22, por Zoom e ingreso gratuito, donde Julian Brenlle & Dúo Garfunkel-Garber abren con “Canciones en Idish”. Luego, Valeria Buydasoff y Myriam Jawerbaum hablarán de “El poder transformador del arte”, y Sebastián Piasek de “Ideología, identidad, lazo social y cultura”. Sami Abai de cierra con su suite de Aleppo.

El Foro iba a hacerse el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, pero cinco días antes, el 7 de octubre, se produjo el ataque de Hamas sobre Israel. ”Entonces tuvimos que posponerlo. Y estuvimos durante este tiempo pensando que hacíamos, si lo reactivamos o no, y lo hicimos por una necesidad de encontrar espacios para conversar y pensar cuál es la situación actual tanto internacional como nacional que estamos viviendo. Y conectar eso con la música y con el arte”, dice Paloma.

Te puede interesar: Murió Agustín Ibarrola, referente del arte vasco y del compromiso democrático

“La cultura siempre es un reflejo de la actualidad”, dice esta artista. “Es algo que atraviesa a todas las artes, no importa a qué arte te dediques. La cultura es algo que está siempre ligado a la sociedad, tanto que la involucra. Hoy en día uno está en contacto con todo lo que pasa y es muy difícil desligar cualquier actividad artística de la sociedad. Ya sea desde la música o desde otras artes, siempre es un punto de encuentro para reflejar lo que está pasando o lo que la gente siente y piensa”.

Paloma Schachmann, productora del Foro por la Diversidad Cultural

Cultura Klezmer es el espacio que organiza el evento. Se presenta como una “comunidad latinoamericana de músicxs y amantes de la música klezmer”. El klezmer es un género originado en la tradición askenazí de Europa del Este. Sobre él, Paloma dirigió una película junto a Leandro Koch, Adentro mío estoy bailando, donde ambos directores recorren países en busca de las melodías klezmer perdidas que mantienen vivas los gitanos que vivían con los judíos antes de la guerra.

Te puede interesar: Muere la cantante Sara Tavares, exconcursante de Eurovisión por un tumor cerebral a los 45 años

Luego de ganar como Mejor Película en la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata y de triunfar en la Berlinale, gran festival de cine alemán, con el Premio a Mejor Ópera Prima, Adentro mío estoy bailando se estrena este jueves en la provincia de Buenos Aires (Haedo, Pilar, Bragado, Villa Adelina), Córdoba, Rosario, San Juan y San Luis, y en enero llegará a CABA con funciones previstas en Malba Cine y en Cacodelphia.

“Cultura Klezmer es un espacio de formación sobre todo pero siempre nos dedicamos a hacer eventos que tienen momentos de estudio sobre la historia y tratamos de fomentar mucho la comunicación entre los participantes, justamente porque la mayoría es gente que se dedica a la cultura”, explica.

Si en el plano internacional, con el ataque de Hamas y el secuestro de unas 245 personas, la situación se vuelve compleja y angustiante, ¿qué ocurre en Argentina con una crisis económica alarmante y el sorpresivo triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre? ”El cambio de gobierno que se viene es un cambio que no tiene precedentes. Hay cierta incertidumbre respecto a cuál es el momento histórico que estamos viviendo y siempre es muy complejo estar en el presente”, dice.

El dúo Garfunkel-Garber integral la programación del Foro de Diversidad Cultural

“La idea, con el Foro, es ver cuáles son las herramientas que tenemos como generadores de cultura para estar presentes en la sociedad en la que vivimos y desde dónde lo hacemos. La diversidad cultural también tiene que ver con entender qué es tener una cultura, qué tener una identidad, y cuáles son los discursos que consumimos a diario y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, y que son los formadores de ideologías”, sostiene.

Para Paloma Schachmann, hoy peligra algo elemental del lazo social: “Cuando uno más amenazado se siente más tiende a cerrarse, a tratar de dejar afuera todo lo que sea distinto. Hablar de los lazos sociales también tiene que ver con ver cómo nos vamos relacionando con un otro, piense o no igual a nosotros, y cómo se puede vivir con eso. Y cómo hacer también para generar un poco más de apertura. Cuanto uno más se cierra, menos diversa es la cultura a la que se expone en el día a día”.

“Así como tenemos nuestras redes con ciertos algoritmos que directamente no nos muestran cualquier cosa que sea distinta a la que pensamos, uno también lo va haciendo en su día a día. Uno tiene que tratar de que no eso pase, de que el que piensa distinto no quede afuera, sino poder estar también conversando con ese otro y aprendiendo a abrirse culturalmente a todo lo que tenga alrededor”, concluye en diálogo con Infobae Cultura.

* El Foro por la Diversidad Cultural es un evento gratis y online. La inscripción se puede realizar aquí.