“Tertulia N° 250″, un ensayo porteño literario que despliega vitalidad e inteligencia

"Tertulia N° 250", documental de Mariano Galperin

A mediados del mes de marzo de 2020, un día antes de que comenzara la cuarentena que paralizó al país, un grupo de artistas se reunió en La Internacional Argentina, librería y sede de la editorial Mansalva, para asistir a la Tertulia número 250, sin saber que esa noche iba a permanecer en sus memorias como el fin de una época. Cine, literatura, arte, rock, psicodelia, y amistad son los ingredientes principales de este cóctel que quedó plasmado en un documental vertiginoso, dirigido por Mariano Galperin y protagonizado por Francisco Garamona, Nicolás Moguilevsky, Roberto Jacoby, Laura Ramos y Sergio De Loof, entre muchos otros artistas.

(Uno)

Qué extraordinario y peculiar es el documental Tertulia N° 250. Es todo texto tertuliano, pero tiene mucho compás, es amena (como las tertulias), intelectual pero informal, y asimismo tiene una cinematografía espléndida. Cómo esta filmada, editada, cómo suena, la naturalidad exquisita que tiene. La disfruté mucho, aunque al mismo tiempo “reclamo” una guía para verla, que no hace falta pero... anhelo de todos modos. Un libro paralelo, el Ensayo de la Tertulia, que sirva para “iletrados, elementales y holgazanes”.

Los que llegan, los que se van, mientras beben y fuman... con un “ritmo” perfecto.

Pero esta película, ¿qué es? Ensayo porteño literario, documental con mucho estilo. Un homenaje. Una nueva expresión de cine y literatura, varios retratos al mismo tiempo. Nunca percibimos que hay cámaras, no sé si las hubo (ni micrófonos) y cada plano es exquisito justamente porque nunca se percibe la presencia de la cámara.

Para mí, que vivo en varios tuppers en distintas partes del mundo (y en ninguna parte) es un despliegue de vitalidad e inteligencia exultante. Advierto que “una cinta que me llena de preguntas mientras la veo encantado” consiste en un elogio al cine de autor. Autores... una cinta coral muy original y habitual al mismo tiempo. Cine no accidental provocado ¡y todo lo contrario! ¿Free Jazz de tendencia literaria? Real Time, Free Jazz, Just Friends...

(Dos)

Si Tertulia N° 250 es un documental, es riguroso y espontáneo. No parece posible que haya sido filmado y lo esté viendo, de tan bien que transcurre. Otra cosa para destacar es lo bien que suena. La fotografía, tan adecuada siempre.

No vi todo el cine, pero nunca había visto “cine así”.

(Tres)

Para mí, que soy un autodidacta que apenas si recopilo datos que inmediatamente olvido, esta película es cine grande. Ahora recuerdo esa escena donde se cae la torta mientras escuchamos (vemos) el sueño y la rata.

Sin palabras (igual a) todas las palabras.

Y el final ¡bien lisérgico! donde se escucha música por primera vez... un clarinete.

Pero lo que me gustó de Tertulia N° 250 no sé cómo explicarlo... Porque no creo que haya que explicar el cine pero... terminar una cinta y ponerse a pensar en lo que vimos, siempre procede. Luego sí... Esta película imprime una emoción quizás personal e intransferible: las únicas emociones posibles, verdaderas.

“Tertulia Nro 250″ de Mariano Galperín se proyecta en la Sala 2 de El Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Funciones: domingo 6 a las 17; viernes 11 a las 20; domingo 13 a las 19; jueves 17 a las 20; sábado 19 a las 19; viernes 25 a las 20 y domingo 27 a las 19. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

SEGUIR LEYENDO: