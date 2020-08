Anunciaron los diez finalistas del Mundial de Escritura

Tras evaluar un total de 522 trabajos recibidos, fueron seleccionados los diez textos finalistas del Mundial de Escritura, que serán leídos por el jurado conformado por Javier Cercas (España), Mariana Enríquez (Argentina) y Jonathan Lethem (Estados Unidos), una instancia de selección que se complementará con el voto del público para elegir al ganador del certamen.

El prejurado que eligió los diez textos finalistas (entre 75 semifinalistas) estuvo conformado por la escritora y periodista Raquel San Martín, que se desempeña en el sello Siglo XXI Editores; María Eva Álvarez, escritora y editora free lance que coordina talleres de lectura y escritura creativa; y Fermín Huisman: editor y corrector.

Los finalistas son Abuelita – equipo Azules / seudónimo autor: Claudio Bellolio (Ecuador); Área de cobertura – equipo La pregunta no es dónde / seudónimo autor: Julián Miroshka (Argentina); Feroza – equipo Sincronía / seudónimo autor: Mercuria (Argentina); Final de fiesta – equipo Tertulia en la sombra / seudónimo autor: Guinda Party (Argentina); Fuera del juego – equipo Tostadas / seudónimo autor: Calathea (Argentina).

También resultaron elegidos Golpes – equipo Sebastián / seudónimo autor: Edmundo Rodríguez (Chile); Ígnea – equipo Silenciosas incurables / seudónimo autor: Teodora Falcón (Argentina); La maldición – equipo Arácnidas / seudónimo autor: Bryophita (Uruguay); Mandarina – equipo Consejo de oruga / seudónimo autor: María Gómez (Argentina); y Pileta – equipo Rubor Color Pudor / seudónimo autor: Lorgio Álvarez (Argentina).

(Shutterstock)

Las obras seleccionadas se pueden leer en mundialdeescritura.com y cualquier persona puede votar su favorito (no es necesario haber participado del Mundial). El formulario de votación está disponible en la web y es difundido a través de las redes sociales del certamen en Instagram y Twitter. El voto popular tendrá el mismo valor que un voto del miembro del jurado.

Los diez textos finalistas van a ser traducidos al inglés por Jennifer Croft -que tradujo a Olga Tokarczuk, la última ganadora del premio Nobel de literatura- para que pueda leerlos el estadounidense Lethem, autor de once novelas y seis volúmenes de ensayos e historias breves entre las que se destacan La fortaleza de la soledad, Chronic City, Todavía no me quieres y Anatomía de un jugador.

El Mundial incorporó varias novedades para mejorar la primera experiencia, que se desarrolló entre el 23 de marzo y el 5 de abril, en sincronía con las primeras semanas de aislamiento, y que convocó a 2.600 participantes, organizados en más de 250 equipos, a escribir diariamente un texto de 3.000 o más caracteres. En esa oportunidad, se preseleccionaron 235 textos en una primera etapa y luego el jurado integrado por Leila Guerriero, el escritor chileno Alejandro Zambra y el costarricense Luis Chaves eligió al texto ganador: “La casa”, de Ivana Soto.

El próximo 20 de agosto se anunciará al equipo y el texto ganador del Mundial de Escritura.También se anunciarán los ganadores en la categoría “Hasta 18 años”. Como premio, los diez finalistas participarán de un taller exclusivo de técnicas narrativas de no ficción con Leila Guerriero, pero además los equipos ganadores recibirán suscripciones al club de lectura Pez Banana y una selección de libros.

SIGA LEYENDO

Quiénes son los ganadores del primer Mundial de Escritura

Qué es el Mundial de Escritura, la propuesta argentina para que la literatura se potencie en la cuarentena