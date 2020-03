“En parte imaginé que podía resultar, pero no esta avalancha”, confiesa Santiado Llach en un breve diálogo con Infobae Cultura. Hace apenas unos días lanzó una propuesta en las redes que rápidamente se viralizó, no sólo en Argentina, sino también varios países del mundo. El títutlo tiene su encanto: Mundial de Escritura. En tiempos de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus, todos intentan quedarse en sus casas. A los que se la pasan escribiendo no les resultó difícil: la reclusión es su estado de escritura.