El otro día se murió David Bowie y en todas partes no pararon de escuchar sus canciones. Muchas veces pusieron esa que se llama “Space Oddity” y que habla de un astronauta. Al escucharla, sentí que yo también era una astronauta. La imagen de mi ex era la Tierra y lo que llamo literatura era la spaceship, la tin can, la nave en la que yo flotaba y en la que perdía contacto para siempre. Porque no solo para sufrir me sirvió que él me abandonara así de un día para el otro, de esa forma tan cruel. El hecho de que él esté lejos y me ame como un fantasma es lo que me permite escribir. Porque soy una mujer abandonada, yo puedo escribir. Puedo decir yo un millón de veces, y al decir yo yo yo también puedo decir que una mujer a la que aman desde la cercanía y no desde la distancia no puede escribir. (Esta idea se me acaba de ocurrir y no podría defenderla, pero igual la consigno aquí, a modo de nota casual. Sé que en una hora seguramente recapacite, y esta idea me parezca falaz, porque solamente es producto del dolor).