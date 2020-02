L.F. –Es estimulante esta incertidumbre que nos plantea Sinisterra: ¿mi rol es el de una actriz que hizo hace mucho la obra Tres hermanas y la quiere repasar, o es alguien que nunca la llegó a interpretar y a cierta altura se imagina haciéndola? La verdad, no importa mucho despejar estos interrogantes. Creo que Masha, lo mismo que Olga e Irina, nos permiten a las actrices ser nosotras mismas e irnos adueñando de la vida de estos personajes. Masha pasa por distintos estados: se aburre con ese marido profesor que a los 18, cuando se casó, admiraba; se atreve al acercamiento amoroso con Vershinin. Pero yo, Livia, me pregunto: si este hombre se hubiese separado de su fastidiosa esposa, ¿Masha habría sido capaz de dejar a su marido? No lo sabemos. Al principio, ella silba, luego canta. Creo que son maneras de no conectarse con Irina y Olga. A pesar de estar unidas por la convivencia familiar, los lazos de sangre y un deseo común de salir de ese lugar, no dialogan realmente, no siempre se escuchan… Pero es una maravilla para Masha descubrir que todavía puede tener esa llamita encendida adentro. Me conmueve mi Masha cuando dice: “Hay que tener fe, y si no se la tiene, hay que buscarla”. Ella habla de una fe que le dé sentido a la vida. Y pregunta más de una vez: “¿Hay que vivir?, ¿Para qué vivimos?”. Cuestiones que los seres humanos nos venimos planteando desde siempre.