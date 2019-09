El caso emblemático en el país lo dio a conocer el propio Roberto Arlt. Son famosas sus breves autobiografías (en las que cambia datos entre una y otra) en una de las cuales dice: "He nacido el 7 de abril del año 1900. He cursado las escuelas primarias hasta el tercer grado. Luego me echaron por inútil. Fui alumno de la Escuela de Mecánicos de la Armada. Me echaron por inútil. De los 15 a los 20 años practiqué todos los oficios. Me echaron por inútil de todas partes. A los 22 años escribí El juguete rabioso, novela. Durante cuatro años fue rechazada por todas las editoriales. Luego encontré un editor inexperto. Actualmente tengo casi terminada la novela Los siete locos. Me sobran editores". Entre esos oficios fracasados fue dependiente de librería, aprendiz de hojalatero, mecánico, vendedor domiciliario, hasta que su libro le permitió incurrir en el pecado periodístico. Sin embargo, eso no impidió que diera rienda suelta a su verdadera vocación, que era la de inventor: logró realizar unas medias de goma irrompibles. Claro, inusables por las damas.