Polen de abeja: mitos y verdades sobre su uso medicinal

Esta vez nos enfocaremos en polen de abeja, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, contraindicaciones, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos.

Polen de abeja: propiedades medicinales

El polen de abeja es polen de flores que colectan las abejas obreras, lo mezclan con néctar y saliva de abeja y luego lo empacan en las células de panal en la colmena.

El polen de abeja podría ayudar a estimular el sistema inmunológico, pero no está claro cómo el polen de abeja causa estos efectos.

Las personas toman polen de abeja para el rendimiento atlético, la fiebre del heno, el eccema, el estreñimiento, la obesidad y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos.

¿Cuál es su nivel de efectividad y seguridad?

El polen de abeja es una combinación de polen con néctar y saliva de abeja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta de polen de abeja no parece mejorar el rendimiento deportivo.

Hay interés en usar el polen de abeja para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

El polen de abeja es posiblemente seguro cuando se usa hasta por 30 días. Por lo general, se tolera bien, pero algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas.

Es posible que tomar polen de abeja por vía oral no sea seguro durante el embarazo. Podría estimular el útero y amenazar el embarazo. No lo uses.

No hay suficiente información confiable para saber si el polen de abeja es seguro para usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.

El polen de abeja puede causar reacciones alérgicas graves en personas que son alérgicas a ciertos tipos de polen. Los síntomas pueden incluir picazón, hinchazón, dificultad para respirar, mareos y una reacción grave llamada anafilaxia.

Interacciones con medicamentos, otras plantas y suplementos

El polen de abeja podría aumentar los efectos de la warfarina. Tomar polen de abeja con warfarina puede resultar en una mayor probabilidad de hematomas o sangrado.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos, así como alimentos.

