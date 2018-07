La mujer perfecta, dueña del ámbito hogareño, impecable ella, su casa y su mesa, siempre peinada y vestida a la hora de recibir a su marido fue el ideal de una clase media creciente en los años 30 y 40. Un personaje, podríamos decir, que Petrona C. de Gandulfo construía con mucho esfuerzo desde otro lugar. Esto no significa que Petrona no creyera en ese ideal. Creía, sí. Pero ella no estaba en casa esperando a su marido, ella ya se parecía a ese modelo de mujer que vendría después de la Segunda Guerra, que salía a trabajar y a defender sus derechos. Petrona cocinaba para promocionar las nuevas cocinas a gas, experimentaba en su laboratorio de Olivos y en la fábrica de Barracas, daba clases, escribía, negociaba con la imprenta, peleaba el porcentaje de ganancia de las librerías y hasta interpeló, en 1975, al ministro de Economía por el desabastecimiento reinante. Al personaje de la mujer ideal lo construía una mujer real.