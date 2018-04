Como le escribirá a Breton poco después: "Con la sociedad y su público no hay otro lenguaje posible que el de las bombas, las ametralladoras, las barricadas". Ya en diciembre del 46 anotaba en uno de sus cuadernos: "No voy a dar una conferencia elegante. Ni siquiera voy a dar una conferencia. No sé hablar: cuando hablo tartamudeo porque se comen mis palabras". La conciencia de la insuficiencia del lenguaje, en Artaud, no era más que el reverso de la voluntad de llevar el lenguaje al límite: el lenguaje verbal, sin duda, que terminó reduciendo al ritmo tribal de un balbuceo glosolálico, pero también el lenguaje del teatro, la actuación y todo lo que hoy conocemos como "artes performáticas".