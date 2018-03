TeatroEnInfobae: cinco experiencias escénicas que proponen un salto al vacío

Llegada hace unas pocas semanas a Buenos Aires, esta obra muy probablemente se convertirá en poco tiempo en boom. Eso es al menos una hipótesis pero apoyada en lo que sucedió con esta obra en muchas partes del mundo: se presentó más de mil veces en todo el mundo, fue interpretada por actores desde Kevin Spacey a Whoopi Goldberg, en 25 idiomas. Los productores de Timbre 4 se animaron y la trajeron a esta ciudad para que espectadores y actores se encuentren en esta experiencia que implica sí, realmente sí, un salto al vacío. Es que quienes vayan a ver esta obra no sabrán de antemano mucho, no hay argumento, no hay actores, no hay información. Solo misterio, preguntas y unas ganas de encontrarse con ese material.