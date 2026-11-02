Muerte de menor tras balacera coincide con alza del 25% en homicidios en Cartago, Costa Rica

Una balacera en Llanos de Santa Lucía dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años y un adulto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte de un niño de 11 años durante una balacera en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, ocurrió en un período en el que la provincia registra un aumento de los homicidios frente al mismo tramo de 2025. En el ataque, ocurrido el domingo 1 de noviembre, también falleció un adulto identificado preliminarmente por el apellido Quirós Vega, mientras que otra persona resultó herida.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 2 p. m. El menor sufrió heridas durante el ataque y fue trasladado en un vehículo particular hacia el hospital Max Peralta, en Cartago, pero murió antes de ingresar al centro médico. El hombre de apellido Quirós Vega falleció en el lugar de la balacera.

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La información preliminar apunta a que el ataque habría estado dirigido contra otra persona que se encontraba en el sitio y logró escapar de los disparos. Las autoridades se mantenían en la comunidad para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes participaron.

También se analiza una posible relación con una disputa entre grupos criminales que operan en la localidad. Entre las versiones consideradas figura la eventual participación de un grupo conocido como Los Maruja, aunque no se detallaron avances en esa línea de investigación.

El hecho se registró después del último corte estadístico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fechado el 28 de octubre. Por ello, las víctimas de esta balacera no estaban incluidas en los datos utilizados para comparar la evolución de los homicidios en Cartago ni en el recuento nacional de personas menores de edad asesinadas, según datos de El Observador.

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Hasta esa fecha, Cartago acumulaba 60 víctimas de homicidio. El registro superaba en 12 casos las 48 muertes contabilizadas durante el mismo período de 2025, una variación equivalente a un aumento del 25%.

Las investigaciones preliminares señalan que el ataque armado estaba dirigido hacia una persona que logró escapar. (Foto cortesía PNC)

La situación de la provincia difería del comportamiento nacional consignado por el OIJ. Costa Rica registraba 688 víctimas de homicidio al 28 de octubre, frente a las 736 reportadas en el mismo lapso del año anterior, una diferencia de 48 casos menos.

El ataque quedó fuera del último balance de menores asesinados

El informe estadístico del OIJ registra 42 víctimas de homicidio menores de 18 años en el país hasta la fecha de corte. En el período equivalente de 2025, el total indicado para esa población era de 21 casos, de acuerdo con El Observador.

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La muerte del niño de 11 años en Paraíso se produjo después del cierre estadístico del 28 de octubre, por lo que no quedó incluida en aquella actualización. Con la incorporación de este caso, la cantidad de víctimas menores de edad podría llegar a 43 durante 2026, según los datos.

La mayor cantidad de homicidios de menores corresponden al grupo de entre 12 y 17 años. El reporte consigna 36 víctimas en esa franja durante 2026, mientras que en el período comparable de 2025 se habían registrado 32.

Las categorías que abarcan a las víctimas de entre uno y 11 años reunían seis homicidios hasta el 28 de octubre. En el mismo segmento etario, el informe registraba nueve casos durante el período equivalente de 2025.

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