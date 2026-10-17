Costa Rica

Costa Rica: La veterinaria Jennifer Brenes teme la liberación del sospechoso tras el ataque en su clínica de Cartago

La profesional de 30 años fue agredida con un martillo el 2 de septiembre en Alma Vet, permaneció hospitalizada más de 24 horas y enfrenta una causa por presunta tentativa de homicidio

Tras sufrir una brutal golpiza con martillo en Guadalupe, Jennifer Brenes volvió a sus labores médicas gracias a la solidaridad de colegas que atendieron gratis a los pacientes durante su hospitalización y convalecencia. (Cortesía: Jennifer Brenes Obando).
Tras sufrir una brutal golpiza con martillo en Guadalupe, Jennifer Brenes volvió a sus labores médicas gracias a la solidaridad de colegas que atendieron gratis a los pacientes durante su hospitalización y convalecencia. (Cortesía: Jennifer Brenes Obando).
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Jennifer Brenes, médica veterinaria de 30 años, fue atacada a martillazos el 2 de septiembre dentro de su clínica Alma Vet, en Guadalupe de Cartago, y teme que el sospechoso recupere la libertad mientras avanza una investigación por presunta tentativa de homicidio.

Más de un mes después de la agresión, Brenes intenta retomar sus actividades con el respaldo de su familia, colegas y el Colegio de Médicos Veterinarios. Estuvo hospitalizada durante más de 24 horas y luego necesitó un período de recuperación antes de volver a trabajar.

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La propietaria de Alma Vet aseguró que se siente tranquila, aunque la eventual liberación del detenido todavía le genera incertidumbre. “Obviamente, sí está el miedo de que si esta persona llega a salir, ¿qué va a hacer? Yo espero que las leyes de Costa Rica funcionen bien y esta persona no salga, pero por ahorita te digo que estoy muy tranquila y estoy bastante respaldada”, dijo a Teletica.com.

El recuerdo del atacante y la atención psicológica

El momento que más persiste en la memoria de la veterinaria es haber visto al hombre acercarse mientras ella permanecía sentada. Brenes relató: “Lo más traumático que tengo es verle la cara cuando yo estaba sentada, verle la cara que venía hacia mí, porque era una cara diferente, como alguien que quería hacer daño definitivamente. Cierro los ojos y puedo perfectamente verle la cara, ver eso”.

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La doctora golpeada a martillazos en Alma Vet afronta el proceso legal con respaldo gremial, decidida incluso a mudarse si las autoridades permiten que el sospechoso abandone el centro psiquiátrico donde permanece internado. (Imagen retomada de Diario Extra)
La doctora golpeada a martillazos en Alma Vet afronta el proceso legal con respaldo gremial, decidida incluso a mudarse si las autoridades permiten que el sospechoso abandone el centro psiquiátrico donde permanece internado. (Imagen retomada de Diario Extra)

La profesional afirmó que no perdió el conocimiento y que conserva el recuerdo de lo ocurrido. El tratamiento psicológico y psiquiátrico le permitió procesar la agresión: “Con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que he tenido, no me afecta y realmente esa persona no es como algo importante en mi vida”.

La posibilidad de volver a encontrarse con el sospechoso condiciona sus decisiones futuras. “Sí, definitivamente, hay que ponerme medidas o, si es necesario, irme de la zona, lo haré, porque yo no quiero que esta persona sepa nada de mí”, respondió al ser consultada sobre una eventual liberación.

Colegas, recursos y el regreso a la clínica

La continuidad de la veterinaria dependió de la ayuda que recibió mientras permanecía alejada de sus tareas. Durante las primeras dos semanas, otros profesionales trabajaron sin cobrar para atender a los pacientes; en las dos siguientes, Brenes consiguió recursos para contratar personal.

“Estoy tan agradecida con muchos colegas que se acercaron a mí a ayudarme, ya sea económicamente o a trabajar de gratis en la veterinaria, mientras yo lograba resolver un montón de cosas”, expresó.

El Colegio de Médicos Veterinarios le brindó apoyo económico y legal, asignó un abogado penalista para seguir el expediente y mantuvo contacto con ella y su familia. “Me he sentido bastante apoyada por el colegio, incluso por todos los colegios veterinarios de Costa Rica”, afirmó.

Brenes volvió a trabajar después de un período de recuperación y contrató a otra veterinaria, mientras Sosa permanece internado para valoraciones psiquiátricas ordenadas por el Poder Judicial tras su detención. (Imagen retomada de Teletica.com)
Brenes volvió a trabajar después de un período de recuperación y contrató a otra veterinaria, mientras Sosa permanece internado para valoraciones psiquiátricas ordenadas por el Poder Judicial tras su detención. (Imagen retomada de Teletica.com)

La clínica tenía apenas dos meses y medio de funcionamiento cuando ocurrió el ataque. Brenes ya regresó a atender a sus pacientes y contrató a otra veterinaria ante el aumento de clientes: “Y ahorita ya yo regresé, por dicha, tuve que contratar a otra doctora porque hay demasiados clientes, por dicha. Y pues sí, incluso podría decir que estamos mejor de cómo iniciamos”.

El sospechoso, de apellido Sosa, fue detenido después de la agresión. El Poder Judicial ordenó su internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley para realizar valoraciones psiquiátricas.

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