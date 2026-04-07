Más de 7,300 conductores fueron sancionados durante Semana Santa en Costa Rica: una multa cada 90 segundos

La Policía de Tránsito confeccionó 7.371 boletas durante el operativo de Semana Santa en todo el país. Fuente: MOPT

La Semana Santa en Costa Rica dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial: más de 7,300 conductores fueron sancionados por la Policía de Tránsito durante el operativo especial desplegado en todo el país.

En total, las autoridades confeccionaron 7,371 boletas, lo que equivale a una multa cada 90 segundos en promedio, reflejando el alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito durante uno de los periodos de mayor movilidad en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días también se atendieron 1,523 accidentes de tránsito, lo que representa un incidente cada 7,5 minutos, evidenciando la presión que enfrentan los cuerpos de emergencia y las autoridades viales en estas fechas.

Alcohol y velocidad: las principales faltas

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

En total, 69 personas dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas en carretera. De ese grupo, 40 casos fueron remitidos a la Fiscalía, al tratarse de niveles que constituyen un delito penal, lo que podría acarrear sanciones más severas, incluyendo penas de cárcel.

El exceso de velocidad también destacó como una de las infracciones más recurrentes. Según el reporte, 474 conductores fueron sancionados por irrespetar los límites establecidos, una conducta que incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves o fatales.

Las autoridades han insistido en que tanto el consumo de alcohol al volante como la conducción a alta velocidad son factores determinantes en la mayoría de los siniestros de tránsito, especialmente en temporadas donde aumenta el flujo vehicular hacia destinos turísticos.

Al menos 69 conductores dieron positivo en pruebas de alcoholemia, y 40 casos pasaron a la Fiscalía. (Europa Press)

Alta movilidad, mayor riesgo

Semana Santa es tradicionalmente uno de los periodos del año con mayor desplazamiento de personas hacia playas, montañas y zonas rurales. Este incremento en la circulación vehicular suele ir acompañado de un aumento en las infracciones y los accidentes.

El promedio registrado este año, una multa cada minuto y medio y un accidente cada pocos minutos, evidencia no solo la intensidad del tránsito, sino también la persistencia de conductas imprudentes por parte de los conductores.

A pesar de los operativos preventivos, controles en carretera y campañas de concientización, las cifras reflejan que aún existe una resistencia significativa a respetar las normas básicas de seguridad vial.

El exceso de velocidad fue una de las principales causas de sanción, con 474 conductores multados. Fuente: MOPT

Presión sobre autoridades y servicios de emergencia

El volumen de accidentes atendidos también pone en evidencia la carga operativa que enfrentan instituciones como la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y otros cuerpos de respuesta.

Cada incidente implica movilización de recursos, atención médica, regulación del tránsito y, en muchos casos, procesos judiciales posteriores. Esto no solo genera un impacto en las instituciones, sino también en la calidad del servicio para otros eventos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a la responsabilidad al volante, subrayando que la mayoría de los accidentes son prevenibles si se respetan las normas básicas como no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera.

De cara a futuros periodos vacacionales, las autoridades insisten en reforzar tanto la fiscalización como la educación vial, con el objetivo de disminuir la cantidad de sanciones, pero sobre todo, de evitar accidentes y salvar vidas.