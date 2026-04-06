Reportan como desaparecida a tiktoker nicaragüense en Costa Rica: fue vista por última vez en Santa Ana

Familiares y amigos han difundido su caso en redes sociales para solicitar ayuda. Cortesía

Una joven nicaragüense de 29 años, identificada como creadora de contenido en TikTok, fue reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que sus familiares perdieran contacto con ella desde finales de marzo.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue vista por última vez el martes 31 de marzo en el sector de Salitral, en Santa Ana, específicamente en el condominio Los Pericos, según confirmaron las autoridades judiciales.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 2 de abril, dos días después de su última aparición, cuando sus allegados comenzaron a preocuparse al no tener noticias de su paradero.

De acuerdo con información divulgada por el OIJ, el caso se mantiene en investigación y se ha activado el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar a la joven.

Una vida entre redes sociales y familia

Merlo Espinoza es originaria de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua, pero tenía varios años de residir en Costa Rica. En redes sociales, especialmente en TikTok, se había dado a conocer como creadora de contenido, donde acumulaba más de 8.000 seguidores.

Sus publicaciones se centraban en videos de comedia, situaciones cotidianas y momentos familiares, en particular junto a sus hijas gemelas de cuatro años, quienes formaban parte frecuente de su contenido digital.

Para sus seguidores y conocidos, su repentina desaparición ha generado alarma, ya que mantenía una actividad constante en redes sociales, lo que hace aún más inusual la falta de comunicación.

La joven creadora de contenido cuenta con más de 8 mil seguidores en TikTok. Cortesía: Cuenta de TikTok

El padre de la joven, Máximo Merlo, de 61 años, relató que la última vez que tuvo contacto con su hija fue el lunes 30 de marzo, un día antes de su desaparición.

Según explicó, al intentar comunicarse nuevamente el martes 31, recibió información de la expareja de la joven, quien le indicó a Merlo Espinoza se había desplazado hacia la playa en compañía de un grupo de tiktokers.

“El martes llamé de nuevo y me dijeron que no nos preocupáramos, que mi hija regresaría el Miércoles Santo”, señaló el padre, quien también manifestó que no conocía a las personas con las que supuestamente su hija habría viajado.

Sin embargo, el paso de los días sin noticias encendió las alarmas en la familia, que finalmente decidió interponer la denuncia ante las autoridades costarricenses.

Señalamientos en redes sociales

En medio de la incertidumbre, personas cercanas a la joven han utilizado redes sociales para solicitar ayuda y compartir información sobre el caso. Algunos conocidos han señalado públicamente a un hombre costarricense, identificado por las iniciales G. C. R., como una persona que podría tener información relevante sobre el paradero de Merlo Espinoza.

“Entregála o brindá toda la información a la policía por favor, que toda su familia está muy preocupada. Tiene dos hijas. Da la versión correcta”, escribió una allegada en Facebook, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre usuarios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la participación de ninguna persona en los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Publicación realizada por el Organismo de Investigación Judicial para encontrar a la joven nicaragüense. Cortesía: OIJ

Llamado a la ciudadanía

El Organismo de Investigación Judicial reiteró el llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de la joven.

Para ello, se habilitaron las líneas confidenciales 800-800-0645 y el WhatsApp 8800-0645, donde se pueden brindar datos de manera anónima.

Mientras tanto, la familia de la joven continúa a la espera de respuestas, apelando a la solidaridad de la población y a las autoridades para lograr encontrarla con vida.