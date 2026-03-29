Autoridades de Costa Rica indagan un triple homicidio tras el descubrimiento de cuerpos en Monte del Aguacate

El hallazgo de tres cuerpos atados y con bolsas plásticas en la cabeza junto a un vehículo volcado ha generado conmoción en la localidad de San Mateo, Alajuela FOTO DE REFERENCIA. (NBC News)

El hallazgo de tres cuerpos atados y con bolsas plásticas en la cabeza junto a un vehículo volcado ha generado conmoción en la localidad de San Mateo, Alajuela, citaron medios locales.

Las autoridades costarricenses investigan el hecho como un presunto triple homicidio, luego de que la escena fuera descubierta en una pendiente de la zona de Desmonte, en el conocido Monte del Aguacate.

El caso comenzó tras una alerta al sistema 911, que inicialmente informó sobre el vuelco de un automóvil. Cuando la Fuerza Pública llegó al lugar, encontró una situación distinta de la de un accidente de tránsito.

Los tres hombres se encontraban sin vida, atados de manos y pies con gazas plásticas negras y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. El vehículo involucrado, un Toyota Hilux gris, estaba volcado en la zona.

De acuerdo con los informes policiales, los cadáveres permanecían junto al automóvil y mostraban señales claras de haber sido sometidos y cubiertos con cinta y bolsas plásticas.

Los tres hombres se encontraban sin vida, atados de manos y pies con gazas plásticas negras y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. El vehículo involucrado, un Toyota Hilux gris, estaba volcado en la zona. Foto cortesía redes sociales.

Los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron en el sitio la ausencia de signos vitales en ninguno de los hombres; este dato fue corroborado más tarde por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trasladaron los restos a la morgue para la autopsia.

Respecto a la identidad de las víctimas, la policía señaló que solo una podría estar identificada de manera preliminar con el apellido Castro y que tendría aproximadamente 46 años; será el proceso forense el que determine oficialmente los nombres de los fallecidos.

El vehículo fue remitido al complejo de ciencias forenses para un análisis más detallado, en busca de rastros que ayuden a esclarecer los hechos.

Investigación policial y contexto del hallazgo

La atención de la comunidad y las autoridades se enfoca ahora en los resultados de las autopsias y en el desarrollo de la investigación judicial.

El escenario registrado por los agentes apoya la hipótesis de un crimen premeditado, descartando la posibilidad de un accidente fortuito. Desde el inicio, la escena fue considerada incompatible con una colisión vehicular, dada la forma en que se encontraron los cuerpos y el vehículo.

Central Noticias CR difundió que una de las víctimas sería el presidente del equipo Municipal Puntarenas, que compite en LINAFA. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la identidad de los fallecidos, versiones preliminares apuntan a la posible participación de este dirigente deportivo entre las víctimas.

Central Noticias CR difundió que una de las víctimas sería el presidente del equipo Municipal Puntarenas, que compite en LINAFA. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la identidad de los fallecidos.

El hallazgo de los cuerpos atados, con bolsas en la cabeza y al lado de un vehículo arrojado hacia la pendiente llevó a las autoridades a reforzar la línea de investigación de un homicidio múltiple. El dueño de la finca fue quien notificó a las autoridades tras encontrar la escena en la mañana del sábado.

Las autoridades han establecido que el hallazgo de los tres cuerpos en Monte del Aguacate responde a un caso de triple homicidio, con pruebas evidentes de sometimiento y ocultamiento. La investigación continúa, y se espera que las autopsias y peritajes forenses determinen los móviles y autores del crimen.

Todavía no se ha confirmado si los cuerpos presentan heridas por arma blanca o de fuego; la revisión pormenorizada se realizará en la morgue. El vehículo sigue bajo custodia, mientras los peritos buscan pruebas que permitan comprender la dinámica de los hechos y la relación entre las víctimas.

En la página de Facebook del equipo municipal Puntarenas se publicó un mensaje de luto, y se confirmó la muerte de un miembro del equipo, sin dar más detalles. Foto cortesía redes sociales.

Repercusiones en la comunidad y pasos a seguir

La comunidad de San Mateo permanece expectante ante las novedades del caso, que ha provocado inquietud por la gravedad del suceso y por la posible implicación de figuras conocidas en el ámbito deportivo local.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene activa la investigación, en coordinación con la policía y los servicios forenses.

Los resultados de la autopsia y del análisis del vehículo serán claves para establecer tanto la causa de muerte como las circunstancias exactas en que ocurrió el triple homicidio. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana con cualquier información que contribuya a la investigación.