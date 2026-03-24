El 94% de los cubanos encuestados en Costa Rica expresa intención de permanecer en el país

El 94% de los cubanos encuestados por la OIM en Costa Rica expresó su intención de permanecer en el país por mejores condiciones económicas y estabilidad política. (EFE/Juan Manuel Blanco)

Al menos 17 de cada 18 cubanos encuestados en Costa Rica a inicios de 2026 manifestaron su deseo de permanecer en ese país, según la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este resultado, que equivale al 94% de los consultados, responde principalmente a la búsqueda de mejores condiciones económicas, estabilidad política y acceso a mecanismos de protección internacional.

La tendencia ha incrementado la demanda de regularización migratoria y solicitudes de asilo en Costa Rica, lo que transforma al país en un polo de asentamiento para la población cubana.

Este fenómeno se enmarca en rutas migratorias identificadas por la OIM, donde la mayoría de los migrantes cubanos parte de La Habana, cruza Managua (Nicaragua) y accede a Costa Rica por pasos como Las Tablillas o Peñas Blancas.

Aunque la llegada de cubanos a Costa Rica comenzó a aumentar a partir de octubre de 2025, este crecimiento se detuvo después del anuncio de la suspensión del ingreso sin visa en Nicaragua, el 8 de febrero de 2026. A partir de ese momento, se observó una disminución en el número de ingresos de cubanos al país, una tendencia descendente que también se refleja en la cantidad de migrantes venezolanos que cruzan por la misma ruta.

Frente a estos cambios, la OIM advierte la necesidad de monitorear si los cubanos comenzarán a buscar rutas alternativas, ya sean marítimas, aéreas u otros pasos terrestres en la región.

La mayoría de los migrantes cubanos parte de La Habana, cruza Managua y entra a Costa Rica por puntos fronterizos clave como Las Tablillas y Peñas Blancas. (Foto: cortesía)

La modificación de las rutas y las restricciones migratorias también se refleja en Honduras y Guatemala. En Honduras, los cubanos representan el 75% de los ingresos irregulares a inicios de 2026, aunque el volumen total ha caído abruptamente: las entradas bajaron de 64,000 en 2024 a menos de 19,000 en 2025, una reducción cercana al 70%.

En los primeros dos meses de 2026 solo se registraron 1,503 llegadas, muy por debajo de las más de 6,000 del mismo periodo en 2025. Por su parte, Guatemala reporta un tránsito cubano fluctuante, con un pico de 5,577 personas en enero de 2025 y una caída relevante después.

Dos tercios de los cubanos encuestados en Guatemala manifestaron su intención de llegar a Estados Unidos, mientras el tercio restante no tenía un destino decidido. En todos los casos, los motivos económicos fueron la principal causa de salida de Cuba.

Mientras los movimientos hacia el norte por Centroamérica muestran una disminución en corredores clave como Honduras, el sur del continente cobra relevancia como destino. La migración regular hacia Sudamérica ha crecido de forma significativa, especialmente en Brasil y Uruguay.

Brasil destaca con un aumento de la migración regular neta de 2,172 personas en 2024 a 6,404 en 2025. La mayoría de los migrantes accede por Venezuela o Guyana, países que no exigen visa, antes de cruzar al estado brasileño de Roraima.

Además, las solicitudes de asilo se mantienen altas, aunque descendieron de 22,888 en 2024 a 11,919 en 2025. Uruguay también sobresale, con un balance de migración neta mensual promedio que pasó de 500 cubanos en 2024 a más de 1,200 en 2025.

Honduras reportó una caída del 70% en ingresos irregulares de cubanos, pasando de 64.000 personas en 2024 a menos de 19.000 en 2025, según la OIM. (Foto: cortesía)

En este contexto, la directora regional de la OIM para América Latina y el Caribe, María Moita, afirmó: “Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”.

Moita añadió: “Por detrás de estas cifras hay personas que toman decisiones difíciles acerca de dónde reconstruir sus vidas. Los datos compilados cada día en terreno ayudan a los gobiernos a responder con políticas migratorias basadas en evidencias, que reflejan estas realidades”.

Esto surge tras el análisis reciente de la OIM, basado en la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento y fuentes gubernamentales de la región, indica que los patrones migratorios de los cubanos en América Latina han cambiado de manera significativa entre enero de 2025 y febrero de 2026. Las rutas tradicionales de tránsito hacia Norteamérica han perdido fuerza, mientras países de Centroamérica y Sudamérica se consolidan como destinos de residencia y reconstrucción de vida para la población cubana.

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM opera en más de 20 países y constituye la infraestructura de datos sobre movilidad humana más completa de la región. Sus resultados permiten una mejor planificación de políticas migratorias, la coordinación regional y la respuesta humanitaria basada en evidencia.