Costa Rica brilla en los Forbes Travel Awards 2026 y se corona como el Mejor Destino de Naturaleza

Costa Rica fue galardonada como Mejor Destino de Naturaleza en los Forbes Travel Awards 2026, consolidando su liderazgo mundial en turismo sostenible. (Cortesía: Visit Costa Rica)

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que, el pasado 17 de marzo, Costa Rica recibió el premio a Mejor Destino de Naturaleza durante la primera edición de los Forbes Travel Awards 2026, celebrados en Madrid, España.

Desde hace años, Costa Rica ha consolidado su liderazgo mundial en turismo sostenible y biodiversidad, al proteger más de una cuarta parte de su territorio mediante parques nacionales y áreas de conservación.

El país centroamericano alberga el 6.5 % de la biodiversidad mundial, cifra que lo ubica entre los referentes internacionales en conservación y reconocimiento de destinos responsables, de acuerdo con el ICT.

La excelencia, innovación y sostenibilidad fueron los criterios destacados por Forbes para premiar el impacto positivo de Costa Rica en turismo responsable. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Esta estrategia ha permitido que la nación combine desarrollo turístico con protección ambiental, ofreciendo experiencias auténticas y sostenibles.

La editorial de Forbes reconoció los avances costarricenses en excelencia, innovación y sostenibilidad, subrayando el impacto positivo y regenerativo que generan sus destinos en el entorno local.

Entre otros galardones, la ceremonia también distinguió a la Comunidad de Madrid como Mejor Destino de Negocios, resultado que expresó la voluntad de los organizadores de valorar tanto infraestructura como políticas de impacto positivo.

Forbes resaltó enfoque regenerativo y posicionamiento internacional

Durante la gala celebrada en la capital española, Forbes remarcó que los galardones de los Travel Awards 2026 no sólo ponderan la infraestructura de los destinos sino su capacidad de influir estratégicamente en la conservación y el desarrollo regenerativo.

Según información de la propia revista, la representación tica en el evento estuvo a cargo de Guisella Sánchez Castillo, ministra consejera de la embajada costarricense en España, quien recibió el premio ante autoridades y expertos del turismo internacional.

Guisella Sánchez Castillo, ministra consejera en España, recibió el galardón en Madrid en nombre de Costa Rica durante la ceremonia. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

Turismo sostenible y conservación como ejes de política nacional

El ICT confirmó que Costa Rica opera desde hace décadas bajo un modelo de turismo sustentable, basado en innovación, protección de recursos naturales y oferta de experiencias en plena naturaleza.

“Estos galardones del comité editorial de la prestigiosa revista son los más influyentes de toda la industria. Además de evaluar la infraestructura, destacan la influencia estratégica y la capacidad de los destinos para generar un impacto positivo y regenerativo en el entorno”, señaló el ministerio en redes sociales.

Por su parte, William Rodríguez, presidente del ICT, agradeció por medio de un video el reconocimiento y destacó que “nos llena de alegría y nos permite reforzar nuestro modelo turístico sostenible, brindando a nuestros visitantes experiencias únicas”.

Costa Rica contiene el 6,5% de la biodiversidad mundial, según el Instituto Costarricense de Turismo, destacando su compromiso ambiental. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

De igual manera, el ministro agregó que: “Costa Rica es reconocida mundialmente por contar con el 6.5 % de la biodiversidad del planeta, sus maravillosos escenarios naturales y por proteger más de la cuarta parte de su territorio con parques nacionales y áreas de conservación”.

De acuerdo con Rodríguez, el galardón representa una gran satisfacción e impulsa a revisar y fortalecer el enfoque de turismo sostenible, ofreciendo a quienes visitan el territorio, vivencias singulares que invitan a descubrir lo esencial y propician una reconexión tanto personal como con el entorno natural.

El funcionario costarricense renovó su llamado a continuar fortaleciendo el modelo turístico nacional, orientado a la innovación y la protección de los recursos naturales.