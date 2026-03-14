Costa Rica

19 víctimas en las sombras: El Psicópata que nunca reveló su identidad y burló a la justicia de Costa Rica

A 40 años de la Masacre de Alajuelita, recordamos la década de terror en el ‘Triángulo de la Muerte’ y las teorías sobre el asesino táctico que jamás pudo ser llevado ante los tribunales

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Agentes del OIJ y personal
Agentes del OIJ y personal forense trasladan un cuerpo hallado en una zona boscosa, durante la investigación de uno de los crímenes atribuidos al “Psicópata” en Costa Rica (Foto cortesía The Costa Rica Star).

Costa Rica mantiene una de sus heridas judiciales más profundas sin cicatrizar: el asesino serial conocido como “El Psicópata” cometió 19 homicidios entre 1986 y 1996 y jamás fue identificado ni capturado. En una nación que se enorgullece de su paz, la serie de crímenes atribuidos a este individuo desafió la capacidad de respuesta de las autoridades y sembró temor en regiones enteras, de acuerdo con reportes de La Nación y reconstrucciones de El País.

El expediente señala que el “Psicópata” delimitó su zona de ataque en el llamado “Triángulo de la Muerte”, abarcando los cantones de Curridabat, La Unión de Cartago y Desamparados. Durante una década, estos sectores, compuestos en ese entonces por cafetales, senderos y urbanizaciones en expansión, se transformaron en escenarios de ejecuciones planificadas.

El uso de un subfusil M-3 calibre .45, conocido como “engrasadora”, se volvió la marca letal que unía cada escena, una característica que llevó a la prensa local a especular sobre el perfil militar del asesino.

Retrato hablado del “Psicópata”, el
Retrato hablado del “Psicópata”, el asesino serial que aterrorizó Costa Rica entre 1986 y 1996, cuya identidad nunca fue revelada (Foto cortesía Historia de Costa Rica).

Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaron que los ataques no respondían a impulsos económicos ni pasionales. El responsable emboscaba parejas, ejecutaba primero al hombre y después sometía a la mujer, practicando mutilaciones post-mortem y posicionando los cuerpos con un patrón ritual. “Se trataba de un depredador que buscaba el control absoluto”, relató un exinvestigador de la causa en declaraciones recogidas por El País.

Además, el patrón de violencia sexual, sumado al conocimiento del terreno y la pericia con armamento, sostuvo durante años la hipótesis de que el responsable tenía formación militar o policial.

La Masacre de la Cruz de Alajuelita y las teorías sobre la identidad del “Psicópata”

Marzo de 1987 marcó el episodio más violento: siete mujeres y niñas de una misma familia fueron asesinadas en la “Masacre de la Cruz de Alajuelita”, mientras regresaban de una vigilia religiosa en el cerro de San Miguel.

El crimen, ampliamente cubierto por La Nación, desestabilizó a la opinión pública y generó una presión inédita sobre el OIJ. Dos hombres conocidos como “Cale” y “Tures” fueron arrestados y condenados, pero años después se comprobó su inocencia. “Las pruebas habían sido manipuladas”, reconoció un magistrado. El error judicial permitió que el verdadero asesino continuara libre.

Este caso se remonta al
Este caso se remonta al domingo 06 de abril de 1986 en la comunidad de Alajuelita, cuando lo que transcurría como un hecho de fe y devoción, terminó convirtiéndose en algo atroz y trágico para el pueblo costarricense (Foto cortesía poder judicial).

Las principales hipótesis sobre la identidad del “Psicópata” y el cierre legal del caso

Durante los años siguientes, las autoridades elaboraron tres teorías principales en torno a la identidad del “Psicópata”.

Una de ellas señalaba a un exguerrillero centroamericano, dada la destreza con la “engrasadora” y la capacidad de desplazarse sin dejar rastro. Otra apuntaba hacia un miembro infiltrado de las fuerzas de seguridad, capaz de anticipar los operativos y conocer los puntos ciegos de la vigilancia.

Finalmente, el expediente señala a un sospechoso apodado “Nirvana”, de apellido Gutiérrez, quien murió en circunstancias no esclarecidas. Tras su fallecimiento, los asesinatos atribuidos al “Psicópata” cesaron de manera abrupta.

El último homicidio relacionado con este caso ocurrió en 1996. Después de más de una década sin avances y ante la imposibilidad de imputar formalmente a ningún sospechoso, el caso prescribió legalmente. Esto implica que, aunque el responsable se presentara hoy y confesara los crímenes, el sistema judicial de Costa Rica no podría sancionarlo. "El tiempo le otorgó un indulto que la justicia no pudo evitar”, concluyó un informe del OIJ difundido por El País.

Entre 1986 y 1996, una serie de brutales asesinatos aterrorizó a Costa Rica. Un asesino en serie, apodado "El Psicópata", evadió a la justicia, dejando un rastro de miedo y un misterio que perdura hasta hoy. Este documental explora uno de los casos criminales más impactantes y sin resolver de la historia del país.

La huella del “Psicópata” permanece. El OIJ profesionalizó sus unidades de análisis de conducta y balística tras el impacto del caso, y la cultura popular costarricense ha incorporado la historia a través de libros como Cruz de Alajuelita de Mariano Varela, documentales y podcasts. “

El expediente se volvió un símbolo de la fragilidad judicial frente a un criminal metódico”, señala la obra de Varela. El recuerdo de las víctimas y el temor que provocó este asesino mantienen el caso vigente en la memoria colectiva, mientras la identidad del hombre detrás de la “engrasadora” sigue sin respuesta.

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