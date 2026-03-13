Costa Rica

Costa Rica deportó a 33 extranjeros que cumplieron condenas por delitos como narcotráfico, secuestro y abuso sexual

La Policía Profesional de Migración ejecutó la primera deportación masiva por vía aérea hacia Panamá, Colombia y Ecuador

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La Policía Profesional de Migración
La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó la primera deportación masiva aérea de extranjeros que cumplieron condenas por distintos delitos en el país. Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este viernes la primera deportación masiva por vía aérea de personas extranjeras en condición migratoria irregular. Un total de 33 personas, 31 hombres y dos mujeres, fueron expulsadas del país desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte de un operativo coordinado para trasladar a los detenidos hacia sus países de origen tras cumplir condenas por distintos delitos.

El procedimiento se realizó mediante un vuelo chárter que partió desde San José con una ruta que incluye escalas en Panamá, Colombia y Ecuador. De acuerdo con las autoridades migratorias, las personas deportadas habían sido condenadas en territorio costarricense por delitos graves, entre ellos secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, entre otros.

Según la información oficial, el primer tramo del vuelo cubrió la ruta San José–Panamá, donde descendió un grupo de extranjeros provenientes de diferentes nacionalidades. Entre ellos se encontraban personas originarias de Panamá, India, China, Sudáfrica, Jamaica, México, El Salvador y Honduras.

Una vez en territorio panameño, estas personas serán trasladadas en vuelos comerciales hacia sus respectivos países de origen, donde continuarán bajo los procedimientos migratorios correspondientes según la legislación de cada nación.

Un total de 33 personas
Un total de 33 personas fueron expulsadas de Costa Rica desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mediante un vuelo chárter coordinado por las autoridades migratorias. Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

Posteriormente, el avión continuó su recorrido hacia Colombia, donde las autoridades costarricenses entregaron a 14 ciudadanos colombianos a las autoridades de ese país. Estos individuos habían cumplido sentencias en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos y tentativa de robo y robo agravado.

El último punto del itinerario fue Ecuador, donde se concretó la entrega de tres hombres de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con las autoridades migratorias, estas personas habían sido condenadas en Costa Rica por transporte de droga y tráfico internacional de drogas, delitos vinculados al crimen organizado.

Las deportaciones se realizaron después de que los extranjeros cumplieran sus condenas en el sistema penitenciario costarricense, tras lo cual se activaron los procedimientos administrativos para su expulsión del país.

De acuerdo con las autoridades, este operativo forma parte de una estrategia para fortalecer los controles migratorios y garantizar que las personas extranjeras que hayan cometido delitos en Costa Rica sean devueltas a sus países una vez finalizado el cumplimiento de sus penas.

Los extranjeros deportados habían sido
Los extranjeros deportados habían sido condenados en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, secuestro extorsivo, abuso sexual contra menores y minería ilegal. Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

El proceso de deportación se ejecutó bajo lo establecido en el artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería, normativa que regula los procedimientos para expulsar del país a personas extranjeras que se encuentran en condición migratoria irregular o que han sido condenadas por delitos en territorio nacional.

Las autoridades destacaron que el operativo fue posible gracias al apoyo logístico, asesoría técnica y recursos brindados por el Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió coordinar el traslado aéreo y la articulación con las autoridades de los países receptores.

Este tipo de vuelos chárter representa una herramienta utilizada por las autoridades migratorias para agilizar procesos de repatriación o deportación, especialmente cuando se trata de grupos numerosos de personas con diferentes nacionalidades.

Además, facilita la coordinación con gobiernos extranjeros para garantizar la recepción de los ciudadanos deportados y cumplir con los protocolos internacionales de seguridad y migración.

El operativo de deportación se
El operativo de deportación se realizó con apoyo logístico del gobierno de Estados Unidos y en cumplimiento de la Ley General de Migración y Extranjería. Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

Las autoridades costarricenses también señalaron que estos procedimientos buscan reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria, especialmente en casos que involucran a personas extranjeras que han participado en actividades delictivas dentro del país.

La operación marca un precedente en la política migratoria reciente de Costa Rica, al tratarse de la primera deportación masiva realizada por vía aérea con un itinerario regional coordinado para la entrega de personas deportadas a diferentes países.

Según indicaron las autoridades, este tipo de operativos podrían repetirse en el futuro dependiendo de las necesidades del sistema migratorio y de seguridad, así como del número de personas extranjereras que finalicen sus condenas en el país y deban ser devueltas a sus lugares de origen conforme a la ley.

Mientras tanto, la Policía Profesional de Migración de Costa Rica mantiene coordinación con autoridades internacionales para continuar ejecutando procesos de deportación cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación vigente y de los acuerdos de cooperación entre países.

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