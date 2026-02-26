Costa Rica

Diputadas presentan recurso de amparo ante la Sala Constitucional por recortes automatizados a personas con discapacidad en Costa Rica

Las legisladoras solicitaron la suspensión inmediata de limitaciones presupuestarias que han reducido apoyos para asistencia personal y alquiler en sectores vulnerables, alegando posibles violaciones a derechos fundamentales en Costa Rica

Guardar
Las legisladoras advierten sobre riesgo
Las legisladoras advierten sobre riesgo de retroceso en derechos de personas con discapacidad por recortes automatizados.

Un grupo de diputadas presentó un recurso de amparo para frenar la aplicación de recortes automáticos que eliminan o disminuyen horas de asistencia personal y subsidios de vivienda previamente otorgados a personas con discapacidad en Costa Rica. La acción solicita la suspensión inmediata de las medidas mientras la Sala Constitucional resuelve si los nuevos topes presupuestarios y la reducción de ayudas violan derechos fundamentales y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Entre los datos más relevantes que figuran en la documentación oficial, las afectadas reportaron que en ciertos casos, personas con discapacidad severa pasaron de más de 100 horas mensuales a un recorte total de horas de asistencia. El límite fijado para el subsidio de alquiler es ahora de ₡60.000, una cifra que, de acuerdo con el contenido del recurso, resulta insuficiente para garantizar condiciones dignas de vida independiente.

La presentación fue realizada por las diputadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El recurso tramita bajo el expediente 26-0067761-007-CO y cuestiona resoluciones administrativas originadas entre finales de 2025 y enero de 2026. Estas resoluciones, emitidas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), habrían reducido o eliminado apoyos sociales considerados esenciales para garantizar la autonomía diaria, como asistencia personal y subsidios para vivienda.

El recurso interpuesto por legisladoras
El recurso interpuesto por legisladoras ante la Sala Constitucional demanda la suspensión de recortes automatizados que han afectado apoyos sociales, indicando falta de análisis específico y posibles impactos en la vida independiente de los beneficiarios. Fuente: Sala Constitucional

El reclamo legal advierte que el nuevo esquema de recortes responde casi exclusivamente a procesos automatizados definidos por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), sin valoración técnica presencial ni actualización de los datos socioeconómicos, como denunció el Movimiento de Personas con Discapacidad. Los datos desactualizados o incorrectos, según el recurso, han afectado a decenas de beneficiarios, quienes recibieron notificaciones de reducción o eliminación de apoyos sin justificación individual.

Katherine Moreira, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, aseguró que la medida no puede entenderse como un simple ajuste técnico. “Estamos frente a una regresión en derechos humanos que coloca a personas con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado no puede, bajo ninguna excusa presupuestaria, retroceder en garantías que ya habían sido consolidadas”, afirmó Moreira.

El recurso también subraya que, bajo el argumento oficial de “corresponsabilidad familiar”, el Estado ha transferido su obligación hacia los núcleos familiares de las personas afectadas, generando mayor riesgo de exclusión social y dependencia.

La petición formal, encabezada por
La petición formal, encabezada por la diputada Katherine Moreira, exige que los apoyos se mantengan y que se revisen los algoritmos que han favorecido recortes sin evaluación presencial adecuada. Fuente: Redes sociales Katherine Moreira

Las congresistas enfatizaron que el nuevo tope de subsidio para alquiler no cubre los costos reales del mercado, lo que en la práctica empuja a las personas con discapacidad al hacinamiento o a estructuras de cuidado colectivo. Según las firmantes, estas medidas contradicen estándares nacionales e internacionales sobre derechos para una vida independiente.

En el recurso presentado, las diputadas pidieron a la Sala Constitucional dictar medidas cautelares para que los recortes sean suspendidos de manera inmediata y se mantengan tanto los montos de subsidio como las horas de asistencia durante todo 2025. También solicitaron ordenar al IMAS y a SINIRUBE abstenerse de aplicar automáticamente sus algoritmos hasta que se depuren y actualicen las bases de datos y se asegure una valoración técnica individualizada por cada caso.

“Confiamos en que la Sala Constitucional restablecerá el equilibrio y reafirmará que Costa Rica no puede retroceder en la protección de las personas con discapacidad. La dignidad humana no está sujeta a recortes”, sostuvo Moreira.

Temas Relacionados

Sala ConstitucionalAsamblea LegislativaIMASCONAPDISPersonas con discapacidadrecurso de amparo

Últimas Noticias

La sorpresa detrás de la puerta: Ricardo Arjona sorprende a dos salvadoreñas y las invita a su concierto

Lo que parecía un día de trabajo normal para empleadas de limpieza salvadoreñas en un exclusivo hotel de Estados Unidos se transformó en una anécdota de por vida

La sorpresa detrás de la

Más de 80 personas atropelladas en El Salvador, han perdido la vida en 2026

El registro nacional indica un incremento de incidentes y víctimas, resultado de factores como la distracción al volante y la invasión de carril, según reportes recientes del observatorio vial

Más de 80 personas atropelladas

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica contará con 150 millones de dólares del BCIE

La operación crediticia aprobada busca reducir el porcentaje de unidades fuera de servicio, elevar la eficiencia policial y favorecer la protección de la población ante el incremento de actos delictivos y hechos violentos registrados en los últimos años

El Ministerio de Seguridad Pública

La policía detiene a un sospechoso de parricidio vinculado a conflicto de herencia en zona 6 de Mixco, Guatemala

Las autoridades incautaron evidencia relevante durante el allanamiento, incluyendo bienes inmuebles y celulares, mientras el principal investigado enfrenta cargos relacionados con la apropiación de fondos producto de negocios inmobiliarios recientes

La policía detiene a un

Fiscalía pide condena para 16 acusados en caso Odebrecht

Entre los señalados figuran figuras políticas de alto perfil, mientras se mantienen solicitudes de comiso de cuentas y bienes en varios países

Fiscalía pide condena para 16

TECNO

Cómo descargar Magis TV o

Cómo descargar Magis TV o XUPER TV en el televisor: una pregunta que puede poner en riesgo tu privacidad

Todo lo que debes saber del fenómeno ‘therian’: su origen, vestimenta y en qué espacios se reúnen

El 58% de los padres en Estados Unidos está en contra de que sus hijos busquen apoyo emocional en la IA

Adiós a la nube: Microsoft permite usar su IA y Office sin internet para evitar filtraciones

Códigos de Free Fire para hoy jueves 26 de febrero de 2026: cómo reclamar recompensas

ENTRETENIMIENTO

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa lucha con los fibromas uterinos: “Me encontraron más de 50”

La muerte de Katherine Short conmociona tras revelarse su vínculo con Nick Reiner

Crispin Glover, actor de "Volver al futuro", enfrenta una demanda por agresión y fraude

Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

El thriller conspirativo de Paradise se reinventa, de la soledad del refugio al caos exterior: alianzas, secretos y una protagonista inesperada

MUNDO

El portaaviones estadounidense Gerald Ford

El portaaviones estadounidense Gerald Ford abandonó Grecia y puso rumbo a la costa de Israel

Xi Jinping continúa su purga militar: el régimen chino expulsa a nueve oficiales de alto rango del Ejército

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de soldados mientras EEUU sigue intentando avances en las negociaciones

El jefe del OIEA advirtió sobre la incertidumbre nuclear en Irán

Castillo de Petrelë: del refugio de héroes en la Edad Media al destino favorito de Albania