Costa Rica

Comuna de Costa Rica desmiente permiso para actividad de Therians en parque público

Un evento inexistente desató comentarios y dudas en Santa Ana. Voceros de la municipalidad detectaron la desinformación y salieron al cruce. El impacto de los mensajes virales sigue generando debate

Guardar
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Municipalidad de Santa Ana negó que el evento titulado Therians previsto para el parque municipal cuente con autorización oficial. A través de sus redes sociales, la municipalidad mostró el anuncio original al advertir que no ha dado aval al desarrollo de esa actividad.

Especialistas en comunicación digital aconsejaron a la población verificar la fuente antes de aceptar como auténticas este tipo de convocatorias, especialmente cuando se promueven en redes sociales para espacios públicos.

Según expertos, las imágenes relacionadas con el evento podrían haber sido elaboradas como contenido falso o con fines humorísticos y, con frecuencia, se replican adaptando las ubicaciones para provocar interacción y confusión entre los usuarios.

Además, una tienda costarricense dedicada a productos para mascotas instaló un letrero prohibiendo la entrada a “therians” tras recibir preguntas sobre este fenómeno. La decisión fue tomada por Bryan González, propietario de Perro Caffé, quien colocó el aviso en sus locales luego de recibir numerosas consultas, lo que provocó comentarios y reacciones en las redes sociales de la tienda.

Mensajes engañosos pusieron a la
Mensajes engañosos pusieron a la comunidad en guardia. Consejos de especialistas insisten en la importancia de distinguir entre publicaciones legítimas y bromas virales que circulan en espacios digitales (Foto cortesía Comunidad de Santa Ana)

En días recientes, videos de personas desplazándose en cuatro extremidades y usando máscaras y accesorios con características animales circulan en redes sociales, lo que motivó el interés y las consultas a Perro Caffé. González explicó: “Hemos recibido varios mensajes que si vendemos productos para therians, desde ya nos estamos anticipando”.

El mensaje No se permite el ingreso de Therians quedó exhibido en las instalaciones de la tienda, lo que generó debate entre clientes y usuarios en plataformas digitales.

Sobre la tendencia

El auge del fenómeno therian en redes sociales genera inquietud entre especialistas, quienes advierten que la manifestación va más allá de simples disfraces o expresiones juveniles. Según el psiquiatra y psicoanalista infantojuvenil Francisco Guerrini, esta tendencia puede ser un reflejo de sufrimiento emocional y déficits de contención, especialmente cuando involucra conductas extremas o genera malestar dentro del núcleo familiar.

Guerrini advierte que el uso excesivo de tecnologías y redes sociales puede tener consecuencias neurobiológicas en los jóvenes: “El pensamiento crítico caduca por el uso excesivo de redes. El problema central de la familia hoy es que están scrolleando todo el día. Esto tiene impacto en lo neurobiológico: se reduce la corteza frontal, caducan de pensamiento crítico y no pueden concentrarse ni estudiar después”, sostuvo en diálogo con LN+.

Una persona caracterizada como cocodrilo
Una persona caracterizada como cocodrilo fue captada en Navojoa, Sonora, generando conversación en redes sociales al identificarse como therian.

Además, el especialista indica que la situación se vuelve preocupante cuando las manifestaciones superan lo lúdico: “Si una persona se disfraza y muerde a otra persona, ya estamos hablando de un cuadro psicótico”, señaló, y agregó que deben encenderse señales de alarma ante comportamientos agresivos o deterioro en la convivencia. Estas conductas pueden estar bordeando cuadros patológicos.

Guerrini destaca la importancia de observar el contexto familiar en estos casos. Detalla que, en su práctica profesional, lo primero es analizar la dinámica interna: “Tengo una serie de entrevistas largas con el padre para ver qué pasó en esa familia”, manifiesta.

Plantea que el desdibujamiento de las figuras de referencia en el hogar es motivo de preocupación: “La figura central del padre no está ocupando el lugar ideal de identificación”, remarca Guerrini. La ausencia de modelos adultos sólidos lleva a los adolescentes a buscar referentes fuera del ámbito familiar.

Para Guerrini, no todo es preocupante en el fenómeno therian. Reconoce que existe una dimensión lúdica que es válida como parte de la exploración adolescente. No obstante, precisa que hay límites y que las alertas deben activarse cuando las conductas generan sufrimiento en el joven o en su entorno.

Temas Relacionados

Municipalidad de Santa AnaSanta AnaRedes SocialesComunicación DigitalContenido FalsoVerificación de Información

Últimas Noticias

Anteproyecto de ley plantea reconocer legalmente el Servicio de Facilitadores Judiciales en El Salvador

La nueva iniciativa presentada por autoridades judiciales ante la Asamblea Legislativa busca establecer parámetros jurídicos claros para quienes intervienen en la mediación y promoción de la paz social en comunidades del país

Anteproyecto de ley plantea reconocer

El milagro de Destina Dosiere en Los Planes de Gualaca en Panamá: “Todo indicaba que nunca volvería a caminar”

La migrante haitiana sobrevivió a uno de los peores accidentes en la historia reciente del país. Su experiencia revela angustias, incertidumbres y el valor de aferrarse a la esperanza en medio de la adversidad

El milagro de Destina Dosiere

Inseguridad alimentaria en Honduras podría afectar a 2.2 millones de personas en 2026 ante sequías y alza de alimentos

El país enfrenta ese riesgo por la combinación de pobreza, fenómenos climáticos extremos y una respuesta institucional que requiere mayor articulación y visión de largo plazo.

Inseguridad alimentaria en Honduras podría

Domingo de los Santos, el dominicano que ascendió en la Policía de Nueva Jersey: liderazgo y el reto de proteger rutas clave

Una designación inédita sitúa a un hispano al frente de la mayor división policial estatal. Una trayectoria marcada por el esfuerzo, la integración cultural y desafíos de seguridad sin precedentes

Domingo de los Santos, el

El Salvador conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger con llamados a la inclusión

Las normas sociales y el exceso de estímulos dificultan la adaptación plena para niños, jóvenes y adultos con este diagnóstico, quienes cuentan con habilidades particulares y requieren apoyos continuos desde el entorno familiar y comunitario

El Salvador conmemora el Día

TECNO

Agrifoodtech: la revolución tecnológica que

Agrifoodtech: la revolución tecnológica que transforma cómo producimos y consumimos alimentos

Robots humanoides sorprenden con saltos acrobáticos y kung fu sincronizado

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

“Mienten sobre su edad”: La polémica respuesta de Mark Zuckerberg ante el juicio por la adicción infantil a las redes

Por qué la soberanía en inteligencia artificial impulsa un debate sobre autonomía y cooperación

ENTRETENIMIENTO

De The Mandalorian al ring:

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer

MUNDO

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania