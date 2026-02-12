Costa Rica

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reducirá tamaño de los grupos escolares debido a baja en la natalidad y matrícula

Nuevas disposiciones permitirán la reorganización de grupos escolares y la reubicación de docentes, manteniendo los empleos y adaptándose a la disminución de estudiantes en las distintas regiones del país

Guardar
La modificación en el sistema
La modificación en el sistema de aulas aplicará para niveles de preescolar, primaria y secundaria, como respuesta a la baja en la natalidad y la matrícula reportada en los últimos años. Fuente: MEP

El Ministerio de Educación Pública anunció que a partir del curso lectivo 2026 se reducirá la cantidad de estudiantes por grupo en preescolar, primaria y secundaria, una medida motivada por la baja tasa de natalidad, el cierre progresivo de centros y la caída de la matrícula en los últimos años. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citadas por la cartera, la tasa bruta de natalidad proyectada para 2026 será de 9,48 nacimientos por cada mil habitantes, frente a los 11,55 de 2020.

Sólo en 2025, se reportaron 13 cierres de centros educativos por la disminución de alumnos, mientras que en 2023 y 2024 la cifra fue de 11 y 12, respectivamente. Según los datos oficiales presentados por el ministro Leonardo Sánchez, en la última década el promedio ha sido de 10 cierres anuales, concentrados principalmente en escuelas unidocentes.

En este contexto, la decisión de reducir el tamaño de los grupos, que no se implementaba desde 2017, busca adaptar el sistema a la realidad demográfica sin afectar las plazas docentes.“No vamos a despedir docentes por la disminución en la matrícula. Cuando hay menos estudiantes hacemos grupos más pequeños y cuando hay algún centro educativo que ya no tiene matrícula suficiente reubicamos al docente para fortalecer otros centros educativos u otras secciones”, afirmó Sánchez a través de redes sociales institucionales. Añadió que dio la instrucción de no eliminar ningún código de centro hasta confirmar la matrícula real al cierre de abril 2026, y de aplicar los nuevos rangos sólo de acuerdo con esa información.

La directriz garantizará que todo
La directriz garantizará que todo el personal sea reubicado en caso de cierres o bajas de matrícula, priorizando la cobertura y la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Fuente: MEP

Los ajustes en los grupos serán específicos: en preescolar pasarán de 25 a 18 estudiantes; en primaria, de 35 a 25; y en secundaria, de 40 a 25. Según precisó el MEP, esta reducción responde también a la necesidad de brindar mayor atención a la diversidad: “Este cambio ayuda muchísimo cuando en el aula hay estudiantes en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales; con grupos más pequeños el docente puede acompañar mejor sin descuidar al resto del grupo”, destacó Sánchez.

Durante el periodo 2021-2025, la matrícula en los centros educativos adscritos al MEP se redujo de 1,080,041 estudiantes en 2021 a 946,023 en 2025, una diferencia de más de 134 mil estudiantes. La proyección institucional para 2026, no obstante, estima una matrícula de 1,088,959 estudiantes, según los datos presentados al cierre de la semana anterior.

El Ministerio argumentó que la evidencia pedagógica y la investigación neurocientífica sustentan la medida. El ministro sostuvo: “El aprendizaje mejora cuando el docente puede conocer mejor a cada estudiante, dar retroalimentación oportuna y generar un vínculo más cercano en el aula. Con grupos más pequeños el cerebro aprende mejor, hay menos sobrecarga, más atención, más motivación y mejores aprendizajes”.

La decisión se fundamenta en
La decisión se fundamenta en proyecciones demográficas y evidencia científica que respaldan el vínculo entre menor número de alumnos por docente y mejores resultados académicos. Fuente: MEP

Así, el MEP se alinea con la tendencia de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde hace tiempo favorecen aulas de menor tamaño para fortalecer la calidad educativa.

Sánchez adelantó que, antes del inicio del curso lectivo 2026, se anunciarán nuevas medidas tendientes a mejorar tanto la educación como las condiciones de los centros. En cuanto a la operatividad de los cambios, se espera que la resolución con las nuevas cifras de matrícula quede en firme en el transcurso de esta semana.

Temas Relacionados

Ministerio de Educación Públicagrupos escolarescurso lectivo 2026baja natalidadmatrícula

Últimas Noticias

Diputados aprueban la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR en El Salvador

A través de este instituto, el gobierno salvadoreño pretende formar fiscales en criminología, ciencias jurídicas, investigación criminal, administración de la justicia y ciencias forenses.

Diputados aprueban la creación del

Médicos suecos y españoles realizan más de 250 cirugías oftalmológicas en El Salvador

Un equipo internacional de especialistas operó a centenares de personas en hospitales públicos y comunidades, brindando acceso a procedimientos de alta complejidad para tratar cataratas, estrabismo y pterigión

Médicos suecos y españoles realizan

La República Dominicana lidera crecimiento económico regional según proyecciones de Harvard

El estudio más reciente de la universidad estadounidense posiciona a la nación caribeña como la única de América Latina y el Caribe entre los 20 principales países con mayor avance en producto interno bruto per cápita de la próxima década

La República Dominicana lidera crecimiento

El bypass de Apopa buscará descongestionar la Troncal del Norte y la Panamericana en El Salvador

La obra enlazará diferentes carreteras a través de un corredor estratégico de casi cinco kilómetros, previendo dos tramos constructivos y la participación de múltiples empresas en el proceso de contratación pública

El bypass de Apopa buscará

El Cuerpo de Bomberos y socorristas refuerzan operativo ante incendio en una residencial de San Salvador

Las autoridades informaron que al menos dos viviendas han resultado afectadas por el fuego, la tarde de este miércoles. Socorristas y bomberos atendieron la emergencia

El Cuerpo de Bomberos y

TECNO

OpenAI disuelve el equipo que

OpenAI disuelve el equipo que velaba por la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial

La Universidad de Oxford revela los riesgos de usar ChatGPT y otras IA para buscar ayuda médica

Revolución en la agricultura: así es el perro robot que usa la IA para monitorear cultivos

El efecto Wrapped dispara a Spotify: 751 millones de usuarios activos al mes

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

ENTRETENIMIENTO

James Hetfield reveló qué canciones

James Hetfield reveló qué canciones de Metallica aún son un reto sobre el escenario

La última publicación de James Van Der Beek en Instagram antes de fallecer a causa de cáncer

Dónde ver ‘Dawson’s Creek’ y otras series icónicas de James Van Der Beek

“Arnold suele llamarles aparte antes del postre para enseñarles algún truco nuevo”, relató Chris Pratt sobre el abuelo Schwarzenegger

El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

MUNDO

La Unión Europea debatió nuevas

La Unión Europea debatió nuevas formas de apoyo militar y financiero a Ucrania y la estrategia de seguridad futura

La OTAN unifica su estrategia en el Ártico con una misión militar permanente tras la crisis por Groenlandia

Zelensky anunció una tercera ronda de negociaciones en Miami mientras Rusia mantiene el silencio

Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejan víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego