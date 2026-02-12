Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reducirá tamaño de los grupos escolares debido a baja en la natalidad y matrícula

La modificación en el sistema de aulas aplicará para niveles de preescolar, primaria y secundaria, como respuesta a la baja en la natalidad y la matrícula reportada en los últimos años. Fuente: MEP

El Ministerio de Educación Pública anunció que a partir del curso lectivo 2026 se reducirá la cantidad de estudiantes por grupo en preescolar, primaria y secundaria, una medida motivada por la baja tasa de natalidad, el cierre progresivo de centros y la caída de la matrícula en los últimos años. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citadas por la cartera, la tasa bruta de natalidad proyectada para 2026 será de 9,48 nacimientos por cada mil habitantes, frente a los 11,55 de 2020.

Sólo en 2025, se reportaron 13 cierres de centros educativos por la disminución de alumnos, mientras que en 2023 y 2024 la cifra fue de 11 y 12, respectivamente. Según los datos oficiales presentados por el ministro Leonardo Sánchez, en la última década el promedio ha sido de 10 cierres anuales, concentrados principalmente en escuelas unidocentes.

En este contexto, la decisión de reducir el tamaño de los grupos, que no se implementaba desde 2017, busca adaptar el sistema a la realidad demográfica sin afectar las plazas docentes.“No vamos a despedir docentes por la disminución en la matrícula. Cuando hay menos estudiantes hacemos grupos más pequeños y cuando hay algún centro educativo que ya no tiene matrícula suficiente reubicamos al docente para fortalecer otros centros educativos u otras secciones”, afirmó Sánchez a través de redes sociales institucionales. Añadió que dio la instrucción de no eliminar ningún código de centro hasta confirmar la matrícula real al cierre de abril 2026, y de aplicar los nuevos rangos sólo de acuerdo con esa información.

La directriz garantizará que todo el personal sea reubicado en caso de cierres o bajas de matrícula, priorizando la cobertura y la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Fuente: MEP

Los ajustes en los grupos serán específicos: en preescolar pasarán de 25 a 18 estudiantes; en primaria, de 35 a 25; y en secundaria, de 40 a 25. Según precisó el MEP, esta reducción responde también a la necesidad de brindar mayor atención a la diversidad: “Este cambio ayuda muchísimo cuando en el aula hay estudiantes en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales; con grupos más pequeños el docente puede acompañar mejor sin descuidar al resto del grupo”, destacó Sánchez.

Durante el periodo 2021-2025, la matrícula en los centros educativos adscritos al MEP se redujo de 1,080,041 estudiantes en 2021 a 946,023 en 2025, una diferencia de más de 134 mil estudiantes. La proyección institucional para 2026, no obstante, estima una matrícula de 1,088,959 estudiantes, según los datos presentados al cierre de la semana anterior.

El Ministerio argumentó que la evidencia pedagógica y la investigación neurocientífica sustentan la medida. El ministro sostuvo: “El aprendizaje mejora cuando el docente puede conocer mejor a cada estudiante, dar retroalimentación oportuna y generar un vínculo más cercano en el aula. Con grupos más pequeños el cerebro aprende mejor, hay menos sobrecarga, más atención, más motivación y mejores aprendizajes”.

La decisión se fundamenta en proyecciones demográficas y evidencia científica que respaldan el vínculo entre menor número de alumnos por docente y mejores resultados académicos. Fuente: MEP

Así, el MEP se alinea con la tendencia de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde hace tiempo favorecen aulas de menor tamaño para fortalecer la calidad educativa.

Sánchez adelantó que, antes del inicio del curso lectivo 2026, se anunciarán nuevas medidas tendientes a mejorar tanto la educación como las condiciones de los centros. En cuanto a la operatividad de los cambios, se espera que la resolución con las nuevas cifras de matrícula quede en firme en el transcurso de esta semana.