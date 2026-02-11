Costa Rica

Extraditable costarricense Celso Gamboa se despedirá este miércoles de sus hijos antes de ser enviado a Estados Unidos

La medida responde a reiteradas solicitudes de Gamboa, quien alegó no haber tenido oportunidad de compartir tiempo de manera presencial con su familia durante la detención

Guardar
La reunión fue autorizada tras
La reunión fue autorizada tras la confirmación de extradición, estableciendo un período limitado y condiciones estrictas para asegurar la privacidad de los participantes. Fuente: CR Hoy

El exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, se despedirá este 11 de febrero de sus hijos en los tribunales de San José, antes de su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere bajo sospecha de tráfico internacional de drogas.

El Poder Judicial costarricense, al ratificar la extradición, ordenó conceder a Gamboa un espacio para reunirse en privado con sus hijos menores, una medida que responde a meses de reclamos del exfuncionario, quien alegó en varias audiencias no haber podido verlos desde su detención en junio de 2023.

Terminado este trámite, Gamboa quedará a la espera de la documentación final de las autoridades estadounidenses, el paso previo a ser enviado en una aeronave dispuesta desde el país norteamericano, aunque la fecha exacta de su traslado aún no ha sido comunicada.

El Tribunal Penal de San José coordinó este encuentro, autorizando un período de entre 45 minutos y una hora para que Gamboa compartiera con los menores.

La reunión se lleva a cabo en una sala del I Circuito Judicial de San José, con estrictas medidas de seguridad y privacidad. De acuerdo con la resolución judicial, solo pueden estar presentes las madres de los menores junto a Gamboa, garantizando confidencialidad en este acto.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó el 3 de febrero la extradición tanto de Gamboa como de Edwin López, alias Pecho de Rata. La decisión siguió a la resolución de cinco recursos de apelación presentados contra la sentencia ordenando la extradición, después de que ambos permanecieran detenidos en el módulo de máxima seguridad de la cárcel conocida como La Reforma.

En la comunicación oficial del Poder Judicial se dispuso: “Asimismo, el Tribunal ordenó al órgano de instancia que facilite un espacio en los tribunales, con las medidas de seguridad y privacidad que correspondan, para que las personas a entregar puedan despedirse de sus hijos e hijas menores de edad que, por esta razón, no han tenido acceso al centro penitenciario en que están recluidos”. Con esta instrucción, el tribunal reconoció el impacto familiar de la extradición, concediendo una despedida que hasta ahora había sido denegada.

El encuentro, coordinado por las
El encuentro, coordinado por las autoridades, incluyó únicamente a las madres y garantizó la confidencialidad, marcando la última posibilidad de contacto antes del traslado internacional. Fuente: Semanario Universidad

Durante el semestre posterior a su captura, Gamboa se quejó repetidamente en distintos tribunales de la prohibición de visitas familiares en La Reforma.

En ese período, se encontraba en detención provisional por la solicitud de extradición, además de enfrentar otros procesos penales en Costa Rica. Las autoridades nacionales están a la espera de la documentación definitiva de Estados Unidos para proceder con el traslado.

Gamboa es padre de un adolescente y de un niño de nueve años, ambos impedidos durante meses de ingresar al centro penitenciario. Esta audiencia privada representa la última posibilidad de compartir con ellos en territorio costarricense, justo antes de enfrentar un proceso judicial en Texas, donde una corte lo requiere por los presuntos delitos.

Temas Relacionados

extraditableCelso GamboaHijosEstados Unidos

Últimas Noticias

Gobierno salvadoreño y HE Space Children’s Foundation firman alianza para proteger ecosistemas marino-costeros

Un acuerdo histórico reúne al Ministerio de Medio Ambiente, la Cancillería y HE Space Children’s Foundation para fortalecer la conservación de los ecosistemas costeros. El convenio prioriza la formación ambiental y el trabajo comunitario con énfasis en la niñez

Gobierno salvadoreño y HE Space

El Salvador se blinda para el Ironman 70.3: operativos de seguridad, cambios en el transporte público y cierres de calle

Con más de 3,000 efectivos de seguridad y el uso estratégico de una aplicación de geolocalización para gestionar el tráfico, el país debuta como sede de la prestigiosa prueba de triatlón que transformará la movilidad en la capital este domingo

El Salvador se blinda para

El Consejo Permanente de la OEA advierte sobre riesgos a la democracia en Guatemala

La sesión celebrada este miércoles en la sede del organismo abordó las preocupaciones surgidas tras recientes incidentes electorales, destacando la importancia de proteger la institucionalidad y la legalidad ante denuncias de interferencias en los procesos judiciales

El Consejo Permanente de la

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

La transacción incluyó recompra de bonos y nuevas emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, en medio de un saldo total que supera los $59 mil millones

Panamá vuelve a los mercados

República Dominicana iniciará la expedición del pasaporte electrónico con más de 3,200 solicitudes

El nuevo documento incorpora tecnología avanzada y prestaciones ampliadas, respondiendo a una demanda significativa y marcando un avance en la modernización de los servicios ciudadanos en el país caribeño

República Dominicana iniciará la expedición

TECNO

Se acerca el fin de

Se acerca el fin de los celulares: las smart glasses los reemplazarán y solo con IA

La actualización de LG que pone fin a la compleja instalación de sistemas de audio en Smart TV

Nuestros hijos están en riesgo: aplicaciones de IA para crear desnudos son promocionadas en Facebook

El truco para convertir un viejo televisor en un Smart TV a través del puerto HDMI

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

ENTRETENIMIENTO

Así fue el mensaje de

Así fue el mensaje de Shia LaBeouf tras salir de prisión

El cine y el público despiden a Tom Noonan, actor de “RoboCop 2”: “Un villano perfecto”

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

La exesposa de Eminem es investigada tras doble choque vehicular

MUNDO

La OTAN practicó un desembarco

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Cómo es Mjøstårnet, el edificio de madera más alto del mundo

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia