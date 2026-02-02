Laura Fernández : “Mi lealtad absoluta es con el pueblo de Costa Rica que me dio el apoyo para tomar las riendas del país”

Durante su conferencia de prensa, Laura Fernández, estuvo acompañada de sus dos vicepresidentes. Fuente: Redes sociales Laura Fernández

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, convocó este lunes a su primera conferencia de prensa como la próxima mandataria del país centroamericano, tras su gane en las elecciones realizadas este domingo 01 de febrero y donde obtuvo el 48.30% del total de votos emitidos, según la última actualización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En el espacio que tuvo lugar en un hotel capitalino pasado el mediodía, Fernández, indicó que la voz del pueblo fue sabia, soberana, una voz que le permitió ganar la presidencia en primera ronda con una cantidad contundente del electorado.

“Mi lealtad absoluta es con el pueblo de Costa Rica que me dio el apoyo y la confianza para tomar las riendas del país a partir del próximo mes de mayo”, sostuvo la politóloga quien será la presidente número 50 de Costa Rica.

Presidenta electa pidió a los costarricenses a dejara las diferencias políticas y trabajar todos juntos por el bienestar del país. Fuente: Redes sociales Laura Fernández

Fernández también hizo un llamado a los opositores para bajar las banderas políticas y ponerse todos a trabajar de una sola vez por el país. Además, nuevamente fue enfática con la ‘Tercera República’, lo que ella misma señaló como una oportunidad para dejar atrás el bipartidismo y continuar con las ideas del gobierno de Rodrigo Chaves.

“Mi mayor anhelo como la próxima presidente de Costa Rica es que nuestro país consolide un modelo de desarrollo que nos permita seguir haciéndole frente a los retos de un mundo cada vez mas globalizado, que nuestro país siga liderando indicadores internacionales de desarrollo económico”, mencionó Fernández.

La presidenta electa se comprometió este lunes a trabajar fuertemente por la población de las costas, la niñez, jóvenes, ancianos y territorios indigenas. Además, indicó, que trabajará cuanto antes en el proceso de transición con el Presidente Chaves y que su basta experiencia en Casa Presidencial no le permitirá tener curva de aprendizaje y por ende, podrá trabajar con mayor agilidad.

Fernández aseguró que su experiencia como ministra de presidencia le permite conocer muy bien el funcionamiento de Casa Presidencial y por lo tanto no habrá tiempo para curvas de aprendizaje Fuente: Redes sociales Laura Fernández

Este lunes también estuvieron presentes los diputados oficialistas actuales, así como, quienes tomarán funciones el próximo 01 de mayo. Encuentro que aprovechó Fernández para indicarles que pronto también iniciara el proceso de transición con ellos.

Laura Fernández alcanza la Presidencia con una disminución del abstencionismo

Según los datos preliminares divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el abstencionismo en estas elecciones se ubicó alrededor del 30.9 % del padrón electoral, una reducción de aproximadamente 9 puntos porcentuales respecto al 40 % registrado en la primera ronda de las elecciones de 2022. Esto se traduce en una participación ciudadana cercana al 69 %, uno de los niveles más altos de los últimos años y un repunte frente al proceso anterior.

Una mejora en la participación

Analistas y autoridades electorales destacaron que esta caída del abstencionismo pone fin a la tendencia al alza observada desde 1998 y revierte la cifra récord de apatía que marcó los comicios de 2022. La participación más alta en 16 años, según algunos reportes, refleja un incremento del interés de la ciudadanía por ejercer su derecho al voto tras varios procesos con niveles moderados de abstención.

Implicaciones políticas y sociales

La caída del abstencionismo no solo representa un indicio de mayor movilización electoral, sino también mejora la legitimidad del proceso y de los resultados. Los analistas coinciden en que factores como una mayor actualización del padrón electoral, campañas de concienciación cívica y una oferta electoral competitiva pueden haber influido en que más costarricenses acudieran a las urnas este 2026.

Fernández ganó en seis de las 7 provincias, con la única excepción en Cartago (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

No obstante, el TSE continúa con el procesamiento definitivo de los datos y los desgloses provinciales oficiales se esperan en las siguientes horas o días, lo que permitirá un análisis más detallado por regiones.

Lo que si es cierto, es que, Laura Fernández, logró el gane en seis de las siete provincias, con diferencias muy marcadas en las provincias costeras de Guanacaste, Puntarenas y Limón.