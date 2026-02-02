La noche electoral en Costa Rica: entre expectativa y transparencia

Imagen destacada

La participación ciudadana marcó la jornada electoral en Costa Rica, donde más de 3,7 millones de costarricenses fueron convocados este domingo para elegir presidente, vicepresidentes y los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La expectativa se centra en la difusión de los primeros resultados oficiales, que según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se publicarán a las 20:45 hora local, pues ya comenzó comenzó la recepción de los primeros resultados de la jornada.

Con el cierre de las urnas a las 18:00, inició el conteo de votos, proceso que podría derivar en una segunda vuelta el 5 de abril si ningún candidato supera el 40 % necesario para la victoria en primera ronda.

Durante la velada posterior al cierre de los centros de votación, el TSE realizará una sesión solemne en la sede central, con la presencia de fiscales técnicos de partidos políticos, observadores internacionales y medios de comunicación.

La magistrada presidenta del Tribunal encabezará el acto, pronunciará un mensaje y se entonará el himno nacional antes de comenzar el escrutinio preliminar. En este primer corte, que se espera para las 21:00 hora local, el tribunal difundirá el avance correspondiente aproximadamente al 28-32 % de las mesas procesadas, con nuevas actualizaciones cada quince minutos hasta el mediodía del lunes.

El escrutinio definitivo dará inicio el martes, considerado una etapa clave para resguardar la transparencia del proceso, según lo detallado por el organismo.

Las elecciones transcurrieron en un clima de absoluta normalidad, sin incidentes significativos, según coincidieron las autoridades nacionales y los observadores internacionales. Tanto en Costa Rica como en los consulados en el exterior no se reportaron problemas climáticos ni obstáculos, y la afluencia de votantes fue notoria en diferentes puntos del país.

La presidenta del Tribunal, Eugenia María Zamora Chavarría, destacó que la legislación costarricense exige el cierre de las juntas receptoras de votos a las seis de la tarde, explicando: “únicamente deberán permitir a los y las electoras que estén dentro del recinto de votación que completen el proceso de votación. Pero si algunas personas están en la fila, no podrán ingresar a partir de las seis en punto”.

En el exterior, las tasas de participación variaron. En Seúl, el porcentaje de asistencia subió al 57 % en 2026 (41 de 72 electores) frente al 46 % en 2022. En Canberra, la concurrencia llegó al 23 % este año (42 de 180), superior al 16 % de la edición anterior. Beijing experimentó un crecimiento del 6 % (7 de 109) al 18 % (18 de 102). Shanghai, en cambio, registró una disminución del 35 % (16 de 46) en 2022 al 24 % (21 de 89) en 2026; mientras que Abu Dabi subió del 54 % (25 de 46) al 57 % (51 de 90). Zamora Chavarría subrayó la disponibilidad de datos adicionales sobre otras sedes para quienes los requieran.

La jornada contó con el trabajo de alrededor de 90,000 personas, entre fiscales de partidos, integrantes de las 7,154 juntas receptoras, funcionarios electorales y observadores nacionales y extranjeros. La presidenta del TSE destacó la amplitud del horario electoral en el país: “Tenemos una de las jornadas de votación más extensas de América Latina. Son doce horas”. Reiteró la importancia de acudir temprano, alertando: “Si vamos tarde, corremos el riesgo de no llegar a tiempo a la junta receptora de votos”.

Gustavo Román, vocero del TSE, destacó el aumento en la concurrencia, alentada también por figuras públicas, artistas y creadores digitales que incentivaron la participación. El visualizador oficial comenzó la jornada con conteo cero, y una vez finalizada, el TSE centralizó y aseguró la difusión transparente de los datos para todas las fuerzas políticas involucradas.

En forma paralela, el tribunal electoral emprendió una investigación contra el futbolista Keylor Navas por la posible publicación de una consulta electoral en Instagram el 31 de enero, lo que infringe la legislación que prohíbe la difusión de encuestas en redes sociales el día de los comicios. De confirmarse una falta, la sanción económica podría oscilar entre ₡4 millones y ₡23 millones (equivalentes a 10 y 50 salarios base, respectivamente).

El director del Registro Electoral, Gerardo Abarca, informó en conferencia de prensa que la pesquisa busca determinar la responsabilidad por haber consultado en redes sociales cuál candidato ganaría, recordando que el plazo para divulgar estudios de opinión concluyó el 28 de enero.

La publicación en la cuenta de Navas fue eliminada más tarde y en su lugar apareció una fotografía de su abuelo acudiendo a votar, así como otra historia con una invitación a participar, pero de autoría diferente. Los magistrados del tribunal informaron que este procedimiento se comunicó “en varias ocasiones a lo largo del proceso electoral y en el transcurso del día de hoy, también en las previas conferencias”.

Así, tras el cierre de los comicios, Costa Rica aguarda los resultados iniciales en una elección caracterizada tanto por la participación ciudadana como por el riguroso cumplimiento de la normativa electoral, consignó el Tribunal Supremo de Elecciones.