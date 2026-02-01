Costa Rica

El expresidente Óscar Arias advierte sobre riesgos de concentración de poder en Costa Rica

La referencia hecha por Arias durante la jornada electoral enfatizó la importancia de conservar el equilibrio entre los poderes del Estado, en medio de propuestas de reforma impulsadas por el oficialismo en un contexto de elecciones decisivas

Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, defendió este domingo la importancia de la democracia y la separación de poderes en el país centroamericano, en una jornada electoral marcada por propuestas de reformas constitucionales impulsadas por la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández. Arias emitió su voto en la localidad de Pavas, en San José, durante unas elecciones esenciales para el futuro político de Costa Rica.

El debate sobre la reforma constitucional surgió luego de que Laura Fernández, aspirante oficialista y considerada favorita en las encuestas, propusiera cambios en la Carta Magna, una reforma al Poder Judicial y endurecimiento frente al crimen, incluida la consideración de un estado de excepción para el combate al narcotráfico. La iniciativa ha provocado que los partidos de oposición adviertan sobre los riesgos de una posible concentración de poder, apelando a la memoria colectiva sobre regímenes autoritarios en la región.

Estas discusiones tienen un trasfondo histórico en América Latina, donde múltiples países han experimentado con cambios constitucionales utilizados para reforzar el control del oficialismo, especialmente en contextos donde el equilibrio de poderes se ha visto debilitado. Costa Rica reconocida por ser una de las democracias más estables del continente, enfrenta ahora una prueba de resiliencia a través de este proceso electoral.

Arias alerta sobre el peligro de concentrar el poder

Óscar Arias, quien presidió el país en dos ocasiones entre 1986-1990 y 2006-2010, remarcó ante la prensa la necesidad de preservar la distribución equilibrada del poder: “La esencia de la democracia es la distribución del poder”. Arias aseguró que durante sus gobiernos nunca buscó controlar todos los poderes del Estado ni acallar a la prensa, rechazando cualquier intento de centralizar la toma de decisiones. Afirmó que lleva medio siglo repitiendo que, si un gobierno no tiene oposición, hay que crearla.

Arias señaló además los peligros del populismo, recordando que tanto Europa como América Latina han vivido dictaduras de derecha y de izquierda, mencionando expresamente los casos de Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Castro en Cuba. Subrayó que “quien quiere concentrar poder camina en contra de la esencia de la democracia”, resaltando la cultura costarricense ajena a la acumulación de poder.

El oficialismo defiende reformas y la oposición advierte riesgos

El presidente costarricense Rodrigo Chaves, tras depositar su voto, defendió que los cambios legales requieren un respaldo férreo en la Asamblea Legislativa: “Costa Rica no puede reformar las leyes fundamentales si no hay al menos 38 diputados que así lo decidan”. Mientras tanto, los partidos opositores han hecho énfasis en alertar sobre los peligros de modificar las estructuras institucionales y enfatizan que la candidata oficialista se presenta como “heredera” del actual gobierno.

óscar Arias también hizo un llamado a preservar la convivencia democrática y el respeto entre adversarios tras los resultados: “No importa quién gane, tenemos que seguir siendo hermanos... la convivencia de los costarricenses, amigable, hermanable, es una de las virtudes más importantes de toda democracia y es lo que nos caracteriza”.

Las urnas estarán abiertas hasta las 18:00 hora local, con un padrón de 3.7 millones de electores convocados para escoger al presidente y a los 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

