Costarricenses celebran en la vía pública en la antesala de los comicios nacionales

La tarde de este sábado, cientos de Costarricenses recorren las principales calles del país previo a las elecciones de este domingo.

Costa Rica celebra la víspera de las elecciones generales con una jornada marcada por la participación ciudadana y el clima festivo en diversas ciudades, horas antes de la apertura de urnas este domingo.

Más de 3.7 millones de personas están convocadas a elegir presidente, dos vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, en el marco de un proceso observado de cerca por autoridades electorales y la comunidad internacional.

La actual contienda electoral en el país centroamericano ha surgido tras un periodo de polarización política, con la inseguridad y el repunte de la criminalidad como telón de fondo.

La jornada previa a los comicios estuvo marcada por la participación ciudadana y un ambiente festivo en diversas ciudades del país. (Cortesía: Fabricio Quirós Zúñiga)

La prensa local ha resaltado que la sociedad costarricense llega a la elección con fuertes demandas de mayor seguridad y preocupación por la economía y el costo de vida.

A estas tensiones internas se suma un escenario electoral fragmentado y una significativa proporción de votantes indecisos, factores que alimentan la incertidumbre sobre los resultados y obligan a las fuerzas políticas a articular propuestas de cambio y estabilidad.

Una jornada previa de civismo y fiesta electoral en diversas arterias de San José

En la víspera de las elecciones, Costa Rica experimenta un ambiente festivo en sus calles y avenidas de su capital. Alrededor de las arterias principales de San José numerosos ciudadanos circulan en sus vehículos decorados con banderas de los partidos políticos de su preferencia, acompañados de música y consignas que celebran la jornada democrática.

Las caravanas, integradas por familias y grupos de simpatizantes, recorren distintas comunidades mientras ondean banderas y lanzan llamados al civismo. La convivencia pacífica y el entusiasmo por la participación electoral marcan el espíritu de la jornada previa a la apertura de las urnas.

Ciudadanos celebran con música y banderas en las calles en la víspera de las elecciones en Costa Rica. (Cortesía: Fabricio Quirós Zúñiga)

El ambiente se mantiene alegre, amenizado por música, caravanas y el encuentro de seguidores de distintos partidos, sin que se registraran incidentes.

Las agrupaciones que apoyan a candidaturas como Claudia Dobles, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo protagonizaron recorridos y actividades, evidenciando la vocación cívica en la antesala de los comicios.

La jornada previa a las elecciones reafirma el compromiso democrático de la ciudadanía costarricense, que elige la celebración y el respeto como formas de expresión política. El ambiente festivo y la activa participación en las calles anticipan una elección marcada por la convivencia y el ejercicio responsable del derecho al voto.

Competencia fragmentada y propuestas en disputa

En la carrera presidencial compiten veinte aspirantes. Entre los principales candidatos figuran: Claudia Dobles, arquitecta y ex primera dama por la Coalición Agenda Ciudadana; Laura Fernández (Pueblo Soberano), exministra de la Presidencia; Álvaro Ramos (Liberación Nacional), economista y exjefe del Consejo Nacional de Producción; Ariel Robles (Frente Amplio), legislador nacional; Fabricio Alvarado (Nueva República); y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana).

Las plataformas programáticas han girado en torno a la seguridad, el empleo y las reformas institucionales. Laura Fernández propone continuar el programa de gobierno actual, mientras que Claudia Dobles apunta a cambios en infraestructura y sostenibilidad.

Costa Rica congrega a más de 3,7 millones de votantes para elegir presidente, vicepresidentes y 57 diputados en elecciones generales. (Cortesía: Fabricio Quirós Zúñiga)

Álvaro Ramos da prioridad al fortalecimiento de la seguridad y del sistema de salud. Ariel Robles, por su parte, apuesta por la inclusión social y la equidad como ejes de su campaña. La fragmentación partidaria y la volatilidad del electorado anticipan una contienda impredecible.

En caso de que ningún aspirante supere el 40% de los votos válidos, la legislación establece una segunda vuelta el 5 de abril

Sobre la organización electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones implementó dispositivos de seguridad en todo el país. Esta medida responde a la presión social ante el aumento de la violencia y los reclamos de transparencia, indicó La Nación. El proceso electoral contará con supervisión tanto a nivel nacional como internacional.