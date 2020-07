Pero ya hay pistas en los datos de estudios en animales y ensayos en humanos en etapas tempranas, principalmente pruebas de seguridad. Varios equipos han llevado a cabo “pruebas de desafío” en las que los animales que reciben una vacuna candidata están expuestos intencionalmente al SARS-CoV-2 para ver si puede prevenir la infección. Los estudios en monos macacos sugieren que las vacunas podrían hacer un buen trabajo para prevenir la infección pulmonar y la neumonía resultante, pero no para bloquear la infección en otras partes del cuerpo, como la nariz. Los monos que recibieron una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y luego fueron expuestos al virus tenían niveles de material genético viral en sus narices comparables a los niveles en animales no vacunados. Resultados como este aumentan la posibilidad de una vacuna COVID-19 que previene enfermedades graves, pero no la propagación del virus.