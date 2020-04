Deuda: Guzmán adelantó que el Gobierno no pagará el vencimiento de mañana de USD 500 millones

El ministro de Economía Martín Guzmán dijo en declaraciones radiales que ya la Argentina estaba en un virtual default, sin acceso al mercado, por lo tanto no se va a perder esa alternativa al no poder hacer frente esos pagos. Mañana hay pagos de capital de 3 bonos ley extranjera por USD 503 millones. Si no se paga, hay 30 días de gracia antes del default