Mientras espero el bus a Londres me siento en un bar con mi laptop y tengo que decidir: o me vuelvo antes del 16, o me quedo al entierro de mi familiar. En el consulado de Londres solamente atiende un contestador. Los nuevos whatsapps creados para asistir al viajero no proveen ninguna información útil, clara o concluyente. En Buenos Aires mi familia llama el 0800 de Cancillería, pero la información provista no agrega nada que no supiéramos. La catarata de noticias y rumores que circulan ya es aterradora. La información sobre vuelos concretos de repatriación es nula. La incertidumbre es enorme. Me vuelvo ahora o si no quién sabe cuándo.